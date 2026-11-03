Бурякові панкейки з шоколадним кремом та сливами у вині: ніжний десерт без доданого цукру (фото)

Зі звичайного буряка можна приготувати не лише салат чи борщ , а і такий цікавий десерт. Панкейки мають насичений колір, а в поєднанні з шоколадним кремом і томленими у вині сливами перетворюються на оригінальну солодку страву.

Власним рецептом бурякових панкейків із шоколадним кремом та сливами у вині ділиться редакторка Styler Юлія Люшньова.

Інгредієнти для панкейків

Варений буряк - 120 г

Грецький йогурт - 100 г

Яйце - 1 шт.

Пшеничне цільнозернове борошно - 60 г

Розпушувач - 1 ч. л. (4 г)

Сіль - дрібка.

Для шоколадного крему

Грецький йогурт - 100 г

Какао без цукру - 2 ст. л.

Стевія - до смаку.

Для слив у вині

Сливи - 150 г

Червоне сухе вино - 50 мл.

Час приготування: 30 хвилин (із заздалегідь відвареним буряком).

Кількість порцій: 2.

Як приготувати бурякові панкейки

Приготуйте тісто

Наріжте попередньо зварений буряк невеликими шматочками та перекладіть у чашу блендера. Додайте грецький йогурт і яйце.

Я перебила всі інгредієнти блендером до однорідної маси. Після цього додала борошно, розпушувач і дрібку солі. Тепер треба ретельно перемішати.

Тісто має бути достатньо густим, щоб повільно спадало з ложки та не розтікалося по пательні.

Посмажте панкейки

Розігрійте антипригарну пательню на помірно слабкому вогні.

Я смажила панкейки без жодної краплі олії, викладаючи приблизно по столовій ложці тіста для кожного.

Готуйте близько 2 хвилин з одного боку. Коли краї схопляться, обережно переверніть панкейки та смажте ще 1-2 хвилини до готовності.

Важливо не робити вогонь надто сильним, щоб поверхня не підгоріла.

Бурякові панкейки під час смаження (фото: Юлія Люшньова)

Приготуйте сливи у вині

Сливи помийте, видаліть кісточки та наріжте невеликими шматочками.

Перекладіть їх у сотейник або невелику пательню та влийте червоне сухе вино.

Доведіть до легкого кипіння, зменшыть вогонь і томіть без кришки приблизно 5-7 хвилин.

Я не додавала до слив цукор або інші підсолоджувачі. Вони мають власну природну солодкість, а вино доповнює їхній смак.

Готові сливи мають стати м'якими, але зберегти форму.

Зробіть шоколадний крем

З'єднайте грецький йогурт, какао та стевію. Ретельно перемішайте до однорідної консистенції.

Кількість підсолоджувача регулюйте на власний смак, залежно від кислинки йогурту та насиченості какао.

Зберіть десерт

На тарілку викладіть шоколадний крем, формуючи невелику подушку.

Поруч розташуйте бурякові мініпанкейки, а поверх крему викладіть теплі сливи. За бажанням додайте трохи соусу, який утворився під час їхнього приготування.

Я вирішила подавати панкейки окремо від крему, щоб зберегти їхню форму та підкреслити яскравість кольору.

Бурякові панкейки з шоколадним кремом та сливами у вині, які я готувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Алергени: молочні продукти, яйця, пшениця (глютен). Страва містить вино, частина алкоголю може залишатися після приготування.