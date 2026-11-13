Гарантія на побутову техніку в Україні: коли магазин зобов'язаний повернути гроші або замінити товар

Відмова магазину приймати несправну техніку, вимога обов'язково звертатися лише до виробника або обіцянки ремонтувати пристрій місяцями - такі ситуації можуть порушувати права покупців. Українське законодавство визначає, хто відповідає за якість товару, скільки часу є на його обмін і за яких умов можна вимагати повернення коштів.

Як працює гарантія на побутову техніку

Гарантія - це зобов'язання виробника, продавця або іншої уповноваженої особи забезпечити належну роботу товару протягом визначеного строку. Якщо протягом цього часу техніка виходить з ладу через виробничий дефект, споживач має право на безоплатне усунення несправності або інші способи захисту, передбачені законом.

Основні правила встановлює стаття 7 Закону України "Про захист прав споживачів". Гарантійний строк зазначають у технічному паспорті або іншому документі, який додається до продукції.

Це стосується, зокрема, холодильників, пральних машин, посудомийок, телевізорів, пилососів та іншої техніки, на яку поширюються гарантійні зобов'язання.

Гарантія поширюється не лише на основний пристрій, а й на його комплектуючі. За загальним правилом гарантійний строк на них не може бути меншим, ніж на сам товар.

Також продавець не може просто відмовитися від зобов'язань, посилаючись на те, що гарантію надає виключно виробник. Закон передбачає відповідальність продавця за прийняття товару неналежної якості та задоволення законних вимог покупця.

Коли можна повернути несправну техніку та отримати гроші

Якщо холодильник перестав охолоджувати, пральна машина не запускається або пилосос вийшов з ладу протягом гарантійного строку, покупець має право звернутися до продавця з вимогою усунути проблему.

Однак не кожна несправність автоматично дає право розірвати договір і забрати гроші.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про захист прав споживачів", якщо в товарі виявили недоліки, споживач може вимагати:

пропорційного зменшення ціни,

безоплатного усунення недоліків у розумний строк,

відшкодування витрат на самостійне усунення несправності.

Якщо ж виявлено істотний недолік, ситуація змінюється. У такому разі покупець може вимагати розірвання договору та повернення грошей або заміни техніки на таку саму чи аналогічну.

Істотним вважається недолік, який унеможливлює або робить неприпустимим використання товару за призначенням, виник з вини виробника чи продавця, а після усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.

Тому звичайна несправність, яку можна усунути під час гарантійного ремонту, сама по собі не означає, що магазин зобов'язаний одразу повернути гроші.

Скільки часу магазин може ремонтувати техніку

Гарантійний ремонт має бути безоплатним для покупця. Йдеться не лише про роботу майстрів, а й про необхідні для усунення несправності матеріали та комплектуючі.

За статтею 8 Закону "Про захист прав споживачів" недоліки мають усунути протягом 14 днів з дати пред'явлення товару або за домовленістю сторін в інший строк.

Це означає, що магазин або сервісний центр не може самостійно встановлювати необмежений термін очікування, посилаючись на відсутність деталей чи завантаженість майстрів.

Є ще один важливий момент: час, протягом якого товар перебуває на гарантійному ремонті, не зараховується до гарантійного строку. Його продовжують на період, коли покупець не міг користуватися технікою через несправність.

Як пояснює Держпродспоживслужба, якщо ж ідеться про великогабаритну техніку або пристрій вагою понад п'ять кілограмів, доставку продавцю чи до підприємства, яке виконує гарантійний ремонт, а також повернення покупцеві мають організувати за рахунок продавця, виробника або відповідного підприємства.

Чи можна повернути справну побутову техніку протягом 14 днів

Стаття 9 Закону України "Про захист прав споживачів" передбачає право обміняти непродовольчий товар належної якості протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі.

Це можливо, якщо техніка не підійшла за формою, габаритами, кольором або з інших причин не може використовуватися за призначенням.

Проте для такого обміну необхідно дотриматися кількох умов:

товар не використовувався;

збережено його товарний вигляд і споживчі властивості;

не пошкоджені пломби та ярлики;

є розрахунковий документ, який підтверджує покупку.

Тобто якщо людина придбала пилосос, але вдома вирішила, що їй більше підходить інша модель, вона може звернутися до магазину протягом встановленого строку за умови збереження всіх вимог закону.

Але повернення грошей за справну техніку не є автоматичним першим кроком. Спочатку йдеться саме про обмін. Якщо аналогічного товару немає в продажу, покупець може придбати інший товар з відповідним перерахунком вартості, розірвати договір і отримати гроші назад або дочекатися надходження потрібної моделі.

Водночас варто пам'ятати, що існують категорії товарів належної якості, які не підлягають обміну та поверненню за урядовим переліком. Тому перед зверненням потрібно врахувати конкретний вид придбаної продукції.

Чи може магазин відмовити через відсутність коробки або чека

У випадку обміну справного товару закон вимагає збереження товарного вигляду, споживчих властивостей, пломб і ярликів, а також наявності розрахункового документа. Водночас окремої універсальної вимоги зберігати саме заводську коробку для кожного такого обміну стаття 9 не встановлює.

Для несправної техніки діють інші правила. Звертаючись із вимогами щодо товару неналежної якості, покупець має надати розрахунковий документ, а для технічно складних побутових товарів - також технічний паспорт або документ, який його замінює, з позначкою про дату продажу.

Отже, відсутність оригінальної упаковки сама по собі не повинна бути підставою для відмови у прийнятті несправної техніки на гарантійне обслуговування.

Якщо паперовий чек загублено, варто спробувати отримати його електронну копію або інший документ, що підтверджує розрахунок.

Що робити, якщо магазин відмовляється приймати несправну техніку

Закон зобов'язує продавця прийняти товар неналежної якості та розглянути вимоги споживача. Тому усна відмова консультанта не означає, що покупець втрачає право на гарантійне обслуговування.

У такій ситуації варто діяти послідовно:

Підготуйте документи. Знайдіть чек, гарантійний талон або технічний паспорт із датою продажу. Зверніться до продавця письмово. Опишіть несправність і чітко зазначте, чого саме вимагаєте: ремонту, зменшення ціни, заміни або повернення грошей за наявності законних підстав. Зафіксуйте передачу техніки. Попросіть оформити документ про прийняття товару із зазначенням його моделі, серійного номера, комплектності та опису зовнішнього стану. Вимагайте інформацію про результати перевірки. Якщо виник спір щодо причин несправності, споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через представника.

Якщо потрібно встановити причину втрати якості, продавець, виробник або уповноважене підприємство за письмовою згодою споживача має організувати експертизу протягом трьох днів після її отримання. За загальним правилом її проводять за рахунок продавця або виробника. Якщо експертиза доведе, що несправність виникла через порушення покупцем правил користування чи зберігання або через дії третіх осіб, витрати на неї може бути покладено на споживача.