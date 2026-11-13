Млинці на ряжанці з карамелізованою грушею та крем-сиром: покроковий рецепт (фото)

Зі звичайних млинців можна приготувати десерт, для якого не знадобляться ні духовка, ні міксер. Достатньо сковороди та кількох простих інгредієнтів. А якщо вдома є газова плита, приготувати таку страву можна навіть під час відключення електроенергії.

Млинці на ряжанці з грушею - інгредієнти

Для цього рецепта я обрала ряжанку замість звичайного молока. Вона має характерний присмак пряженого, який добре поєднується із карамельною начинкою.

Коли я вперше спробувала млинці на ряжанці, смак мені одразу сподобався. Проте з консистенцією тіста довелося трохи поекспериментувати. Зайве борошно робило його густим, майже як на панкейки, тому раджу орієнтуватися не лише на пропорції, а й на те, як тісто розтікається сковородою.

Час приготування: приблизно 35-40 хвилин.

Кількість: приблизно 10 млинців (залежно від діаметра сковороди).

Для тіста:

ряжанка - 250 мл

яйця - 2 шт.

борошно - 130 г

гаряча вода - 150 мл

цукор - 1 ч. л.

олія - 1 ст. л.

розпушувач - ½ ч. л.

сіль - дрібка.

Для карамельного крему:

крем-сир - 120 г

варена згущенка - 40 г

сіль - маленька дрібка.

Для начинки:

груша - 1 шт.

вершкове масло - 10 г

цукор - 1 ч. л.

горіхи - 25 г

Як я готую млинці на ряжанці

Спочатку я розбиваю в миску яйця, додаю цукор, сіль та ряжанку. Перемішую вінчиком до однорідності. Далі поступово всипаю борошно. Спочатку беру приблизно 110 г, щоб тісто не стало надто густим. Розпушувач попередньо змішую його з борошном. Потім невеликими порціями вливаю гарячу воду, постійно перемішуючи тісто. Мені важливо отримати консистенцію рідких вершків, щоб млинці легко розтікалися сковородою. Наприкінці додаю олію. Тісто для млинців на ряжанці (фото: Юлія Люшньова) Залишаю тісто приблизно на 10 хвилин. Після цього смажу перший млинець і перевіряю, чи легко він перевертається. Якщо тісто надто густе, додаю трохи води. Якщо млинець рветься, спочатку перевіряю нагрівання сковороди та даю йому достатньо часу схопитися. Добре розігріваю сковороду та наливаю невелику порцію тіста. Швидко розподіляю його тонким шаром. Смажу з обох боків до легкого золотистого кольору.

Готові млинці складаю стопкою та накриваю тарілкою. Так вони повільніше втрачають вологу, залишаються м'якими та краще будуть загортатися.

Готові млинці на ряжанці перед додаванням начинки (фото: Юлія Люшньова)

Як приготувати карамельну начинку з грушею

Для начинки я вирішила поєднати крем-сир із вареною згущенкою. Щоб десерт не вийшов надто солодким, беру більше сиру, ніж іриски. Грушу додаю окремо.

Спочатку готую грушу. Видаляю серцевину та нарізаю м'якоть невеликими кубиками. Шкірку можна залишити, якщо вона тоненька. Карамелізую її. На сковороді розтоплюю вершкове масло, додаю цукор і грушу. Готую приблизно 4-6 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи. Чекаю, поки шматочки стануть м'якшими, а зайва рідина випарується. Потім залишаю охолонути. Карамелізація груші на сковороді (фото: Юлія Люшньова) Змішую крем. До крем-сиру додаю варену згущенку та маленьку дрібку солі. Перемішую ложкою або вінчиком до однорідності. Сіль використовую, щоб збалансувати карамельну солодкість. Готую горіхи. Я обрала мигдаль, але для цього рецепта підійдуть будь-які горіхи на ваш смак. Дрібно подрібнюю їх ножем. За бажанням попередньо підсушую на сухій сковороді кілька хвилин, щоб зробити аромат виразнішим.

Млинці на ряжанці з карамельним кремом, грушею та мигдалем (фото: Юлія Люшньова)

Як зібрати млинці з начинкою

На кожен охолоджений млинець я наношу тонкий шар карамельного крему, додаю трохи груші та посипаю подрібненими горіхами.

Після цього згортаю млинці рулетиками або конвертиками. Для подачі можна залишити кілька шматочків карамелізованої груші та трохи горіхової крихти.

Маленька порада: я не раджу викладати гарячу грушу на крем-сир. Від тепла крем може розм'якшитися, а начинка - стати надто рідкою. Тому краще дати фруктам охолонути.

Також не варто додавати забагато іриски. Її завдання - надати крему карамельного смаку, а не перебити ніжність вершкового сиру та груші.

Алергени: глютен, яйця, молоко та молочні продукти (лактоза), горіхи.