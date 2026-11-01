Співачка Камалія прокоментувала скандал через танці у військовій формі

Українська співачка Камалія прокоментувала скандал навколо відео, на якому вона разом із музикантом Vladias танцює на бронеавтомобілі у військовій формі. Артистка пояснила обставини зйомок, відповіла на критику та розповіла, чому для неї важливо підтримувати захисників не лише фінансово, а й морально.

Як повідомляє Styler, про це Камалія розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну в програмі "Слава+" .

Чому Камалію розкритикували за відео

Нещодавно Styler писав про хвилю критики, яку викликало відео Камалії з танцями на бронеавтомобілі. У ролику співачка разом із музикантом Vladias у камуфляжі танцювала під композицію "Самбука".

Публікацію артистка присвятила українським військовим, однак частина користувачів вважала такий формат підтримки недоречним. У коментарях обурювалися використанням військової техніки для розважального відео, а також запитували, чому цивільна співачка одягнула військову форму.

Камалія емоційно відповіла критикам у соцмережах, а згодом докладніше пояснила свою позицію в розмові зі Славою Дьоміним.

За словами артистки, вона не очікувала, що ролик спричинить таке обговорення. Співачка вважала, що підписники давно знають про її волонтерську діяльність і регулярні поїздки до військових.

Хто такий Vladias і як виникла ідея зняти ролик

Камалія пояснила, що Vladias, який з'явився разом із нею у відео, не лише музикант, а й автор пісень для українських виконавців. За її словами, він написав композицію "My Heart Is Bigger" для її репертуару. Також співачка розповіла, що нині Vladias проходить військову службу.

Щодо самого ролика, то, як стверджує Камалія, ініціатива зняти відео належала військовим, до яких вона приїхала з волонтерським візитом.

Бійцям сподобалася її пісня "Самбука", тому вони запропонували записати спільне відео. Артистка наголосила, що того дня знімали ролики не лише під цю композицію, а й під інші її пісні, серед яких "Чекатиму" та "Захисникам".

Співачка пояснила, що для військових це була можливість хоча б ненадовго відволіктися від служби та провести час у невимушеній атмосфері.

Чому Камалія була у військовій формі

Окремо артистка відповіла на зауваження щодо камуфляжу. За її словами, під час поїздок до військових вона не може одягатися так, як для концертів. Камалія пояснила, що в польових умовах військові іноді самі пропонують цивільним відвідувачам камуфляжний одяг, щоб ті були менш помітними.

Співачка наголосила, що вважає такий одяг практичним для поїздок до захисників. Вона також зазначила, що на її формі були волонтерські шеврони та нашивки, які подарували військові.

Камалія заперечила, що використовувала військову форму лише заради ефектного відео. За її словами, вона регулярно відвідує підрозділи, яким допомагає, тому подібний одяг для неї не є незвичним.

Як давно співачка допомагає українським захисникам

Камалія розповіла, що почала допомагати українським військовим ще у 2014 році. Після початку повномасштабного вторгнення її волонтерська діяльність стала ще активнішою.

Артистка підтримує кілька підрозділів, до яких регулярно приїжджає. Серед них - бійці батальйону "Бісова дюжина", яким вона присвятила резонансне відео.

За словами співачки, військовим постійно потрібні кошти на ремонт техніки, придбання автомобілів та іншого обладнання. Вона допомагає фінансово, бере участь у зборах і організовує поїздки з виступами.

Камалія зізналася, що забезпечувати всі потреби підрозділів непросто, адже запитів на допомогу багато. Проте вона намагається підтримувати військових не лише матеріально, а й особистим спілкуванням.

Камалія розповіла про загиблого та зниклого безвісти братів

Під час інтерв'ю співачка також торкнулася особистої теми. Вона розповіла, що війна безпосередньо зачепила її родину. За словами Камалії, двоє її братів добровільно вирушили захищати Україну. Один із них за час служби двічі дістав контузії та двічі був поранений.

Артистка пригадала, що після важких поранень намагалася переконати брата завершити службу. Проте він відмовився, пояснивши, що його чекають побратими. Згодом чоловік пройшов навчання на оператора безпілотника, повернувся на фронт і загинув унаслідок удару ворожого дрона.

Камалія з братом (фото: instagram/kamaliyaofficia)

Другий брат, за словами співачки, також пішов служити добровольцем. Уже близько року він вважається зниклим безвісти.

Як виступи допомагають військовим відволіктися

Камалія пояснила, що часто помічає, як на початку виступу бійці залишаються стриманими та засмученими. Проте вже після кількох пісень починають підспівувати, усміхатися й танцювати разом із нею.

Саме тому співачка не вважає розважальні композиції недоречними під час зустрічей із захисниками. На її переконання, військовим потрібна не лише матеріальна допомога, а й можливість відпочити та отримати позитивні емоції.