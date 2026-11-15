Яблучний пиріг на сироватці без складного замішування: домашній рецепт (фото)

Якщо вдома залишилася сироватка або кефір, їх можна використати для приготування яблучного пирога . Така випічка не потребує довгого замішування, а поєднання м'якого тіста та фруктової начинки робить її особливо ніжною.

Як приготувати таку страву та що варто врахувати, розповідає редакторка Styler Остапова Анастасія.

Пиріг на сироватці з яблуками

За основу можна взяти рецепт яблучного пирога на кефірі від Євгена Клопотенка, адаптувавши його під власні вподобання.

У своєму варіанті я використала сироватку замість кефіру, а до яблук додала лохину. Ягоди надають випічці легкої кислинки та добре поєднуються із солодкими яблуками. За бажанням лохину можна замінити родзинками, які додадуть пирогу природної солодкості.

Що важливо знати перед приготуванням

Для цього пирога не потрібно окремо збивати білки чи довго вимішувати тісто. Усі інгредієнти можна послідовно змішати в одній мисці за допомогою міксера або вінчика.

Яблука краще обирати щільні, кисло-солодких сортів. Вони добре тримають форму під час випікання та не перетворюються на пюре.

Лохину можна використовувати свіжу або заморожену. Якщо берете заморожені ягоди, їх не потрібно попередньо розморожувати, щоб вони не виділили зайвий сік.

Якщо вирішите замінити лохину родзинками, попередньо промийте їх і добре обсушіть. Великі або надто сухі родзинки можна ненадовго замочити в теплій воді.

Інгредієнти для яблучного пирога

Для круглої форми діаметром приблизно 22-24 см знадобляться:

Яйця - 2 шт.

Цукор - 150 г

Сироватка або кефір - 250 мл

Пшеничне борошно - 300 г

Рослинна олія без запаху - 70 мл

Розпушувач - 10 г

Ванільний цукор - 10 г

Яблука - 2-3 шт.

Лохина - 120-150 г

Сіль - дрібка

Як приготувати пиріг на сироватці або кефірі

Крок 1. Збийте яйця з цукром

У глибоку миску розбийте два яйця, додайте цукор, ванільний цукор і дрібку солі.

Збийте все міксером протягом 2-3 хвилин, поки суміш не стане світлішою та однорідною.

Приготування основи для тіста (фото: Остапова Анастасія)

Крок 2. Приготуйте тісто

До яєчної суміші влийте сироватку або кефір, додайте рослинну олію та перемішайте.

Окремо змішайте борошно з розпушувачем. Поступово додавайте сухі інгредієнти до рідкої основи, перемішуючи вінчиком або міксером на невеликій швидкості.

Готове тісто має бути однорідним, без грудочок, за консистенцією нагадувати густу сметану. Якщо використовуєте густий кефір, кількість борошна може потребувати невеликого коригування.

Крок 3. Підготуйте начинку

Яблука помийте, видаліть серцевину та наріжте тонкими скибочками. Шкірку можна залишити, якщо вона м'яка.

Лохину промийте та обсушіть. Якщо ягоди заморожені, діставайте їх безпосередньо перед додаванням у пиріг.

Крок 4. Сформуйте пиріг

Круглу форму для випікання застеліть пергаментом або злегка змастіть олією.

Вилийте приблизно половину тіста, після чого розкладіть частину яблучних скибочок і лохини.

Зверху додайте решту тіста та рівномірно розподіліть залишок фруктів і ягід. За допомогою ложки злегка притисніть начинку, щоб вона частково занурилася в тісто.

Пиріг перед випіканням (фото: Остапова Анастасія)

Крок 5. Випікайте до готовності

Розігрійте духовку до 180 градусів. Поставте форму на середній рівень і випікайте пиріг приблизно 40-50 хвилин до золотистої скоринки.

Час приготування може змінюватися залежно від особливостей духовки, розміру форми та соковитості начинки.

Перевірити готовність можна дерев'яною шпажкою. Проколіть нею тісто в місці без ягід. Якщо шпажка виходить без сирого тіста, пиріг готовий.

Після випікання залиште його у формі на 10-15 хвилин, а потім обережно дістаньте та дайте трохи охолонути.

Готовий яблучний пиріг на сироватці з лохиною (фото: Остапова Анастасія)

Як зробити пиріг смачнішим

Якщо під рукою немає лохини, її можна замінити родзинками. Для цього достатньо взяти 80-100 г сухофруктів, промити їх та ретельно обсушити.

Родзинки солодші за ягоди, тому за бажанням кількість цукру можна зменшити приблизно на 20-30 г.

До яблучної начинки також можна додати трохи меленої кориці. Вона підкреслить аромат фруктів і зробить смак випічки більш насиченим.

Щоб пиріг залишався пухким, після додавання борошна не варто надто довго перемішувати тісто. Достатньо довести його до однорідної консистенції.

Готову випічку краще нарізати після часткового охолодження. Так шматочки краще триматимуть форму, а соковита начинка не розпадатиметься.

Алергени: глютен (пшениця), яйця, молоко та молочні продукти (сироватка або кефір).