Как выбрать режимы стиральной машины для различных типов тканей: советы Bosch и Samsung

На панели стиральной машины есть много программ, но в повседневном использовании легко привыкнуть к одной. В то же время полотенцам, тонкой блузе и шерстяному свитеру нужны разные условия ухода.

Styler говорит, как разобраться в основных режимах стирки и выбрать программу под конкретные вещи.

Названия программ, температура, отжим и допустимая загрузка зависят от модели. Ниже приведены общие ориентиры: конкретные настройки сверяйте с инструкцией стиралки и ярлыками одежды.

С чего начать выбор режима

Прежде всего посмотрите на ярлык одежды. По объяснению GINETEX, число внутри символа тазика означает максимальную допустимую температуру.

Другие отметки также важны:

одна черта под тазиком - нужна более мягкая стирка с уменьшенным механическим воздействием;

две черты - особенно деликатная стирка;

рука в воде - ручная стирка;

перечеркнутый тазик - стирать изделие нельзя.

Самой температуры недостаточно. Если на ярлыке указано 30 °C и два риска, обычный цикл за 30 градусов не обязательно подходит.

Название "Ручная стирка" на машинке также не отменяет ограничений производителя одежды. Не заменяйте машину ручной уход без подтверждения, что это разрешено.

Хлопок и синтетика - для разных тканей

В пояснениях Samsung, эти приложения разделены по материалу вещей.

"Хлопок" подходит для хлопчатобумажных полотенец, постельного белья и футболок.

"Синтетика" предназначена, в частности, для полиэстера и полиамида – например, блуз и рубашек из таких тканей.

Допустимая загрузка зависит от программы. Надпись "9 кг" на корпусе не означает, что столько вещей можно положить на любой режим: проверяйте ограничения в инструкции своей модели.

Смешанная, деликатная и шерсть - в чем разница

Bosch объясняет:

"Смешанная стирка" - для совместимых вещей из разных тканей. Учитывайте цвет и требования ярлыков.

- для совместимых вещей из разных тканей. Учитывайте цвет и требования ярлыков. "Нежная" или "Шелк" - для тонких тканей, которым разрешена машинная стирка. Предусматривает более осторожный отжим. Стирайте отдельно от грубых тканей.

- для тонких тканей, которым разрешена машинная стирка. Предусматривает более осторожный отжим. Стирайте отдельно от грубых тканей. "Шерсть" - для шерстяных вещей, которым разрешена машинная стирка. Предусматривает бережные движения барабана. Используйте средство для шерсти.

"Нежное" и "Шерсть" не следует автоматически считать взаимозаменяемыми.

Когда выбирать быструю стирку

Короткая 15-минутная программа рассчитана на небольшое количество слабо загрязненной одежды.

Для большой загрузки или сильно загрязненной одежды выбирайте соответствующий полноценный цикл.

Проверяйте лимит загрузки и дозировки средства для короткой программы. Избыток моющего средства может остаться на ткани.

Что означает Eco 40-60

Как объясняет AEG, эта программа предназначена для обычно загрязненных хлопковых вещей, которые разрешено стирать за 40 или 60 градусов.

Числа в заглавии не означают, что юзер может произвольно переключать температуру меж этими значениями. В частности, в описанных AEG машинах настройка температуры для этого цикла фиксирована.

Отметки 40 градусов на ярлыке недостаточно для выбора Eco 40-60. Учитывайте состав ткани и требования к деликатности стирки.

Почему экономный режим может быть длиннее

Экономные программы могут длиться дольше, чтобы обеспечить результат с меньшими затратами воды и электроэнергии.

Самая короткая программа не обязательно самая экономная.

Полоскание, отжим и слив - что выбрать

По объяснению специалистов:

"Полоскание + отжим" - дополнительно ополаскивает и отжимает вещи.

- дополнительно ополаскивает и отжимает вещи. "Оджим" - убирает часть влаги без повторной стирки.

- убирает часть влаги без повторной стирки. "Слив" – отводит воду из барабана без отжима.

Очистка барабана - без одежды

Этот режим предназначен для ухода за машинкой, поэтому его запускают с пустым барабаном.

Не добавляйте средство наугад. В частности, для описанных Samsung программ Eco Drum Clean и Eco Drum Clean+ изготовитель запрещает использовать моющие и очищающие средства. Для своей модели проверьте соответствующий раздел инструкции.

Для чего нужны специальные программы

Специалисты также описывали специальные программы:

"Рубашки" - более мягкий отжим для уменьшения смятия;

- более мягкий отжим для уменьшения смятия; "Спорт" - для спортивной одежды из синтетики и микроволокна. Режим рассчитан прежде всего на вещи со следами пота без сильного загрязнения;

- для спортивной одежды из синтетики и микроволокна. Режим рассчитан прежде всего на вещи со следами пота без сильного загрязнения; "Пух" - специальное смачивание и стирка изделий с пуховым наполнителем.

Перед запуском проверьте ярлык, выберите приложение для соответствующей ткани, сверьте температуру и отжим и убедитесь, что не превысили допустимую загрузку.