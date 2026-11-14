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Смачно 14 листопада 2026 · 06:57

Шоколадно-карамельні кульки без випікання: ніжний десерт за 20 хвилин (фото)

У цьому десерті поєднується м'яка шоколадна основа, солонувата карамель та хрустка горіхова скоринка
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Шоколадно-карамельні кульки без випікання: ніжний десерт за 20 хвилин (фото)

Жінка тримає в руках тарілку з домашніми тістечками (колаж: Styler)

Навіть під час відключення світла можна приготувати смачний десерт без духовки, плити та міксера. Для шоколадно-карамельних кульок знадобляться звичайне печиво, крем-сир та кілька простих інгредієнтів.

Рецептом ніжних тістечок із вареною згущеною ділиться редакторка Styler Юлія Люшньова.

Шоколадно-карамельні кульки - рецепт

Для цього десерту я вирішила поєднати шоколадну основу з ніжною карамельною начинкою. До вареної згущенки додала дрібку солі, щоб підкреслити її смак, а для обкачування обрала суміш горіхів.

Інгредієнти для основи:

  • Пісочне печиво - 120 г
  • Крем-сир - 80 г
  • Какао - 1 ч. л.
  • Молоко - 10 мл за потреби.

Для начинки:

  • Варена згущенка - 35 г
  • Сіль - маленька дрібка

Для обкачування:

  • Горіхи - 15 г.

Час приготування: 20 хвилин.

Кількість порцій: 8 кульок.

Спосіб приготування

  1. Подрібніть печиво до дрібної крихти за допомогою качалки.
  2. До подрібненого печива додайте крем-сир та какао. Ретельно перемішайте ложкою до утворення пластичної маси. Якщо вона розсипається, поступово додайте трохи молока.
  3. В окремій мисці змішайте густу варену згущенку з маленькою дрібкою солі.
  4. Візьміть невелику порцію шоколадної маси та розкатайте її на долоні. У центр покладіть приблизно половину чайної ложки карамельної начинки.
  5. Обережно з'єднайте краї основи, повністю закриваючи згущенку, та сформуйте круглу кульку. Повторіть з рештою маси.
  6. Горіхи дрібно порубайте ножем.
  7. Обкачайте кожну кульку в горіховій суміші, злегка притискаючи її до поверхні.
Шоколадно-карамельні кульки, які я готувала вдома (фото: Юлія Люшньова)
Шоколадно-карамельні кульки, які я готувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Готові тістечка можна подавати одразу. Якщо вони вийшли занадто м'якими, поставте їх у холодильник на 15-20 хвилин.

Важливо: молоко додавайте лише за потреби, щоб основа не стала надто вологою. Для начинки використовуйте густу варену згущенку, яка не витікатиме під час формування кульок.

Алергени: десерт містить глютен (пшеничне борошно в печиві), молочні продукти та горіхи. Залежно від складу печива й какао також можливі яйця, соя та сліди інших алергенів. Перед приготуванням перевірте інформацію на упаковках.

Раніше ми розповідали, як приготувати шоколадний омлет із карамелізованими яблуками.

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