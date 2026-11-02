Паста з креветками у вершковому соусі: рецепт вечері за 25 хвилин (фото)

Паста з креветками у вершковому соусі - чудовий варіант для швидкої та смачної вечері . Ніжні морепродукти, спагеті та ароматний соус чудово поєднуються між собою, а на приготування страви знадобиться лише 25 хвилин.

Як приготувати таку страву та що варто врахувати, розповідає редакторка Styler Остапова Анастасія.

Паста з креветками у вершковому соусі: інгредієнти

Пасту з креветками готується швидко, але за смаком не поступається стравам із ресторанного меню. До того ж для неї не потрібно купувати багато продуктів або витрачати кілька годин на кухні.

За основу я взяла поєднання креветок, часнику та вершків із рецепта RecipeTin Eats, але вирішила приготувати власний варіант без білого вина. Мені хотілося отримати ніжний вершковий соус, який добре поєднуватиметься зі спагеті та не перебиватиме смак морепродуктів.

Для цього рецепта я обрала спагеті, хоча за бажанням можна використати лінгвіні або фетучині.

Інгредієнти на 2 порції:

Спагеті - 200 г

Очищені креветки - 250 г

Вершки 20% - 200 мл

Вершкове масло - 25 г

Часник - 3 зубчики

Пармезан або інший твердий сир - 30 г

Оливкова олія - 1 ст. л.

Сіль - за смаком

Чорний мелений перець - за смаком

Вода після варіння пасти - 50-100 мл

Час приготування: 25 хвилин.

Як приготувати пасту з креветками у вершковому соусі

Крок 1. Відварюю спагеті

Спочатку наливаю воду в каструлю, додаю сіль і доводжу до кипіння. Засипаю спагеті та варю приблизно на одну хвилину менше, ніж зазначено на упаковці.

Важливо, щоб паста залишалася трохи пружною, адже наприкінці вона ще готуватиметься разом із соусом.

Перед тим як злити воду, залишаю приблизно 100 мл рідини після варіння. Вона знадобиться, щоб відрегулювати густоту вершкового соусу.

Крок 2. Обсмажую креветки з часником

Поки варяться спагеті, переходжу до креветок.

Якщо вони заморожені, попередньо розморожую їх у холодильнику та обсушую паперовим рушником. Так на сковороді не утворюватиметься зайва рідина.

Розігріваю оливкову олію та половину вершкового масла. Додаю подрібнений часник і прогріваю приблизно 20-30 секунд, щоб він став ароматним, але не підгорів.

Після цього викладаю креветки. Сирі креветки обсмажую приблизно по 1-2 хвилини з кожного боку, залежно від розміру, до повної готовності. Якщо використовую вже варені, лише коротко прогріваю їх.

Крок 3. Готую вершковий соус

Коли креветки готові, зменшую вогонь і додаю решту вершкового масла.

Вливаю вершки, додаю трохи чорного перцю та обережно перемішую. Залишаю соус прогріватися на слабкому вогні приблизно 2 хвилини. На цьому етапі важливо не допускати сильного кипіння, щоб вершки зберегли однорідну консистенцію.

Соус має залишатися досить рідким, адже після додавання спагеті він стане густішим.

Креветки у вершковому соусі (фото: Остапова Анастасія)

Крок 4. Поєдную спагеті з креветками

Готові спагеті перекладаю безпосередньо у сковороду з вершковим соусом.

Додаю натертий сир і кілька столових ложок води, яку залишила після варіння пасти. Ретельно перемішую, щоб соус рівномірно покрив спагеті.

Прогріваю страву на слабкому вогні ще приблизно хвилину. Якщо соус стає надто густим, додаю трохи більше води від пасти.

Паста з креветками у вершковому соусі (фото: Остапова Анастасія)

Крок 5. Подаю готову пасту

Пасту найкраще подавати одразу після приготування, поки вона гаряча, а соус залишається ніжним.

За бажанням зверху можна додати трохи пармезану або свіжомеленого чорного перцю.

Що зробити, щоб креветки залишилися соковитими, а соус ніжним

Під час приготування пасти є кілька деталей, на які я завжди звертаю увагу.

Не пересмажуйте креветки. Це один із найважливіших моментів. Морепродукти готуються швидко, а тривале нагрівання робить їх жорсткими. Сирі креветки мають стати непрозорими та повністю приготуватися всередині.

Не додавайте вершки на надто гарячу сковороду. Краще зменшити вогонь і дати їм поступово прогрітися. Так соус матиме більш однорідну консистенцію.

Не промивайте спагеті після варіння. Крохмаль на їхній поверхні допомагає вершковому соусу краще поєднуватися з пастою.

Залишайте трохи води від пасти. Завдяки крохмалю в цій рідині можна зробити соус більш шовковистим і відрегулювати його густоту без додаткових вершків.

Не додавайте забагато спецій. На мою думку, для цієї страви достатньо часнику, солі та чорного перцю. Вони підкреслюють смак креветок, а не перебивають його.

Алергени: Страва містить креветки, молочні продукти та пшеницю. Якщо використовуєте сир або інші продукти з добавками, перевірте їхній склад на наявність додаткових алергенів.