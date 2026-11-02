Конфлікт між Горняк і Заінчуковською вийшов за межі проєкту "Холостяк-15": деталі суперечки (фото)

Сварка Христини Горняк та Дарини Заінчуковської на " Холостяку-15 " отримала продовження поза зйомками. У публічному протистоянні з’явилися згадки про родину Остапчуків, поліграф і звинувачення у проросійських поглядах.

Що сталося між учасницями на шоу та як розвивався їхній конфлікт у соцмережах - розповідає Styler.

Через що Горняк і Заінчуковська посварилися на шоу

У третьому випуску "Холостяка-15", який вийшов 30 жовтня 2026 року, Дарина Заінчуковська поставила під сумнів щирість намірів Христини Горняк. Коли нотаріуска отримала троянду, Дарина висловилася про мотиви її участі у проєкті.

"Хтось шукає кохання, а хтось - медійності", - заявила вона.

Заінчуковська також зазначила, що хотіла б, аби В’ячеслав Кравцов краще дізнався, хто така Христина.

Відкрита сварка між учасницями виникла під час обговорення поведінки Анни Мишак. Дарина стала на її захист і вступила в суперечку з Горняк.

Що Дарина написала про Катерину Остапчук поза шоу

Поза зйомками Заінчуковська продовжила висловлюватися у Threads. Ще до виходу третього випуску вона опублікувала допис про Катерину Остапчук - нинішню дружину колишнього чоловіка Горняк.

"Завтра я стану подружкою Катерини Остапчук", - написала Дарина.

У цій же публікації вона зазначила, що їй шкода Володимира Остапчука, а в продовженні ланцюжка позначила акаунт Катерини.

Проросійські коментарі Дарини та реакція Горняк

У своїй публікації в Threads Христина звернулася до Дарини та заявила, що вважає її позицію проросійською. За словами Горняк, якби вона знала про ці висловлювання під час зйомок, то розмовляла б із суперницею інакше.

Нотаріуска дорікнула Заінчуковській скаргами щодо складнощі придбати російськомовні книжки та образливими коментарями про людей з Івано-Франківська. Вона наголосила, що вважає такі висловлювання неприйнятними під час війни.

"Скажу одне - таких як ти не повинно бути в інфопросторі. І я дуже сподіваюсь так і буде", - написала Горняк.

Які скриншоти оприлюднила Христина

До публікації Христина додала скриншоти коментарів, які пов’язала із Заінчуковською. На зображеннях видно імена акаунтів electro_diva_ та electro_diva_ua, а самі записи датовані 2025 роком.

На скриншоті від 16 лютого авторка коментаря скаржиться, що хоче купити книжку російською, але в магазинах знаходить українськомовні видання. Вона пояснює це тим, що російською краще розуміє матеріал, та пише, що тепер замовляє книжки в інтернеті.

Інший коментар, датований 26 липня, містить твердження, нібито кияни ніколи не говорили українською мовою.

Коментарі про книжки та українську мову, які оприлюднила Горняк (скриншот: threads.com/@kristygor)

Ще на одному зображенні показано відповідь від 26 квітня користувачці, яка написала про поширеність російської мови в Івано-Франківську та Києві. З акаунта electro_diva_ їй порадили не їхати до столиці й залишатися у своєму місті.

Також Горняк поширила скриншот коментаря від 20 серпня з образами на адресу мережі "Сільпо".

Коментар на адресу "Сільпо", скриншот якого поширила Христина (скриншот: threads.com/@kristygor)

Заінчуковська запросила Горняк на поліграф

У своєму дописі Дарина Заінчуковська запропонувала Горняк разом пройти перевірку на поліграфі. Ішлося про обставини їхньої суперечки на проєкті.

"Запрошую Христину Горняк на ПОЛІГРАФ. Вже вистачить від тебе тої дурні, що ти несеш в інфо простір", - написала вона.

Дарина запропонувала у прямому ефірі та з відеозаписом відповісти на запитання про слово "шавка" й погрози. Вона заперечила, що зверталася до людей із такою образою.

За версією Заінчуковської, вона хотіла окремо поспілкуватися з Христиною, однак та запропонувала посваритися. У коментарях Дарина також згадала родину Остапчуків та висунула претензії щодо особистого життя Горняк.

Дарина Заінчуковська запропонувала Христині Горняк пройти поліграф (скриншот допису electro_diva_, оприлюднений у Threads Горняк)

Як Горняк відповіла на пропозицію

Христина оприлюднила скриншот запрошення на поліграф і відповіла, що висловлюваннями Дарини, на її думку, мають зацікавитися правоохоронці.

"Єдиний поліграф на який тобі треба сходити - це в правоохоронні органи", - написала Горняк.

Вона закликала Заінчуковську залишити її у спокої та припинити згадувати її ім’я. Також Христина заявила, що у відповідь на втручання у своє особисте життя може розповісти більше про саму Дарину.