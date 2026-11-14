Шоколадно-карамельні кульки без випікання: ніжний десерт за 20 хвилин (фото)

Навіть під час відключення світла можна приготувати смачний десерт без духовки, плити та міксера. Для шоколадно-карамельних кульок знадобляться звичайне печиво, крем-сир та кілька простих інгредієнтів.

Шоколадно-карамельні кульки - рецепт

Для цього десерту я вирішила поєднати шоколадну основу з ніжною карамельною начинкою. До вареної згущенки додала дрібку солі, щоб підкреслити її смак, а для обкачування обрала суміш горіхів.

Інгредієнти для основи:

Пісочне печиво - 120 г

Крем-сир - 80 г

Какао - 1 ч. л.

Молоко - 10 мл за потреби.

Для начинки:

Варена згущенка - 35 г

Сіль - маленька дрібка

Для обкачування:

Горіхи - 15 г.

Час приготування: 20 хвилин.

Кількість порцій: 8 кульок.

Спосіб приготування

Подрібніть печиво до дрібної крихти за допомогою качалки. До подрібненого печива додайте крем-сир та какао. Ретельно перемішайте ложкою до утворення пластичної маси. Якщо вона розсипається, поступово додайте трохи молока. В окремій мисці змішайте густу варену згущенку з маленькою дрібкою солі. Візьміть невелику порцію шоколадної маси та розкатайте її на долоні. У центр покладіть приблизно половину чайної ложки карамельної начинки. Обережно з'єднайте краї основи, повністю закриваючи згущенку, та сформуйте круглу кульку. Повторіть з рештою маси. Горіхи дрібно порубайте ножем. Обкачайте кожну кульку в горіховій суміші, злегка притискаючи її до поверхні.

Шоколадно-карамельні кульки, які я готувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Готові тістечка можна подавати одразу. Якщо вони вийшли занадто м'якими, поставте їх у холодильник на 15-20 хвилин.

Важливо: молоко додавайте лише за потреби, щоб основа не стала надто вологою. Для начинки використовуйте густу варену згущенку, яка не витікатиме під час формування кульок.

Алергени: десерт містить глютен (пшеничне борошно в печиві), молочні продукти та горіхи. Залежно від складу печива й какао також можливі яйця, соя та сліди інших алергенів. Перед приготуванням перевірте інформацію на упаковках.