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Смачно 13 листопада 2026 · 11:22

Печиво з арахісовою пастою та білим шоколадом: простий рецепт солодощів до чаю

Запашне м'яке домашнє печиво, для якого не потрібен міксер
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Печиво з арахісовою пастою та білим шоколадом: простий рецепт солодощів до чаю

Печенье з арахісовою пастою та білим шоколадом (колаж: Styler)

Домашнє печиво з арахісовою пастою та шматочками білого шоколаду - простий варіант до чаю, коли хочеться чогось солодкого без складних інгредієнтів. Воно виходить ароматним, із легкою коричною ноткою та ніжними шматочками шоколаду. На підготовку тіста знадобиться зовсім небагато часу, а далі все зробить духовка.

Редакторка Styler Юлія Шиканова розповідає, як приготувати печиво з арахісовою пастою та білим шоколадом всього за 20 хвилин.

Запашне печиво з білим шоколадом

Інгредієнти

  • Вершкове масло - 50 г,
  • Пшеничне борошно - 70 г,
  • Білий цукор - 35 г,
  • Арахісова паста - 35 г,
  • Білий шоколад - 60 г,
  • Яйце - 1 шт,
  • Кориця - 1 ст. л,
  • Сода - четвертина ч. л,
  • Сіль - четвертина ч. л.

Спосіб приготування

Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно стало м'яким. Якщо час обмежений - можна його зігріти в руках, як це зробила я.

Змішайте м’яке масло з арахісовою пастою та цукром до однорідної консистенції. Додайте яйце та корицю, ще раз добре перемішайте. Кориця не додала сильного смаку, але дуже вплинула на запах. На кухні весь вечір стояв аромат пряників та випічки.

В окремій мисці змішайте борошно, соду та сіль. Поступово всипте сухі інгредієнти до масляної суміші й замісіть тісто.

Печиво з арахісовою пастою та білим шоколадом: простий рецепт солодощів до чаю
Готове тісто (фото: Юлія Шиканова)

Білий шоколад поріжте на невеликі шматочки. Я у приготуванні використала пористий шоколад. Додайте його до тіста та перемішайте, щоб вони рівномірно розподілилися.

Застеліть деко пергаментом. Сформуйте з тіста невеликі кульки та викладіть їх на відстані одна від одної, адже під час випікання печиво розпливатиметься.

Печиво з арахісовою пастою та білим шоколадом: простий рецепт солодощів до чаю
Спосіб викладки кульок (фото: Юлія Шиканова)

Розігрійте духовку до 190 градусів і випікайте печиво приблизно 12 хвилин.

Після випікання залиште печиво на деку ще на 3 хвилини, щоб воно трохи затверділо. Потім можна перекладати на тарілку та смакувати. Печиво гарно смакує не тільки з чаєм чи кавою, але й теплим молоком.

Печиво з арахісовою пастою та білим шоколадом: простий рецепт солодощів до чаю
Готове печиво (фото: Юлія Шиканова)

Корисні поради

Не перегрівайте печиво. Одразу після духовки воно може здаватися м'яким та недопеченим, але під час охолодження стане щільнішим.

Не робіть кульки надто великими. Так печиво рівномірніше пропечеться.

Залиште відстань між заготовками. Якщо викласти їх надто близько, печиво може з'єднатися під час випікання.

Можна використати молочний або чорний шоколад. Вони також добре поєднуються з арахісовою пастою.

Зімніть пергамент перед використанням. Сформуйте з нього кульку, а потім розгорніть і застеліть деко. Так папір стане податливішим і не скручуватиметься по краях.

Печиво містить арахіс, молочні продукти, яйця та пшеницю (глютен). Додаткові алергени можуть залежати від складу шоколаду та арахісової пасти.

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