Якщо дзеркало розбилося випадково - обов'язково знайдеться хтось, хто згадає про сім років нещастя. Це повір'я так глибоко "в'їлося" в свідомості старовірів, що тепер його знають навіть ті, хто зазвичай не звертає уваги на прикмети . Але чому пошкоджене дзеркало пов'язали саме з невдачами, звідки взялося число сім і чи існували способи захиститися від нібито поганих наслідків?

Styler розповість, як виникла ця популярна прикмета та які цікаві факти відомі про неї з часів наших предків.

Чому розбите дзеркало вважають поганим знаком

Коріння цього повір'я пов'язують із давніми уявленнями про відображення людини. У багатьох культурах вважали, що воно не просто показує зовнішність, а й має особливий зв'язок із душею або життєвою силою.

Як пояснює соціальний психолог Баррі Марковскі в матеріалі Університету Південної Кароліни, давні греки пов'язували відображення у воді з людською душею. Римляни ж використовували поліровані металеві поверхні як дзеркала та наділяли їх особливим значенням.

Пошкодити таку річ означало порушити щось більше, ніж просто зіпсувати предмет побуту. Люди вірили, що це може накликати невдоволення богів і принести нещастя.

Чому нещастя нібито триває саме сім років

У популярному поясненні цієї прикмети фігурує вірування давніх римлян про семирічні цикли оновлення людського організму. Вважалося, що за цей час тіло проходить певний цикл змін і відновлення.

Тому пошкоджене відображення сприймали як поганий знак для здоров'я та добробуту людини. А сім років стали символічним терміном, протягом якого нібито триватимуть негаразди. Таку версію походження прикмети наводить соціальний психолог Баррі Марковскі.

Цікаво також, що в давні часи дзеркала використовували не лише для того, щоб розглядати своє відображення. За допомогою відбивних поверхонь намагалися ворожити та дізнаватися майбутнє. Саме з такими практиками британський антиквар Джон Бренд пов'язував появу повір'я про нещастя після розбитого дзеркала ще у книзі Observations on Popular Antiquities (1777).

Коли з'явилося повір'я про сім років невдач

Незважаючи на популярну версію про античне походження прикмети, є цікава історична деталь: найдавніші відомі письмові згадки про розбите дзеркало як поганий знак датуються XVIII століттям.

Бренд писав, що розбити дзеркало вважалося дуже невдалим випадком. Він також згадував давні практики ворожіння за допомогою дзеркал.

А ось конкретне формулювання про сім років невдач простежується в англійській пресі вже на початку XIX століття. Зокрема, у грудні 1813 року в журналі The Scourge опублікували історію про дівчину, яка розбила дзеркало, а її мати була переконана, що тепер на неї чекають сім років нещастя.

Це одна з найраніших задокументованих згадок саме такого терміну.

Чи існували інші прикмети про розбите дзеркало

У різних народів розбитому дзеркалу приписували не однакові наслідки. Наприклад, у фольклорних записах англійського графства Шропшир, опублікованих у збірнику Shropshire Folk-Lore 1885 року, згадуються одразу кілька повір'їв.

В одних місцевостях розбите дзеркало вважали передвісником смерті, в інших - семи років неприємностей. У Корнуоллі до цього додавали уточнення: нещастя нібито не означатиме безгрошів'я.

Чи справді розбите дзеркало приносить нещастя

Наукових доказів того, що розбите дзеркало може впливати на майбутнє людини або спричинити сім років невдач, немає.

Психолог Баррі Марковскі пояснює популярність подібних забобонів особливостями людського мислення. Наш мозок схильний шукати закономірності та причинно-наслідкові зв'язки навіть там, де їх насправді немає.

Наприклад, якщо після розбитого дзеркала трапиться кілька неприємностей, людина може пов'язати їх між собою та сприйняти як підтвердження прикмети. Водночас десятки випадків, коли нічого поганого не сталося, зазвичай залишаються поза увагою.

Тож розбите дзеркало - це, в першу чергу, побутова прикрість, а не передбачення майбутнього. А найкраще, що можна зробити після такого випадку - обережно прибрати уламки, щоб ніхто не поранився.