Госпіталізація в Польщі може бути безкоштовною для українців , які мають медичне страхування або іншу законну підставу для отримання допомоги. Але після змін у законодавстві 2026 року сам по собі статус PESEL UKR більше не гарантує покриття всіх медичних послуг.

Про те, хто може лікуватися в польських лікарнях за кошти NFZ та в яких випадках доведеться платити самостійно, пише Styler.

Кому NFZ оплачує госпіталізацію в Польщі

Національний фонд здоров'я Польщі (Narodowy Fundusz Zdrowia, NFZ) фінансує медичну допомогу людям, які мають право на послуги державної системи охорони здоров'я.

Як пояснює NFZ в офіційному повідомленні для українців, з 5 березня 2026 року змінилися правила доступу до безкоштовного лікування для людей із тимчасовим захистом.

Повний доступ до медичних послуг, які фінансуються державою, за загальним правилом мають українці з відповідним медичним страхуванням.

Підставою для нього можуть бути:

Робота за трудовим договором (umowa o pracę).

Робота за договором доручення (umowa zlecenie), якщо людина підлягає медичному страхуванню.

Зареєстрована підприємницька діяльність із відповідним страхуванням.

Статус зареєстрованого безробітного, який дає право на страхування.

Добровільне медичне страхування через NFZ.

Реєстрація як члена сім'ї застрахованої особи, якщо виконані встановлені умови.

За наявності права на відповідні послуги NFZ може покривати необхідну госпіталізацію, операції, діагностику та лікування в закладах, які мають договір із фондом.

При цьому страхування не означає, що будь-яку процедуру можна пройти безкоштовно на власний вибір. Послуга має входити до переліку гарантованих, а медичні показання визначає лікар.

Чи можуть українці з PESEL UKR лікуватися без страхування

З 5 березня 2026 року правила для людей із тимчасовим захистом стали більш обмеженими.

Раніше українці, які відповідали умовам спеціального закону, мали ширший доступ до державної медицини без окремого страхування. Тепер для більшості дорослих осіб одного лише PESEL UKR недостатньо.

За роз'ясненням Міністерства охорони здоров'я Польщі, окремі категорії людей із PESEL UKR зберегли право на медичну допомогу за державні кошти без звичайного медичного страхування.

До них належать:

Діти та підлітки до 18 років.

Вагітні жінки, жінки під час пологів та в післяпологовому періоді.

Особи, які постраждали від катувань або зґвалтування.

Люди, які мають відповідну довідку про проживання в центрі колективного розміщення.

Для цих категорій доступні також певні види стаціонарного лікування, але існують винятки.

Наприклад, за цією спеціальною підставою не покриваються операції з видалення катаракти, ендопротезування, лікування безпліддя та деякі інші послуги. Якщо людина має окреме право на повне медичне страхування, умови можуть бути іншими.

Для більшості інших повнолітніх українців із PESEL UKR без страхування планова госпіталізація не буде автоматично безкоштовною.

Як українцям отримати направлення на госпіталізацію

Якщо людині потрібна планова госпіталізація або операція, зазвичай необхідно отримати направлення до лікарні (skierowanie do szpitala).

Його може видати лікар первинної медичної допомоги (POZ) або спеціаліст. Направлення на стаціонарне лікування також може оформити приватний лікар.

На державному порталі Pacjent.gov.pl пояснюється, що пацієнт із направленням може обрати лікарню на території Польщі, яка має договір із NFZ на відповідне лікування.

Зазвичай порядок такий:

Звернутися до лікаря та пройти необхідне обстеження. Отримати направлення на госпіталізацію, якщо є медичні показання. Знайти лікарню, яка проводить потрібне лікування за договором із NFZ. Звернутися до закладу для визначення порядку та дати госпіталізації. Підготувати документ, що посвідчує особу, номер PESEL, направлення та наявні медичні результати.

Наявність направлення не означає, що пацієнта госпіталізують негайно. Для планового лікування можуть діяти черги, а термін очікування залежить від стану здоров'я та можливостей лікарні.

Куди звертатися, якщо потрібна термінова операція

Якщо стан людини раптово погіршився і є загроза життю чи здоров'ю, чекати планового прийому або направлення не потрібно.

У Польщі для екстрених випадків працюють:

112 - загальний номер екстреної допомоги.

999 - номер швидкої медичної допомоги.

SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) - лікарняне відділення невідкладної допомоги.

До SOR звертаються у випадках, коли потрібна термінова діагностика або лікування через загрозу здоров'ю чи життю. Це може бути, наприклад, серйозна травма, підозра на інсульт, інфаркт або інший небезпечний стан.

За необхідності лікарі можуть ухвалити рішення про госпіталізацію чи термінове оперативне втручання.

Чи доведеться платити за екстрену допомогу без страховки

У Польщі право на невідкладну допомогу та право на її безкоштовне отримання не завжди означають одне й те саме.

Як наголошує Уповноважений із прав пацієнтів Польщі, у разі раптової загрози здоров'ю або життю медичну допомогу повинні надати незалежно від наявності страхування.

Але якщо людина не має права на послуги, що фінансуються державою, після лікування їй можуть виставити рахунок.

Для українців із чинним PESEL UKR, які користуються тимчасовим захистом, діє спеціальне правило: у разі раптової загрози здоров'ю чи життю вони мають право на необхідну допомогу, що рятує життя, за державні кошти.

Тому не можна стверджувати, що будь-яка людина без страхування обов'язково заплатить за екстрену операцію. Вирішальне значення мають її правовий статус, підстава для отримання медичних послуг та характер лікування.

Коли за лікування в Польщі доведеться платити самостійно

Навіть якщо людина легально проживає в Польщі, це не завжди означає, що NFZ покриє всі витрати на медичну допомогу.

Оплата може знадобитися в таких випадках:

Людина не має медичного страхування або іншої підстави для отримання відповідної послуги за державні кошти.

Госпіталізація планова, а пацієнт із PESEL UKR не належить до категорій, які мають право на таке лікування без страхування.

Пацієнт обирає приватну клініку або послугу, яка не надається за договором із NFZ.

Процедура не входить до переліку гарантованих медичних послуг.

Людина самостійно замовляє додаткові послуги, які не фінансуються державною системою.

Вартість платної госпіталізації залежить від лікарні, складності процедури, тривалості перебування та необхідних обстежень.

Перед плановим лікуванням варто попросити в медичному закладі письмове підтвердження, чи покриває NFZ конкретну процедуру, а якщо ні - попередній розрахунок витрат.

Як перевірити своє право на лікування через NFZ

Якщо людина не впевнена, чи має право на безкоштовну госпіталізацію, краще з'ясувати це до звернення на планове лікування.

Для цього можна:

Перевірити свій страховий статус через Інтернет-кабінет пацієнта (Internetowe Konto Pacjenta, IKP).

Уточнити в роботодавця, чи оформлено медичне страхування.

Звернутися до реєстратури медичного закладу, де можуть перевірити інформацію через систему eWUŚ.

Зателефонувати на інформаційну лінію NFZ за номером 800 190 590.

Якщо система не підтверджує страхування, це не завжди означає, що людина втратила право на лікування. Причиною можуть бути затримки в оновленні даних або помилки в реєстрації.

У такій ситуації потрібно уточнити свою підставу для отримання допомоги та за необхідності надати відповідні документи.

Якщо страхування немає, варто перевірити можливість реєстрації як члена сім'ї застрахованої особи або оформлення добровільного страхування через NFZ.