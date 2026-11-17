Після досягнення 18 років право на державну фінансову підтримку не завжди припиняється. В Україні студенти можуть отримувати окремі види соціальної допомоги та пенсій до 23 років, проте умови залежать від виду виплати, форми навчання та сімейних обставин.

Хто може отримувати соціальні виплати після 18 років, яку допомогу передбачено у 2026 році та за яких умов її припиняють, розповідає Styler.

Які соціальні виплати зберігаються після 18 років

Українське законодавство передбачає кілька видів державної підтримки, які можуть надаватися після повноліття.

Серед них:

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника.

Державна допомога на дітей одиноким матерям.

Державна соціальна допомога дітям померлого годувальника, які не мають права на відповідну пенсію.

Але саме по собі навчання в університеті чи коледжі не гарантує отримання коштів. Кожна виплата має окремі умови призначення, а для її продовження може знадобитися підтвердження навчання.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника

Діти, які втратили одного або обох батьків, за певних умов можуть отримувати пенсію у зв'язку з втратою годувальника навіть після 18 років.

Відповідно до роз'яснення Пенсійного фонду України, право на таку виплату мають діти померлого годувальника, які навчаються за денною формою, до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років.

Для дітей-сиріт діє окреме правило. Вони можуть отримувати пенсію до 23 років незалежно від того, чи продовжують навчання. Розмір виплати залежить від пенсійних прав померлого годувальника та кількості членів сім'ї, які мають право на пенсію.

Наприклад:

На одного непрацездатного члена сім'ї призначають 50% пенсії за віком померлого годувальника.

На двох і більше непрацездатних членів сім'ї призначають 100% такої пенсії, яку розподіляють між отримувачами рівними частками.

Важливо, що працевлаштування студента саме по собі не позбавляє його права на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, якщо він відповідає іншим встановленим вимогам.

Чи потрібно щороку підтверджувати навчання

Для продовження пенсії у зв'язку з втратою годувальника студентам не завжди потрібно особисто приносити довідку з університету.

Як пояснює Пенсійний фонд України, під час воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення виплату раніше призначеної пенсії можуть продовжувати на підставі даних із Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Тобто інформація про денну форму навчання надходить до Пенсійного фонду автоматично. Якщо відомості про студента відсутні або виплату припинили, необхідно звернутися до ПФУ та уточнити, чи потрібно подавати додаткові документи.

Допомога одиноким матерям після 18 років

Державна допомога на дітей одиноким матерям також може виплачуватися після досягнення дитиною повноліття.

Якщо син або донька продовжує навчання за денною чи дуальною формою, виплата може зберігатися до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років.

Право на таку допомогу мають сім'ї, які відповідають законодавчим критеріям. При цьому враховують не лише вік і навчання дитини, а й доходи родини.

За інформацією Пенсійного фонду України, для призначення допомоги можуть знадобитися заява, декларація про доходи, документи про народження дитини та відомості про її навчання.

Розмір допомоги визначають індивідуально як різницю між прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу.

У 2026 році прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 328 гривень. Саме цей показник застосовують для розрахунку допомоги на дітей віком від 18 до 23 років, які продовжують навчання.

Допомога дітям померлого годувальника

Ще один вид державної підтримки передбачений для дітей, які втратили годувальника, але не мають права на пенсію у зв'язку з його смертю. Це може стосуватися випадків, коли померлий не мав необхідного страхового стажу для призначення відповідної пенсії.

Як зазначає Пенсійний фонд України, така соціальна допомога може виплачуватися дітям після 18 років до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років.

Для дітей-сиріт та осіб із їх числа передбачено можливість отримувати допомогу до 23 років незалежно від факту навчання.

Важливо не плутати цю виплату з пенсією у зв'язку з втратою годувальника. Вони мають різні підстави призначення та правила розрахунку.

Які суми виплачують у 2026 році

Розмір соціальної допомоги дітям померлого годувальника залежить від кількості дітей, на яких призначено виплату.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік", прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, із 1 січня становить 2 595 гривень.

Саме від цього показника розраховують допомогу:

На одну дитину - 2 595 гривень на місяць.

На двох дітей - 3 114 гривень на місяць загалом.

На трьох і більше дітей - 3 892,50 гривні на місяць загалом.

Це базові розміри державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника, розраховані як 100%, 120% та 150% відповідного прожиткового мінімуму.

Для пенсії у зв'язку з втратою годувальника діють інші правила розрахунку. Її сума залежить від пенсії за віком, яку отримував або міг отримувати померлий, та встановлених мінімальних гарантій.

Як оформити або продовжити виплати

Якщо після 18 років дитина продовжує навчання, насамперед потрібно перевірити, чи відповідає вона умовам конкретної програми державної підтримки.

Залежно від виду допомоги можуть знадобитися:

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Заява про призначення або продовження виплати.

Відомості про навчання за денною або дуальною формою, якщо така форма передбачена для відповідної допомоги.

Свідоцтво про смерть годувальника, якщо виплата пов'язана з його втратою.

Документи про доходи сім'ї, якщо вони впливають на право на допомогу.

Частину інформації Пенсійний фонд отримує з державних реєстрів, тому подавати всі документи особисто потрібно не завжди.

Звернутися за призначенням або уточненням виплат можна до сервісного центру Пенсійного фонду України. Окремі послуги також доступні через ЦНАП та електронні сервіси.

Коли соціальні виплати припиняються

Після 18 років право на державну допомогу залежить від виконання встановлених умов.

Виплати можуть припинити, якщо:

Студент завершив навчання.

Отримувачу виповнилося 23 роки.

Людина перестала відповідати вимогам щодо форми навчання.

Змінилися сімейні обставини або доходи, які впливають на призначення допомоги.

Не підтверджено відомості, необхідні для продовження виплати.

Але є винятки. Наприклад, пенсія у зв'язку з втратою годувальника може зберігатися під час переходу між закладами освіти або освітніми рівнями, якщо перерва не перевищує чотирьох місяців.

Для окремих видів державної соціальної допомоги також передбачені спеціальні правила щодо перерв між навчанням і вступом.

Якщо виплату припинили після досягнення повноліття, варто звернутися до Пенсійного фонду та перевірити причину. У деяких випадках право на допомогу можна підтвердити, подавши необхідні відомості про навчання.