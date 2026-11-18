Українська журналістка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай знову заговорила про майбутнє весілля з нареченим-військовим. Цього разу вона вирішила порадитися з підписницями щодо підготовки до свята та розкрила одну принципову умову коханого.

Про те, як Раміна Есхакзай планує організувати весілля та від чого відмовляється її наречений, пише Styler.

Раміна Есхакзай розповіла про підготовку до весілля

На своїй сторінці в Instagram журналістка опублікувала допис, у якому звернулася до підписниць із проханням поділитися досвідом організації весілля.

Раміна зізналася, що поки не має чіткого уявлення про формат майбутнього святкування. Тому вирішила дізнатися, на чому варто зосередитися під час підготовки, а від яких витрат краще відмовитися.

"Думаю над тим, яким я бачу розпис (весілля буде пізніше, бо готуватися довше). Оскільки це в мене вперше, дайте поради коліжанки, на що варто витрачати кошти, на що ні. На що звернути увагу", - написала Есхакзай.

Журналістка також не приховує, що поки розгублена через кількість організаційних питань.

"Я би сукню точно брала в аренду, бо куди її потім вдягнути ... по іншому не знаю ...дуже чекаю на ваші поради", - додала вона.

Що категорично не хоче наречений Раміни

Наприкінці допису Есхакзай окремо звернулася до брендів, які могли б запропонувати їй співпрацю під час підготовки до весілля. Вона пояснила, що її коханий категорично проти бартерних домовленостей, коли товари чи послуги надають безкоштовно в обмін на рекламу.

"P.S. дорогі бренди, пишу заздалегідь, наречений категорично проти бартерів. Хоче за все платити", - наголосила журналістка.

Коли Раміна Есхакзай планує вийти заміж

Раніше журналістка вже розповідала про можливі терміни одруження з коханим, який проходить військову службу.

В інтерв'ю для Радіо Люкс вона пояснила, що пара поки не визначила конкретної дати весілля. Причина пов'язана насамперед зі службою нареченого.

Закохані розглядали зимовий період, коли, за їхніми припущеннями, інтенсивність бойових дій може бути нижчою. Оскільки підготувати святкування найближчої зими вони вже не встигнуть, одним із можливих варіантів залишається сезон 2027-2028 років.

Також Есхакзай не виключала, що спочатку вони з коханим можуть офіційно зареєструвати шлюб, а повноцінне весілля організувати пізніше.

Нагадаємо, що наречений Раміни освідчився їй під час спільного відпочинку біля океану. Чоловік організував романтичну вечерю, після якої запропонував коханій вийти до води, де й подарував каблучку.