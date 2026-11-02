Від Хана Соло до Індіани Джонса: як змінився Гаррісон Форд після "Зоряних війн"

Роль Хана Соло у "Зоряних війнах" принесла Гаррісону Форду світову славу та стала переломним моментом у його кар'єрі. Від прем'єри першого фільму минуло майже 50 років, і за цей час актор помітно змінився зовні, продовжуючи зніматися в кіно та втілювати нових персонажів.

Як змінювався Гаррісон Форд протягом майже 50 років, які ролі стали визначальними для його кар'єри та чим він займається зараз, розповідає Styler.

Яким був Гаррісон Форд у перших "Зоряних війнах"

Коли у травні 1977 року вийшли перші "Зоряні війни", Гаррісону Форду було 34 роки. На відміну від багатьох молодих голлівудських зірок, він прийшов до великої популярності не на початку акторського шляху.

До цього Форд уже знімався у фільмах і серіалах, але переважно отримував невеликі ролі. Щоб забезпечувати родину, він певний час займався столярною справою. Серед його клієнтів були представники кіноіндустрії, а знайомство з режисером Джорджем Лукасом зрештою привело актора до ролі Хана Соло.

У першому фільмі Форд мав густе темно-каштанове волосся, виразні риси обличчя та характерну усмішку. Його герой носив білу сорочку, чорний жилет і пояс із бластером.

Хан Соло був самовпевненим контрабандистом і пілотом корабля "Тисячолітній сокіл", який спочатку дбав лише про власну вигоду, але поступово долучився до боротьби проти Галактичної імперії.

Саме цей персонаж приніс Форду міжнародну популярність і став одним із найвідоміших героїв космічної саги.

Гаррісон Форд у ролі Гана Соло у 1977 році (скриншот)

Як змінився актор наприкінці першої трилогії

У 1980 році Форд повернувся до ролі Хана Соло у фільмі "Імперія завдає удару у відповідь", а через три роки знявся у стрічці "Повернення джедая".

За цей час його зовнішність стала зрілішою. Актор зберіг густе каштанове волосся, проте носив дещо коротшу зачіску, а риси обличчя стали виразнішими.

Змінився і сам Хан Соло. Якщо у першій частині він поставав перед глядачами як незалежний контрабандист, то в наступних фільмах дедалі більше проявляв відданість друзям і повстанцям.

Особливо помітною стала зміна персонажа у "Поверненні джедая". Його образ уже асоціювався не лише з ризикованими пригодами, а й з участю у боротьбі за свободу галактики.

На момент виходу третього фільму Форду було 40 років. Тоді він уже мав за плечима ще одну роль, яка згодом стала не менш знаменитою за Хана Соло.

Гаррісон Форд у фільмі "Повернення джедая" 1983 року (скриншот)

Від космічного пілота до Індіани Джонса

У 1981 році Гаррісон Форд уперше зіграв археолога Індіану Джонса у фільмі Стівена Спілберга "Шукачі втраченого ковчега". На той момент акторові було 38 років.

Ця роль відкрила новий етап його кар'єри. Замість космічного корабля, бластера та жилета Форд отримав знаменитий капелюх, шкіряну куртку та батіг.

У новому образі він постав перед глядачами як дослідник, який вирушає на пошуки стародавніх артефактів і постійно потрапляє в небезпечні ситуації.

Зовні актор залишався схожим на Хана Соло, але його екранний образ став більш суворим. Легка щетина, засмагле обличчя та сліди пригод підкреслювали характер нового персонажа.

Упродовж 1980-х Форд ще двічі повернувся до ролі Індіани Джонса - у фільмах "Храм долі" (1984) та "Останній хрестовий похід" (1989).

Паралельно він знімався в інших стрічках. За роль детектива Джона Бука у фільмі "Свідок" 1985 року актор отримав свою першу і поки єдину номінацію на премію "Оскар".

Гаррісон Форд у ролі Індіани Джонса у 1981 році (скриншот)

Сивина та новий образ у 1990-х

У 1990-х Гаррісон Форд дедалі частіше грав серйозних і стриманих персонажів. Його героями ставали агенти спецслужб, лікарі та чоловіки, які опинялися перед складним вибором.

