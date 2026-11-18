Форшмак - одна з тих закусок, для яких не потрібні ні дорогі продукти, ні особливі кулінарні навички. У цій версії обійдемося без яблук, зате додамо плавлений сирок і трішки вершкового масла. Вийде ніжна, вершкова намазка з приємною солоністю оселедця, яка чудово смакує зі свіжим або підсмаженим хлібом .

Як приготувати форшмак всього за 15 хвилин, розповідає редакторка Styler Юлія Шиканова.

Форшмак без яблук

Інгредієнти

Філе слабосолоного оселедця - 180 г,

Плавлений сирок - 70 г,

Яйця - 2 шт,

Цибуля - половина невеликої головки (приблизно 35 г),

Вершкове масло - 30 г,

Білий хліб - 1 невелика скибка (приблизно 20 г),

Молоко - 1,5 ст. л,

Сіль і чорний мелений перець - за смаком.

Як приготувати форшмак без яблук

Починаємо з яєць і хліба. Яйця відваріть круто, а поки вони готуються, займіться хлібом. Покладіть скибку в невелику миску, залийте молоком і залиште на 3-4 хвилини. Хліб має добре розм'якнути, адже саме він допоможе зробити консистенцію форшмаку ніжнішою. У мене було безлактозне молоко і воно додало трохи солодкості страві.

Поки яйця варяться, а хліб розмокає - переходимо до основи. Філе оселедця наріжте дрібними шматочками. Цибулю також подрібніть якомога дрібніше, щоб її смак рівномірно розподілився в закусці.

Приблизна констистенція оселедцю та цибулі (фото: Юлія Шиканова)

Плавлений сирок натріть на дрібній терці. Якщо він надто м'який і прилипає до тертки, покладіть його ненадовго в морозильну камеру. З охолодженим сирком працювати значно простіше.

Готові яйця охолодіть, очистьте від шкаралупи та дрібно наріжте. Розмочений хліб добре розімніть виделкою. Якщо залишилося зайве молоко, злегка його відіжміть.

Тепер перекладіть у глибоку миску оселедець, цибулю, яйця, плавлений сирок і хліб.

Перебиті вилкою яйця та плавлений сир (фото: Юлія Шиканова)

Якщо маєте блендер - чудово! Подрібніть інгредієнти до бажаної консистенції. А якщо ні, теж нічого страшного. Я спочатку все ретельно посікла ножем, а потім додатково перетерла масу виделкою, щоб консистенція вийшла більш однорідною. До речі, як на мене, форшмак із маленькими шматочками оселедця та яєць має свій шарм, тому зовсім не обов'язково перетворювати його на ідеально гладкий паштет.

Коли основа готова, додайте 30 грам розм'якшеного вершкового масла. Ретельно перемішайте, щоб воно рівномірно розподілилося та об'єднало всі інгредієнти.

Спробуйте форшмак. За бажанням додайте трохи чорного перцю. Із сіллю не поспішайте, тому що оселедець і плавлений сирок уже достатньо солоні, тож додаткова сіль може взагалі не знадобитися.

Подавайте з білим або житнім хлібом, лавашем чи тостами.

Готовий форшмак на тості з білого хлібу (фото: Юлія Шиканова)

Кілька маленьких секретів смачного форшмаку

Не поспішайте подавати закуску одразу після приготування. Якщо залишити її в холодильнику на 20-30 хвилин, масло трохи застигне, консистенція стане щільнішою, а смаки краще поєднаються.

Для ніжнішого результату обирайте вершковий плавлений сирок без додаткових смакових наповнювачів. А якщо любите виразнішу текстуру, не подрібнюйте всі інгредієнти до стану крему.

Якщо цибуля виявилася надто пекучою, залийте її холодною водою на 5-10 хвилин, а потім добре обсушіть. Вона збереже легку хрусткість, але не перебиватиме ніжний смак закуски.

Страва містить рибу, молочні продукти, яйця та пшеницю (глютен). Додаткові алергени можуть залежати від складу плавленого сирка.