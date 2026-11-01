Певица Камалия прокомментировала скандал из-за танцев в военной форме

Украинская певица Камалия прокомментировала скандал вокруг видео, где она вместе с музыкантом Vladias танцует на бронеавтомобиле в военной форме. Артистка объяснила обстоятельства съемок, ответила на критику и рассказала, почему для нее важно поддерживать защитников не только финансово, но и морально.

Как сообщает Styler, об этом Камалия рассказала в интервью Славе Демину в программе "Слава+" .

Почему Камалию раскритиковали за видео

Недавно Styler писал о волне критики, которую вызвало видео Камалии с танцами на бронеавтомобиле. В ролике певица вместе с музыкантом Vladias в камуфляже танцевала под композицию "Самбука".

Публикацию артистка посвятила украинским военным, однако часть пользователей сочла такой формат поддержки неуместным. В комментариях возмущались использованием военной техники для развлекательного видео, а также спрашивали, почему гражданская певица надела военную форму.

Камалия эмоционально ответила критикам в соцсетях, а позже подробнее объяснила свою позицию в разговоре со Славой Деминым.

По словам артистки, она не ожидала, что ролик вызовет такое обсуждение. Певица считала, что подписчики давно знают о ее волонтерской деятельности и регулярных поездках к военным.

Кто такой Vladias и как возникла идея снять ролик

Камалия объяснила, что Vladias, который появился вместе с ней в видео, не только музыкант, но и автор песен для украинских исполнителей. По ее словам, он написал композицию "My Heart Is Bigger" для ее репертуара. Также певица рассказала, что сейчас Vladias проходит военную службу.

Что касается самого ролика, то, как утверждает Камалия, инициатива снять видео принадлежала военным, к которым она приехала с волонтерским визитом.

Бойцам понравилась ее песня "Самбука", поэтому они предложили записать совместное видео. Артистка подчеркнула, что в тот день снимали ролики не только под эту композицию, но и под другие ее песни, среди которых "Чекатиму" и "Захисникам".

Певица объяснила, что для военных это была возможность хотя бы ненадолго отвлечься от службы и провести время в непринужденной атмосфере.

Почему Камалия была в военной форме

Отдельно артистка ответила на замечания по поводу камуфляжа. По ее словам, во время поездок к военным она не может одеваться так, как для концертов. Камалия объяснила, что в полевых условиях военные иногда сами предлагают гражданским посетителям камуфляжную одежду, чтобы те были менее заметными.

Певица подчеркнула, что считает такую одежду практичной для поездок к защитникам. Она также отметила, что на ее форме были волонтерские шевроны и нашивки, которые подарили военные.

Камалия опровергла предположения о том, что использовала военную форму исключительно ради эффектного видео. По ее словам, она регулярно посещает подразделения, которым помогает, поэтому подобная одежда для нее не является чем-то необычным.

Как давно певица помогает украинским защитникам

Камалия рассказала, что начала помогать украинским военным еще в 2014 году. После начала полномасштабного вторжения ее волонтерская деятельность стала еще активнее.

Артистка поддерживает несколько подразделений, к которым регулярно приезжает. Среди них - бойцы батальона "Бісова дюжина", которым она посвятила вызвавшее резонанс видео.

По словам певицы, военным постоянно нужны средства на ремонт техники, приобретение автомобилей и другого оборудования. Она помогает финансово, участвует в сборах и организует поездки с выступлениями.

Камалия призналась, что обеспечивать все потребности подразделений непросто, ведь запросов на помощь много. Однако она старается поддерживать военных не только материально, но и личным общением.

Камалия рассказала о погибшем и пропавшем без вести братьях

Во время интервью певица также затронула личную тему. Она рассказала, что война непосредственно коснулась ее семьи. По словам Камалии, двое ее братьев добровольно отправились защищать Украину. Один из них за время службы дважды получил контузии и дважды был ранен.

Артистка вспомнила, что после тяжелых ранений пыталась убедить брата завершить службу. Однако он отказался, объяснив, что его ждут побратимы. Позже мужчина прошел обучение на оператора беспилотника, вернулся на фронт и погиб в результате удара вражеского дрона.

Камалия с братом (фото: instagram/kamaliyaofficia)

Второй брат, по словам певицы, также отправился служить добровольцем. Уже около года он считается пропавшим без вести.

Как выступления помогают военным отвлечься

Камалия объяснила, что часто замечает, как в начале выступления бойцы остаются сдержанными и подавленными. Однако уже после нескольких песен начинают подпевать, улыбаться и танцевать вместе с ней.

Именно поэтому певица не считает развлекательные композиции неуместными во время встреч с защитниками. По ее мнению, военным нужна не только материальная помощь, но и возможность отдохнуть и получить положительные эмоции.