Екатерина Дойчева о "Холостяке", Кравцове и курице Лариске: "Он же мне розу не дал, а не нос откусил"

Екатерина Дойчева - режиссер и героиня "Холостяка-15", которая пришла знакомиться с Вячеславом Кравцовым вместе с курицей Лариской. Их появление стало поводом для мемов, однако продолжить знакомство на проекте не удалось. По дороге домой Екатерина написала свою первую авторскую песню "Чому ж нам не дарують", которую выпустила под именем DOICHEVA.

В интервью Styler Дойчева рассказала, что осталось за кадром первой встречи, как приняла решение Кравцова и согласилась бы на свидание с ним без камер. А еще - ответила на возможные упреки об участии ради рекламы и поделилась, как теперь живет ее курица Лариска.

– Когда ты впервые увидела Кравцова вживую, подумала: "Мой мужчина" или "Ну что ж, будет интересный опыт"? Что изменилось после вашего разговора?

– Когда я увидела Славу вдали, из-за волнения вообще было трудно понять, что я чувствую. В какой-то момент мне даже показалось, что Лариска уже куда-то улетела и сейчас придется знакомиться еще и без нее (смеется). Поэтому мысли "мой мужчина" в первую секунду точно не было. Хотелось сначала поговорить и почувствовать человека.

А после разговора стало легче. Я ощутила поддержку, мне было комфортно с ним общаться. Появилось любопытство: какой он, когда проходит это первое волнение и можно просто побыть собой?

– Прийти на знакомство с Ларисой - полностью твоя идея? Как отреагировала команда и предлагали ли другие варианты появления?

– Да, это моя идея. У меня было несколько вариантов, как появиться на знакомстве. Девушек много, все интересные, и я понимала, что запомнить каждую с первого разговора непросто. Хотелось добавить юмора - это мне близко.

Я знала, что Слава любит яйца в любом виде, и решила зайти из козырей - познакомить его с Лариской. Считаю, что с задачей запомниться мы справились на тысячу процентов.

Еще я подготовила ему яйца в подарок, но они разбились буквально за минуту до выхода. Тогда мелькнула мысль: "Это что, знак, что я уеду домой?". Хочется верить, что возможность вручить Славе запланированный подарок у меня еще будет.

Екатерина Дойчева и Вячеслав Кравцов (фото: instagram.com/doi.cheva)

– Не было ощущения, что Лариска забрала все внимание, а тебя саму Вячеслав так и не успел узнать? Что ты хотела рассказать ему, но не успела?

– Возможно, часть внимания она действительно отняла. Согласитесь, когда девушка приходит знакомиться с живой курицей, сложно сразу перейти к серьезному разговору. Но это была моя идея, поэтому ревновать Славу к Лариске было бы странно.

Конечно, мне хотелось рассказать больше: о своей жизни, о районе Одессы, где я выросла, о странах, где побывала, о языках, которые знаю. Это все тоже помогает понять, какая я. Просто не хотелось вместить всю жизнь в пятиминутный рассказ. Я думала, у нас еще будет время познакомиться поближе.

– Слава объяснил прощание тем, что у вас разные энергии. Ты поняла, что он имел в виду, прозвучало ли это как вежливый способ отказать?

– Может, он действительно так почувствовал. Я же не могу лучше него знать, что он имел в виду. Но для меня разные темпераменты не обязательно мешают отношениям. Иногда более спокойный человек и более эмоциональный очень хорошо дополняют друг друга.

Мне кажется, мы просто не успели узнать друг друга. Слава производит впечатление спокойного мужчины, но всегда ли он такой? Так же я могу показаться только веселой, творческой и немного мечтательной. А в работе я серьезная, могу руководить и брать на себя ответственность. Этого с первой встречи не увидишь. В то же время я уважаю его решение - здесь важно, чтобы оба хотели продолжения.

– Ты режиссер. После просмотра выпуска, что подумала? Какой момент остался за кадром, хотя мог бы изменить впечатление зрителей о тебе?

– Мне понравилось, как меня показали: с иронией, юмором, легко. Я узнала себя. Конечно, хотелось, чтобы зрители увидели и другую Катю - ту, которая может серьезно говорить, много думает о жизни, пытается разобраться в поступках людей.

Но какого-то конкретного момента, который бы все изменил, я не назову. Я была собой. Просто зрители увидели меня в обстоятельствах первого знакомства, а там я много шутила. Для остального, пожалуй, нужно немного больше времени.

– Сколько действительно длилось ваше знакомство и просили ли вас что-то повторить на камеру? Что больше всего удивит человека, который видел только готовый выпуск?

– Если правильно помню, наше знакомство длилось около десяти минут. Ничего повторять для камеры нас не просили. Мы общались, реагировали друг на друга - все происходило в моменте. Я знала, что камеры есть, но во время разговора почти не обращала на них внимания.

Меня до сих пор удивляет мое появление с Лариской. Смотрю и думаю: "Катя, а на что ты еще способна?". Перед знакомством волнуешься, а потом уже действуешь и не успеваешь анализировать, как это выглядит со стороны.

Екатерина Дойчева из "Холосятки" (фото: instagram.com/doi.cheva)

– Какой была Первая вечеринка между съемками: вы поддерживали друг друга, присматривались к конкуренткам или просто пытались не заснуть? Вспомни самый яркий момент, который не показали.

