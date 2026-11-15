Три знаки Зодіаку притягнуть достаток: прогноз астролога Кейт Роуз на 16-22 листопада

Тиждень із 16 до 22 листопада може стати важливим періодом для переоцінки життєвих пріоритетів. Астролог Кейт Роуз назвала знаки Зодіаку , яким варто бути відкритими до нових можливостей, щоб наблизитися до достатку та успіху.

Styler із посиланням на Your Tango розповідає, кому пощастить на наступному тижні.

Близнюки

Для Близнюків період із 16 до 22 листопада стане нагодою зрозуміти, що справжній успіх не вимірюється лише сумою на рахунку чи дорогими покупками.

За прогнозом Кейт Роуз, 21 листопада ретроградний рух астероїда Церери в Раку допоможе переосмислити власні потреби та зрозуміти, чого насправді бракує для відчуття достатку.

Зверніть увагу на те, що вже маєте, і подумайте, на що хочете витрачати свій час та ресурси. Іноді можливість жити спокійніше й мати більше вільного часу виявляється ціннішою за чергове фінансове досягнення.

Скорпіон

Скорпіонам варто активніше зайнятися фінансовими цілями та не відкладати задумане на потім.

Кейт Роуз пов'язує цей період із наближенням сезону Стрільця, який розпочнеться 23 листопада, і радить використати його енергію для нових рішень та сміливіших кроків.

Ви можете відчути готовність вийти за звичні межі, спробувати новий напрям або повернутися до давньої мрії. Водночас важливо не просто ризикувати, а чітко розуміти, як обраний шлях наблизить вас до бажаного рівня життя.

Козоріг

Козорогам час переглянути звичний підхід до заробітку та не відмовлятися від можливостей, які виходять за межі їхнього досвіду.

Астролог Кейт Роуз зазначає, що фінансовий розвиток цього тижня залежатиме від готовності мислити ширше та шукати альтернативні джерела доходу. Перша чверть Місяця у Водолії 17 листопада підштовхне до переоцінки ставлення до грошей і власних ресурсів.

Не варто обмежуватися звичним сценарієм - працювати заради зарплати. Придивіться до нових професійних напрямів і можливостей збільшити дохід.