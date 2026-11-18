28-річний український блогер і підприємець Олександр Слобоженко опинився в центрі уваги після затримання в Італії . Попередньо, чоловіка розшукували за підозрою в ухиленні від сплати податків та легалізації незаконних доходів. Водночас ще до цієї історії він неодноразово потрапляв у скандали через демонстрацію розкішного способу життя під час повномасштабного вторгнення росії.

Styler більш детально розповість, хто такий Слобоженко, яким чином він будував власний бізнес, чим відомий у соцмережах та які скандали супроводжували його блогерську кар'єру.

Хто такий Олександр Слобоженко і як він заробив перші гроші

Слобоженко народився 3 серпня 1998 року в селі Білогородка, що на Київщині. Ще у дитячі роки, пише LB.ua, він почав заробляти самостійно, працюючи помічником будівельника.

Пізніше зацікавився соціальними мережами, розвивав спільноти та чати, пробував себе в електронній комерції. Згодом, у 2016 році, коли йому було 18 років, почав займатися арбітражем трафіку (напрям цифрового маркетингу, за якого фахівці купують рекламу на одних майданчиках і спрямовують користувачів на інші сайти, отримуючи винагороду за їх залучення - ред.).

У листопаді 2019 року Слобоженко, за його власними словами, заснував команду Traffic Devils. Вона спеціалізувалася на медіабаїнгу та просуванні інтернет-проєктів.

Однак, як вдалося з'ясувати журналістам NGL.media, юридичну особу ТОВ "Трафік Девілс" зареєстрували лише в листопаді 2023 року. Тоді ж створили ще одну компанію - "Трафік Девілс Едженсі". Враховуючи це, початок роботи команди та офіційну реєстрацію однойменної компанії все ж варто розглядати як дві окремі події.

Ferrari за мільйон доларів і аварія в Дубаї

Слобоженко активно демонстрував у соцмережах дорогі автомобілі, подорожі та розкішний відпочинок. Однією з найгучніших історій стала аварія на Ferrari SF90 Stradale в Дубаї.

Йдеться про подію 2021 року, коли підприємець орендував гібридний суперкар, щоб випробувати його перед можливою купівлею. Однак поїздка закінчилася ДТП.

31 січня 2022 року Слобоженко опублікував відео аварії у своєму Instagram. Він зазначив, що автомобіль коштував близько мільйона доларів, а причиною інциденту, за його словами, могла бути технічна несправність.

Авто, за кермом якого був Слобоженко, після ДТП (скриншот)

У машині спрацювали подушки безпеки. Сам блогер та його пасажирка не постраждали.

Скандал через закордонні подорожі під час війни

У квітні 2024 року ім'я Слобоженка з'явилося в журналістському розслідуванні "Української правди" про чоловіків, які під час загальної мобілізації подорожували за кордон.

Журналісти звернули увагу на його поїздки до європейських країн разом із друзями, а також на дорогі автомобілі, якими компанія пересувалася під час відпочинку.

За даними розслідування, блогер перетинав державний кордон на підставі довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. Документ йому видали в жовтні 2022 року.

Водночас журналісти зіставили інформацію про стан здоров'я блогера з відео в його соцмережах, де він займався спортом, катався на мотоциклах та брав участь в активних розвагах.

Олександр Слобоженко (фото: instagram.com/alex_slobozhenko)

Справа про 213 млн гривень несплачених податків

16 серпня 2024 року Бюро економічної безпеки повідомило про підозру Олександру Слобоженку в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

За версією слідства, у 2020-2023 роках структура, якою керував підприємець, отримувала значні прибутки від арбітражу інтернет-трафіку.

Серед напрямів рекламування правоохоронці назвали азартні ігри, онлайн-ставки, сервіси знайомств і товари для краси та здоров'я.

За даними БЕБ, доходи не відображали в податкових деклараціях. Загальна сума незадекларованих надходжень, за оцінкою слідства, перевищила 1 млрд гривень, а бюджет недоотримав понад 213 млн гривень податків.

Правоохоронці також стверджували, що для приховування коштів використовували криптовалюту, платіжні системи та електронні гаманці. Надалі гроші обмінювали на готівку.

У межах кримінального провадження детективи арештували вісім транспортних засобів, серед яких елітні спортивні автомобілі, а також квартири та іншу нерухомість у Києві.

Реакція блогера на звинувачення

30 квітня 2025 року Слобоженко опублікував відеозвернення, у якому прокоментував податкову справу.

Він заявив, що погашає заборгованість перед державою, та повідомив про передачу 20 млн гривень на потреби Сил оборони України.

Також Слобоженко перепросив за свою попередню різку реакцію на журналістів, які досліджували його закордонні поїздки. За його словами, він мав би раніше публічно пояснити ситуацію, однак не знав, як це зробити.

Затримання в Італії

17 листопада 2026 року Олександра затримали в одному з готелів італійського міста Річчоне. Операцію провели після отримання інформації про його місцезнаходження та на підставі міжнародного розшуку через Інтерпол.

Про затримання 18 листопада повідомило італійське видання Il Resto del Carlino також написало, що блогера затримали за запитом української сторони у зв'язку з підозрами в ухиленні від сплати податків та відмиванні коштів.

Після затримання постало питання його екстрадиції в Україну, де він має відповідати на висунуті правоохоронцями підозри.