Екатерина Тишкевич раскрыла причину кесарева сечения и рассказала, как чувствует себя после рождения сына

Украинская актриса Екатерина Тишкевич впервые стала мамой . 28 октября 2026 года она родила сына Даниэля в одном из роддомов Винницы. После родов знаменитость ответила на вопросы подписчиков и объяснила, почему они с врачами заранее решили, что ребенок появится на свет путем кесарева сечения.

Styler со ссылкой на "Сториз" знаменитости со страницы Instagram расскажет об этом подробнее.

Почему Екатерина Тишкевич рожала путем кесарева сечения

Так, отвечая на вопросы подписчиков, актриса объяснила, что решение о плановой операции было связано с ее диагнозом - хронической головной болью напряжения.

По словам Тишкевича, природные роды со схватками и потугами могли существенно усилить болевой синдром. В таком случае она могла бы не иметь достаточно сил по уходу за новорожденным ребенком.

"Потому что естественные роды (схватки и потуги) при моем диагнозе - хронической головной боли напряжения - могли значительно ухудшить интенсивность боли, и я бы не была в состоянии ухаживать за ребенком. Мы с врачами еще в начале беременности определили, что в моем случае это противопоказание к родовой деятельности", - пояснил он.

Екатерина объяснила, почему рожала путем кесарева сечения (скриншот)

Таким образом, способ рождения ребенка супруги обсудили с медиками заранее, учитывая состояние здоровья актрисы.

Как чувствует себя Екатерина Тишкевич после родов

Также подписчики поинтересовались, как знаменитость переносит обновления после операции.

Актриса призналась, что первые часы были непростыми, однако впоследствии ей стало легче.

"Ну, не вау, конечно, девочки. Но первый вечер был прямо тяжелый. А сегодня уже гораздо легче", - поделилась Тишкевич.

По словам актрисы, сейчас у семьи достаточно помощи с малышом. На плановое кесарево сечение ее родители специально приехали из Одессы, чтобы поддержать дочь в первые дни после рождения ребенка.

"Сейчас у нас много помощи, потому что на мое плановое кесарево сечение планово приехали родители из Одессы. Они с утра до вечера с нами в палате, поэтому мы можем отдохнуть днем, а ночью уже "кружим" малого вдвоем", - рассказала Екатерина.

Ухаживать за новорожденным Катерине помогают родители (скриншот)

Что известно о болезни Тишкевич

Актриса уже много лет борется с хронической головной болью, которая существенно повлияла на ее жизнь и профессиональную деятельность.

Ранее Тишкевич рассказывала, что вероятный диагноз, который ей установили после длительных обследований - хроническое соматоформное болевое расстройство, или стойкая хроническая головная боль напряжения. Об этом она говорила еще в марте 2024 года.

В сентябре 2026-го актриса в одном из интервью подробнее описала свое состояние. По ее словам, первые приступы начались примерно в 20-летнем возрасте. Боль могла усиливаться во время стресса и гормональных изменений, а в тяжелые периоды достигала 9-10 баллов по десятибалльной шкале.

Одним из самых серьезных испытаний для знаменитости стало резкое ухудшение здоровья в декабре 2023 года. Тогда после лечения в больнице у актрисы развился сепсис, вызванный стафилококковой инфекцией. Она провела трое суток в реанимации и находилась в коме.

После этого Тишкевич продолжила искать способ облегчить свое состояние. В мае 2025 года она сообщала о положительной динамике, в частности о том, что смогла отказаться от лекарств, ранее принимавших для контроля боли.

Однако полностью проблема не исчезла. В июле 2026 года во время беременности актриса признавалась, что головные боли все еще беспокоят ее, а возможности медикаментозного лечения были ограничены из-за ожиданий ребенка.