– Для меня это прежде было знакомство с девушками. Есть выражение "подобное притягивает подобное" - я тогда это ощутила. С кем-то сразу находишь общий язык, разговор складывается легко, вы смеетесь над одним и тем же.

Мне было любопытно, кто они, какие в жизни. А девушки, кажется, были поражены моим появлением с Лариской даже больше Славы. Спасибо команде, которая показала эти реакции. Какого-то отдельного момента, который обязательно должен попасть в выпуск, я не буду выделять - самое яркое вы уже видели.

– В сети Ларису уже объявили победительницей "Холостяка". Какой мем тебя больше всего рассмешил, а какая шутка уже была лишней?

– Мой любимый - тот, где Слава говорит мне "гудбай", а я в ответ врываюсь со своей песней. Обязательно вам его пришлю. Меня очень рассмешило, потому что в этом есть частица правды: знакомство закончилось, а у меня появилась песня.

Я умею посмеяться над собой, поэтому такие шутки воспринимаю легко. А с Лариской по поводу победы спорить не буду. У нее теперь своя аудитория.

– Тебе комфортно от нового внимания зрителей? Может, уже зовут на свидание?

– Да, мне комфортно. Я люблю общаться, знакомиться с людьми, мне приятно, когда пишут и делятся впечатлениями. Особенно интересно, когда человек сначала увидел меня в телепроекте, а теперь уже слушает песню.

Относительно свиданий - сейчас у меня столько дел, что даже когда приглашают, я преимущественно занята. Первый релиз требует много внимания и мне хочется прожить этот момент полностью. Но это не значит, что я закрылась от знакомства. Просто договориться со мной о свободном вечере сейчас непросто.

– После реалити ты анонсировала песню. Что можешь ответить тем, кто скажет: "Пришла не за любовью, а за рекламой"? Музыкальный дебют планировала еще до участия?

– Я пела задолго до участия в телепроекте, музыка всегда была частью моей жизни. Раньше это в основном были каверы. А "Чому ж нам не дарують" я написала по дороге домой после выхода из "Холостяка". Думаю, когда слушаешь текст, легко понять, откуда взялась эта история с розой.

К Славе я пришла знакомиться, потому что он мне понравился. Тогда я еще не знала, что эта поездка окончится моей первой авторской песней. Не обрела любви, зато получила эмоции, которые захотелось выразить в музыке. Для меня это очень личное начало, даже несмотря на иронический текст и танцевальное настроение.

– Если бы Слава сейчас написал и пригласил на свидание без камер, согласилась бы? Что хотела бы у него спросить без телевизионной вежливости?

– Думаю, согласилась бы встретиться. Мне было бы интересно узнать больше о нем, о его жизни. И, конечно, поделиться своим творчеством - он все-таки вдохновил меня на песню. Возможно, если бы подарил розу, именно этой песни не было бы.

У меня нет к нему претензий и не готовлю какого-то неудобного вопроса. Он же мне розу не дал, а не нос откусил. Мы можем нормально общаться, дружить. Мне нравится, когда после любой истории люди сохраняют хорошее отношение друг к другу.

– С кем из героинь проекта ты продолжаешь общаться? И кто, по твоему мнению, больше всего подходит Славе Кравцову - если судить по личному знакомству и именно твоим ощущениям.

– Я не успела настолько близко узнать всех девушек, чтобы сейчас уверенно говорить, кто больше подходит Славе. И, честно говоря, даже не пыталась это определить. У него с каждой свой разговор, свои ощущения, которых я могу не знать.

Это его жизнь и выбор. Мне было приятно познакомиться с девушками, но распределять их на пары или давать оценки я не хочу. Здесь легко сделать вывод из первого впечатления, а оно не всегда полно.

– Как сейчас живет Лариса и кто ухаживал за ней на съемках? Готова ли ты еще брать ее с собой на телевидение?

– Сейчас Лариска живет со мной в Киеве, я за ней ухаживаю. У нее все хорошо. Шучу, что она уже ждет встречи выпускников - то есть постшоу.

Нас приглашают на съемки, так что, думаю, вы еще увидите нас вместе, и не раз. После знакомства со Славой оставлять ее дома во время всех последующих приключений было бы как-то несправедливо.

– Почему ты решила поучаствовать в "Холостяке"? Каким был твой идеальный человек к проекту и изменился ли перечень "красных" флажков после?

– Я решила поучаствовать, потому что мне понравился Слава. Он в моем вкусе, да и вообще мне нравятся мужчины старше меня. Хотелось познакомиться лично и понять, будет ли между нами тот самый интерес, который возник у меня вначале.

Мои требования к отношениям после участия не изменились. Но я вообще выбираю человека по ощущениям: как мне рядом с ним, хочется ли продолжать разговор, могу ли я быть собой. Это сложно проверить по списку. Именно поэтому я и пришла - дать себе возможность почувствовать, а не решать все заочно.

– Если бы Кравцов не отпустил тебя домой, могла бы представить себя в финале?

– Я бы смотрела, как развиваются наши отношения. Конечно, мне хотелось остаться и продолжить знакомство, иначе я бы не пришла. Но представлять финал после нескольких разговоров - это немного спешить. Мне важно было бы понять, становимся ли мы ближе и оба ли этого хотим.

А вообще не обязательно стать избранницей "Холостяка", чтобы чувствовать себя победительницей в своей жизни. Я поехала домой раньше, чем хотела, но именно по дороге написала свою первую авторскую песню. Сейчас для меня это очень многое значит.