Серед найвідоміших робіт цього періоду - "Ігри патріотів" (1992), "Утікач" (1993), "Пряма і явна загроза" (1994) та "Літак президента" (1997).

Зовнішність актора також поступово змінювалася. Волосся ставало світлішим, на скронях з'явилася сивина, а на обличчі - помітніші зморшки.

Особливо впізнаваним був його образ у фільмі "Утікач", де Форд зіграв лікаря Річарда Кімбла, якого несправедливо звинуватили у вбивстві дружини.

Тут актор уже не нагадував молодого космічного авантюриста. Перед глядачами постав зрілий чоловік із короткою зачіскою, серйозним поглядом і стриманою манерою поведінки.

У 1997 році Форду виповнилося 55 років, але він продовжував виконувати головні ролі у великих голлівудських фільмах.

Гаррісон Форд у фільмі "Утікач" 1993 року (скриншот)

Повернення Індіани Джонса після майже 20 років

У 2008 році Гаррісон Форд знову одягнув знаменитий капелюх Індіани Джонса. Тоді на екрани вийшов фільм "Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа".

Від попередньої частини минуло 19 років, а самому акторові під час виходу стрічки було 65.

Зміни в його зовнішності вже було складно не помітити. Волосся Форда стало переважно сивим, на обличчі з'явилися глибші зморшки, а сам він мав значно старший вигляд, ніж у перших пригодницьких фільмах.

Але творці стрічки не намагалися повністю приховати вік головного героя. Індіана Джонс також постарішав, хоча й залишився любителем небезпечних пригод.

Для шанувальників це була можливість побачити знайомого персонажа майже через два десятиліття після його останньої появи.

Гаррісон Форд у фільмі "Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа" 2008 року (скриншот)

Яким став Хан Соло через 32 роки

У 2015 році Форд повернувся до ролі Гана Соло у фільмі "Зоряні війни: Пробудження Сили". На той момент акторові було 73 роки.

Від виходу "Повернення джедая" минуло 32 роки, тому різниця між молодим і літнім Ганом Соло була особливо помітною.

Замість густого каштанового волосся актор мав коротку сиву зачіску. Його обличчя вкрилося зморшками, а погляд став суворішим. Попри це, персонаж зберіг свою іронію, характерну усмішку та звичку жартувати навіть у небезпечних ситуаціях.

Форд знову з'явився на екрані разом із Керрі Фішер, яка виконала роль Леї Органи. Їхні герої також змінилися за десятиліття, що минули після подій оригінальної трилогії.

Для Форда це стало поверненням до персонажа, який колись зробив його всесвітньо відомим.

Гаррісон Форд у фільмі "Зоряні війни: Пробудження Сили" 2015 року (скриншот)

Остання пригода Індіани Джонса у 80 років

У 2023 році на екрани вийшов фільм "Індіана Джонс і реліквія долі", який став п'ятою та завершальною частиною пригод головного героя у виконанні Форда. На момент прем'єри акторові було 80 років.

Цікаво, що для початкових сцен стрічки творці використали технології цифрового омолодження, завдяки яким Форд знову постав перед глядачами з молодшим обличчям.

В інших епізодах його персонаж мав реальний вигляд актора на той час - із сивим волоссям, глибокими зморшками та помітними віковими змінами.

Після виходу стрічки Форд попрощався з роллю археолога, якого вперше зіграв ще у 1981 році.

Гаррісон Форд у фільмі "Індіана Джонс і реліквія долі" 2023 року (скриншот)

Як Гаррісон Форд виглядає зараз

13 липня 2026 року Гаррісону Форду виповнилося 84 роки. За майже пів століття після виходу перших "Зоряних війн" його зовнішність суттєво змінилася.

У 2025 році він зіграв президента США Таддеуса Росса у супергеройському фільмі "Капітан Америка: Чудесний новий світ". А у січні 2026 року повернувся до ролі психотерапевта Пола Роудса у третьому сезоні серіалу "Терапія".

Ще однією важливою подією стало вручення акторові почесної нагороди SAG-AFTRA за внесок у кінематограф у 2026 році.

Від молодого Хана Соло з каштановим волоссям до сивочолого Індіани Джонса - Гаррісон Форд змінився разом зі своїми персонажами, але залишився одним із найвпізнаваніших акторів світового кіно.