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Люди 02 листопада 2026 · 11:13

Маша Єфросиніна вперше за довгий час показалася з чоловіком-військовим (фото)

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Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Маша Єфросиніна вперше за довгий час показалася з чоловіком-військовим (фото)

Марія Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим (колаж: Styler)

Українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася рідкісними сімейними кадрами з чоловіком Тимуром Хромаєвим, який зараз служить у ЗСУ. Зірка показала, як провела час із коханим та сином під час невеликої сімейної відпустки.

Детальніше про це розповідає Styler.

Єфросиніна показала чоловіка

Фотографіями ведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram. За словами Маші, в умовах постійного стресу та невизначеності особливо важливо знаходити час для відпочинку й відновлення сил.

Цього разу родині вдалося влаштувати собі кілька днів перезавантаження, адже Тимур отримав можливість побути вдома.

"У світі тотального нерозуміння, як вижити в цьому хаосі, я поки винайшла єдину дієву формулу - виспатись, відволіктись від усього. В ідеалі - дня три-чотири. Рама потім тримається пару тижнів... На цей раз прям джекпот - наш тато вдома, і вільний будиночок знайшовся", - написала Єфросиніна.

Єфросиніна з чоловіком
Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Як родина провела час разом

Для сімейного відпочинку подружжя обрало заміський природний комплекс. Разом із 12-річним Олександром вони насолоджувалися природою, спокоєм та можливістю побути поруч без звичних турбот.

Молодший син подружжя
Молодший син подружжя (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

За час невеликої подорожі сімейство встигло чимало: побувати на екскурсії великою територією місцевого заповідника, погодувати диких тварин, зокрема вовків та верблюда, побачити величезного осетра на місцевій рибній фермі, присвятити час перегляду серіалів, відпочинку та міцному сну.

Маша Єфросиніна з сином
Маша Єфросиніна з сином (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Що відомо про чоловіка Єфросиніної

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв разом понад 20 років. 30 серпня пара відсвяткувала 23-тю річницю весілля.

У них є двоє дітей: 22-річна донька Нана, яка живе окремо за кордоном, і 12-річний син Олександр.

Тимур Хромаєв долучився до Сил оборони України у 2022 році. Чоловік Маші Єфросиніної ухвалив рішення добровільно стати на захист країни.

Як раніше розповідала телеведуча, спочатку її чоловік обіймав посаду командира роти. Його підрозділ займався радіоелектронною боротьбою (РЕБ).

У серпні 2024 року Єфросиніна повідомила ще одну приємну новину: Тимур отримав нагрудний знак "Срібний хрест" від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. На той момент Хромаєв уже мав звання старшого лейтенанта.

Тоді ведуча публічно привітала коханого з відзнакою та зізналася, наскільки пишається ним.

А восени 2024-го Єфросиніна розкрила подробиці нинішньої на той час посади чоловіка. В інтерв'ю для програми "Неймовірна правда про зірок" вона розповіла, що Тимур закріплений за київським підрозділом і працює заступником командира роти з озброєння.

У 2025-му році в коментарі для проєкту "Наодинці з гламуром" Єфросиніна зазначала, що не може багато говорити про рід діяльності чоловіка, проте він досяг великих результатів у боротьбі з російським ворогом.

Ведуча також зізналася, що через службу чоловіка вони бачаться значно рідше, ніж їй хотілося б.

Раніше ми писали, що співачка Камалія прокоментувала скандал через танці у військовій формі.

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