Тимчасовий захист для чоловіків у ЄС: що змінилося для українців у 2026 році

У Європейському Союзі змінили правила надання тимчасового захисту українцям, які мають військові обов'язки. Тепер під час оформлення статусу можуть вимагати підтвердження законного виїзду з України або виконання вимог військового обліку. Проте нововведення не означає автоматичної втрати захисту для чоловіків, які вже проживають у країнах ЄС.

Про те, кого стосуються нові правила та які документи можуть знадобитися, розповідає Styler.

Що змінилося для українських чоловіків

30 липня 2026 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення 2026/1912, яким продовжила тимчасовий захист для переміщених осіб з України до 4 березня 2028 року.

Разом із продовженням запровадили додаткову умову для отримання статусу. Відповідно до рішення Ради ЄС, тимчасовий захист надають особам, які виконують свої військові обов'язки в Україні та за потреби можуть це підтвердити. Нова вимога почала діяти 5 серпня 2026 року.

Це означає, що під час оформлення тимчасового захисту органи відповідної країни ЄС можуть перевіряти, чи мав заявник право залишити територію України з огляду на його військові обов'язки.

При цьому рішення не встановлює загальної заборони на отримання тимчасового захисту всіма українськими чоловіками.

Кого стосуються нові вимоги

Насамперед зміни важливі для українців, які звертаються по тимчасовий захист після 5 серпня 2026 року та мають військові обов'язки відповідно до українського законодавства.

Під час розгляду заяви можуть перевіряти обставини виїзду з України та документи, що підтверджують право на нього.

Важливо, що нові правила не обмежуються лише віком заявника. У рішенні Ради ЄС зазначено, що військові обов'язки можуть мати й особи, які не підлягають призову, незалежно від віку чи статі, наприклад через проходження військової служби.

Чи втратять захист чоловіки, які вже живуть у ЄС

Для українців, які отримали тимчасовий захист до запровадження нових вимог, передбачено виняток.

Згідно з рішенням Ради ЄС, нові умови не застосовуються до людей, які мали тимчасовий захист у певній державі Євросоюзу станом на 4 серпня 2026 року включно та безперервно зберігають цей статус у тій самій країні.

Таким чином, сам факт запровадження нових правил не є підставою для автоматичного анулювання вже оформленого тимчасового захисту.

Однак важливо не плутати продовження чинного статусу з новим оформленням. Якщо людина втратила захист і згодом подає заяву повторно, її документи можуть перевіряти за новими вимогами.

Які документи можуть знадобитися

У роз'ясненнях Європейської комісії наведено порядок перевірки права на тимчасовий захист.

Для підтвердження законного виїзду з України можуть використовувати:

Закордонний паспорт зі штампом української прикордонної служби про виїзд.

Відомості, які підтверджують законний перетин українського кордону через офіційний пункт пропуску.

Офіційні документи про звільнення від військових обов'язків або їх виконання.

Електронні документи, зокрема сформовані через застосунок "Резерв+".

При цьому відсутність штампа в паспорті не завжди означає відсутність права на захист.

Європейська комісія пояснює, що під час перетину кордону штампи проставляють не в усіх випадках. Тому за потреби заявник може надати інші документи, які дозволяють перевірити законність виїзду.

Остаточну оцінку документів здійснюють компетентні органи країни, де людина звертається по захист.

Що буде після повернення в Україну

Окрему увагу варто звернути на поїздки до України, особливо якщо людина планує залишатися там тривалий час.

Європейська комісія пояснює, що тривала відсутність у країні, яка надала тимчасовий захист, за певних обставин може призвести до зняття з реєстрації та припинення дії дозволу на проживання. Конкретні строки й порядок залежать від законодавства відповідної держави ЄС.

Якщо після втрати статусу людина знову захоче оформити тимчасовий захист, їй доведеться проходити процедуру повторно. У такому випадку можуть застосовуватися нові вимоги щодо підтвердження законного виїзду з України.

Тому перед тривалою поїздкою варто перевірити правила збереження статусу саме в тій країні, де він оформлений.

Чи можуть відмовити у тимчасовому захисті

Якщо заявник не може підтвердити виконання військових обов'язків або законність виїзду з України, це може вплинути на рішення щодо надання тимчасового захисту. Але відмова в межах цієї процедури не означає автоматичного рішення про депортацію.

Європейське законодавство передбачає й інші механізми захисту. Наприклад, людина може звернутися із заявою про міжнародний захист, якщо для цього є відповідні підстави.

Як зазначено на офіційному сайті Європейської комісії, тимчасовий і міжнародний захист є різними правовими процедурами. Рішення про надання міжнародного захисту ухвалюють після індивідуального розгляду обставин заявника.

Що потрібно зробити українцям у 2026 році

Чоловікам, які планують уперше оформлювати тимчасовий захист у ЄС, варто заздалегідь перевірити наявність документів, що підтверджують законність виїзду з України.

Якщо людина вже має тимчасовий захист, необхідно переконатися, що її статус залишається чинним, а документи оформлені відповідно до вимог країни проживання.

Перед зміною держави проживання або тривалим виїздом до України також варто уточнити, чи не призведе це до припинення чинного статусу та необхідності повторного оформлення.

Попри нові вимоги, тимчасовий захист для українців у Європейському Союзі продовжено до 4 березня 2028 року. Він і надалі передбачає право на проживання, доступ до ринку праці, медичної допомоги та інших передбачених законодавством послуг.