Когда квасить капусту: календарь удачных дней на ноябрь 2026

Ноябрь - один из самых популярных месяцев для приготовления квашеной капусты на зиму. Хозяйки выбирают плотные кочаны, проверенные рецепты и нередко сверяются с Лунным календарем.

Styler рассказывает, какие даты в ноябре 2026 года считают благоприятными для квашения и от чего на самом деле зависит вкус заготовки.

Фазы Луны в ноябре 2026

1-8 ноября - спадающая Луна

9 ноября - Новолуние

10-23 ноября - растущая Луна

24 ноября - Полнолуние

25-30 ноября - спадающая Луна.

Когда квасить капусту в ноябре 2026

По народным рекомендациям, лучшим периодом для квашения считается растущая Луна.

В ноябре для заготовки можно выбрать следующие даты:

10-12 ноября - начало периода роста Луны

13-17 ноября - еще один промежуток для приготовления домашней заготовки

18-23 ноября - дни перед Полнолунием, которые также выбирают поклонники Лунного календаря.

В какие дни лучше не квасить капусту

По народным поверьям, для квашения стараются не выбирать Новолуние и Полнолуние. В ноябре 2026 эти дни приходятся на:

9 ноября - Новолуние

24 ноября – Полнолуние.

Поэтому хозяйки, ориентирующиеся на Лунный календарь, могут перенести заготовку на другую дату.

Какие дни считали благоприятными наши предки

В народных традициях значение придавали не только фазам Луны, но и дню недели. В частности, существовала примета, что лучше всего квасить капусту в так называемые "мужские" дни - понедельник, вторник или четверг.

Также считалось, что для заготовки лучше подходит сухая и прохладная погода. По поверьям, резкое потепление могло отрицательно сказаться на процессе брожения.

Отдельно советовали обращать внимание на собственное настроение. Наши предки верили, что капуста якобы "чувствует" энергетику готовящего его человека, поэтому к работе брались без ссор и плохих мыслей.

Эти представления являются частью народной культуры, а не подтвержденными правилами ферментации.

Как выбрать капусту, чтобы она была хрустящей

Для квашения лучше всего подходят поздние сорта белокочанной капусты. Выбирайте плотные, тяжелые кочаны с сочными листьями, без гнили, плесени и значительных повреждений.

Чтобы получить удачную заготовку, соблюдайте несколько правил.

Отмерьте соль

Для классического квашения часто используют примерно 2-2,5% соли от массы подготовленной капусты, то есть 20-25 г на 1 кг. Точное количество зависит от рецепта.

Следите за температурой

В начале ферментации обычно поддерживают температуру около 20-22 градусов, если рецепт не подразумевает другого.

Не оставляйте капусту без рассола

Нарезанные овощи должны оставаться погруженными в жидкость, чтобы снизить риск порчи.

После активного брожения перенесите заготовку в холод

Это поможет замедлить ферментацию и сохранить качество продукта.