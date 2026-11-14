Проїзд у громадському транспорті Києва, Львова та Харкова: як змінилися ціни за останні пів року

Від весни 2026 року в багатьох українських містах переглянули вартість проїзду в автобусах, тролейбусах і трамваях . Подекуди тарифи зросли одразу на кілька гривень, а в окремих населених пунктах ціни залежать від способу оплати.

Styler зібрав актуальні тарифи в українських містах і з'ясував, де громадський транспорт обходиться пасажирам найдорожче, а де все ж можна заощадити.

Де проїзд коштує найбільше

Одні з найвищих тарифів на міські перевезення діють у Києві та Львові. В обох містах разова поїздка може коштувати 30 гривень, однак ціна залежить від виду транспорту та способу оплати.

Так, за даними офіційного порталу КМДА, у столиці з 15 липня 2026 року одна поїздка в комунальному транспорті коштує 30 грн. Водночас пасажири можуть зменшити витрати, купуючи пакети квитків. Наприклад, за наявності пакета на 50 поїздок одна обходиться у 25 грн.

Що ж стосується пересадкового квитка, який діє 90 хвилин, то він на сьогодні коштує 60 грн.

Приватні маршрутки з 1 серпня також подорожчали: залежно від маршруту проїзд становить 20-25 грн.

Окремі тарифи діють у міській електричці Kyiv City Express:

квиток у застосунках "Київ Цифровий" та "Укрзалізниця" коштує 30 грн ,

, через валідатори - 34,20 грн,

у терміналах "Укрзалізниці" - 36,70 грн,

в касі чи у касира у вагоні - 37 грн.

Варто враховувати й ситуацію з рухом транспорту: із вечора 3 листопада через проблеми в енергосистемі Київ тимчасово призупинив роботу трамваїв і тролейбусів. На частині маршрутів їх замінили автобусами.

За даними офіційного сайту міста Лева, в обласному центрі з 16 травня діють диференційовані тарифи:

разова поїздка коштує 30 грн при оплаті готівкою,

при оплаті готівкою, банківською карткою - 26 грн,

із загальною транспортною карткою "ЛеоКарт" - 23 грн.

Для студентів із відповідною карткою ціна становить 11,50 грн.

Місячний абонемент коштує:

1150 грн - для звичайних пасажирів,

- для звичайних пасажирів, 575 грн - для студентів.

Вартість проїзду в інших містах

У Вінниці з 1 серпня проїзд у муніципальному транспорті коштує 25 грн. Водночас приватні маршрутки подорожчали раніше - з 15 липня: залежно від напрямку пасажири платять 30 або 35 грн.

У Черкасах наприкінці жовтня змінили вартість проїзду в приватних автобусах:

квиток при безготівковій оплаті коштує 30 грн,

за паперовий квиток доведеться викласти 33 грн,

у тролейбусах тариф становить - 20 грн.

У Хмельницькому проїзд у тролейбусах коштує 14 грн, а в автобусах і маршрутках - 20 грн.

У Миколаєві вартість проїзду залежить від відстані:

на маршрутах до 10 км - 18 грн,

якщо відстань перевищує 10 км - 20 грн.

на окремих напрямках до віддалених районів ціна становить 25-30 грн.

У Чернігові проїзд в автобусах коштує від 12 до 17 грн залежно від перевізника та способу оплати.

Де ціни нижчі

У низці обласних центрів проїзд обходиться дешевше, ніж у Києві, Львові чи Вінниці. Водночас у деяких містах вартість залежить від того, чи користується пасажир транспортною карткою.

Наприклад, у Дніпрі проїзд у трамваях, тролейбусах і метро коштує 10 грн за одну поїздку. В автобусах тариф вищий - 23 грн.

У Житомирі з 15 серпня вартість однєї поїздки складає:

в електротранспорті коштує 15 грн із транспортною карткою,

із транспортною карткою, при оплаті банківською карткою - 17 грн,

для учнів - 8 грн.

В автобусах діють окремі тарифи:

із транспортною карткою - 22 грн,

із банківською - 24 грн,

квиток, придбаний у терміналі - коштує 25 грн.

У Полтаві з 25 серпня діють тимчасові тарифи:

у тролейбусах - 18 грн,

в автобусах - 22 грн.

При оплаті електронним квитком пасажири отримують знижку 2 грн. Також передбачена безкоштовна пересадка протягом 35 хвилин.

У Кропивницькому проїзд коштує:

у тролейбусах - 8 грн,

у комунальних автобусах - 10 грн,

в приватних маршрутках - 15 грн.

Водночас у Сумах одна поїздка в тролейбусі коштує 8 грн, тоді як у маршрутках тариф вищий.

У Херсоні проїзд у тролейбусах коштує 6 грн. Це один із найнижчих показників серед наведених міст.

Де громадський транспорт безкоштовний

Окремо згадаємо міста, де пасажири мають можливість користуватися комунальним транспортом безоплатно.

Йдеться про такі:

Харків - безкоштовно працюють комунальні автобуси, трамваї, тролейбуси та метро. Така можливість зберігається для пасажирів і в листопаді 2026 року.

безкоштовно працюють комунальні автобуси, трамваї, тролейбуси та метро. Така можливість зберігається для пасажирів і в листопаді 2026 року. Кривий Ріг - безкоштовний проїзд доступний не лише місцевим жителям, а й гостям міста. Водночас це правило не поширюється автоматично на приватні автобусні маршрути.

Якою є середня вартість проїзду в Україні

За даними Держстату, у вересні 2026 року середня статистична вартість однієї поїздки в міському транспорті становила 18,45 грн.

Найвищий показник зафіксували в Києві - 30 грн.

Серед найнижчих:

Херсонська область - 6 грн,

Сумська область - 8 грн.

Також відносно невисокі середні ціни були у Волинській області - 12 грн, Черкаській - 13 грн і Чернігівській - 13,84 грн.

З огляду на вищевикладене, можна дійти висновку, що за останні пів року вартість проїзду в багатьох містах помітно змінилася. Найдорожче разова поїздка обходиться у Києві та Львові - до 30 грн, тоді як у деяких містах пасажири платять за електротранспорт всього 6-8 грн. А Харків і Кривий Ріг залишаються прикладами міст, де комунальним транспортом можна користуватися безкоштовно.