Іван Жилюк пише музику на вірші Стуса , погоджується безоплатно зніматися у студентів і мріє про дім, у якому разом житимуть літні люди та діти-сироти. Цей задум для нього особистий: актора виховала бабуся. А про власні почуття він тепер говорить обережніше - зізнається, що закохався, проте не поспішає називати це стосунками.

У бліці для Styler актор "Жіночого лікаря. Нове життя" розповів, як спостерігав за роботою медиків, не видаючи своєї професії, чому нарешті полюбив свого персонажа та який досвід волонтерства допоможе йому в новому сезоні.

– Що вам хочеться змінити у своєму персонажі в "Жіночий лікар. Нове життя"

– Мені нічого не хочеться змінювати у своєму персонажі, адже він нарешті став мені подобатись. По-перше, тому що пройшов фронт і пережив втрату.

Оскільки я маю друзів на фронті, а також великий досвід волонтерства, я евакуйовував людей, то знаю, що на фронті часто багато вірності й товариства. Ситуація настільки критична, що немає місця для усілякої погані. Між людьми формуються дуже теплі, побратимські, сестринські стосунки через небезпеку та важкі обставини, з яких потрібно виходити.

І я подумав, що це крутий поворот у біографії персонажа, який спочатку був негативним. Доля закинула його в такі обставини, що він переосмислює свої цінності. Фантастично, що мені треба буде це зіграти. І свій досвід переносити.

– На вашу думку, чим новий сезон "Жіночий лікар. Нове життя" здивує глядачів

– По-перше, зібрані професійні актори. Коли працюють професіонали - між ними є хімія. А хімія - це те, що хочеться бачити. Хочеться бачити життя - видно, що й поза кадром актори взаємодіють, що це не пластикові фігурки.

На мою думку, він поконкурує із серіалами, які створює штучний інтелект. Можливо, це доволі гучна фраза, але... Так, контент красивий, цікаві сюжети, але це пластиково.

Те, що ми знімаємо, має потрапити в серденько. Я хочу, щоб мій персонаж викликав емоції, щоб у людей на душі ставало тепло, радісно і весело.

– Якої навички ви навчилися заради ролі й користуєтеся нею досі?

– До початку зйомок, ще з першого сезону, я тусувався з лікарями: ходив на огляди, спілкувався. Тато мого знайомого працював в Інституті серця.

Я не хотів розказувати, що є актором, щоб вони не почали ставитись до мене як до актора. Був дуже мовчазним - як тільки відкрив би рота, одразу б зрозуміли, що я не з їхньої сфери (сміється - ред.). Тому вони думали, що я син "шишки", який нічого не знає (сміється - ред.).

Якщо говорити про навички - дуже цінна лікарська штука - зберігати тепло та любов до людей, і при цьому не стертися в нуль через те, що є багато смертей та горя.

– Чи є професійна пропозиція, на яку ви погодилися б одразу, не обговорюючи гонорар?

– Звичайно, є! Я без гонорару погоджуюсь на студентські зйомки. Останній раз студенти запросили мене у свій короткий метр.

Погоджуюсь на роботи людей, які розділяють мої цінності. Мені дуже подобається мислення студентів, тому хочу з ними працювати, вчитися у них.

У більш розвиненій професійній сфері я б працював без гонорару там, де можу вчитись і масштабувати свою особистість.

– Що зараз відбувається у вашому особистому житті?

Мені здається, що я закохався. Я кажу цій дівчині, що кохаю її, і відчуваю це кохання. Але коли ти виводиш це почуття зсередини назовні - наче значення цих слів зменшується, тому що зникає певна інтимність.

Раніше я всім відкривав свої почуття, а зараз не хочеться втратити дорогоцінне. Я навіть не можу сказати, що у стосунках. Я просто в якомусь польоті (сміється - ред.). Я у стосунковій трансформації.

– Ви легко робите перший крок, коли людина вам подобається?

– Не просто легко, я амбасадор цього! Якщо людина подобається - одразу йду обніматися. Я дуже легко входжу в контакт. Вважаю, що всі люди за природою люблять одне одного. Ми створені для того, щоб допомагати одне одному та розвиватися.

У природі закладено - робити перші кроки й одразу любити одне одного. Уже потім усе ускладнюється нашими травмами та переживаннями.

– На що найбільше любите витрачати вільний час, коли нікуди не треба поспішати?

Я зайнявся музикою. Я довгий час медитував і відчув, що є музикантом. Дивним чином до мене прийшло цифрове фортепіано. Також багато пишу музику. Стараюсь з інструментом бути на "ти", намагаюсь познайомитись з ним ближче.

Сьогодні після важкої ночі я сів за фортепіано і створив музику на вірш Стуса - "Терпи, терпи - терпець тебе шліфує". Я майже плакав.

Якби не почув себе, то ніколи б не знав, що є музикантом в душі. Україна втратила б хорошого музиканта, а так - вона його отримала (сміється - ред.).

Актори серіалу "Жіночий лікар" (фото надане пресслужбою)

– Яку свою мрію ви могли б здійснити вже цього року?

– У мене є мрія - збудувати будинок сім'ї, де житимуть люди похилого віку та діти-сироти. Оскільки мене виховувала сама бабуся, я знаю як це - отримувати величезну кількість любові від людини, яка хоче дарувати любов. І водночас дарувати їй енергію, життя, рухати її, не давати закиснути й перемогти смертну тугу, яка іноді настає у людей похилого віку.

Чи виконаю я цю мрію цього року - ні. Мені треба ще трошки часу.

Що готують у четвертому сезоні "Жіночого лікаря. Нове життя"

Нові правила в медцентрі та поява людей із минулого змінять життя героїв "Жіночого лікаря. Нове життя". У четвертому сезоні завідувачкою відділення стане Марина Яворська, з якою Михайла Гончара пов’язує особиста історія. До колективу також долучиться військовий хірург Олесь Захарчук - майбутній суперник Гончара в роботі та коханні.

Андрій Ісаєнко знову зіграє головного героя, який продовжуватиме працювати лікарем і виховувати доньку Таню. Олег Мельник у виконанні Євгена Єфремова тим часом діятиме у власних інтересах, загрожуючи планам нового керівництва.

Над продовженням працюють СТБ та FILM.UA Group, режисером-постановником став Андрій Колесник. Прем’єра запланована на 2027 рік на СТБ - четвертий сезон стане першим, який покажуть на цьому телеканалі.