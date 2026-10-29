Елена Светлицкая про "Голос країни", Могилевскую и Цымбалюка: "Всегда об этом мечтала"

Елена Светлицкая - украинская актриса, которая стала участницей "Голосу країни" и попала в команду Натальи Могилевской. На слепых прослушиваниях она исполнила трек "Самотня боса", а за кулисами за нее болел ее избранник Тарас Цымбалюк.

В блиц-интервью Styler Светлицкая рассказала, как решилась осуществить давнюю мечту, почему хотела работать именно с Могилевской и какими словами Цымбалюк поддерживал ее перед выходом на сцену. А еще - как дочери отреагировали на ее участие в шоу и что она думает о публичных вопросах относительно свадьбы.

— Что стало последним толчком пойти на "Голос країни"? Кто первым узнал о твоем решении?

— Последним толчком стало то, что после продолжительной паузы "Голос країни" снова вернулся в эфир. Когда я об этом услышала, где-то в глубине души подумала: как было бы круто выйти на эту сцену! Я всегда об этом мечтала, но внутренне никогда не позволяла себе сделать этот шаг по причине неверия в собственные силы и неуверенность.

Сначала поделилась этим мнением со своими друзьями. Меня поддержала команда, сказала, что обязательно нужно уходить. А потом я рассказала Тарасу. Он первым узнал о моем решении поучаствовать в проекте и, конечно, поддержал меня.

— Ты говорила, что песня "Самотня боса" имеет особое значение для вас с Тарасом. Какая история с ней связана?

— Да, эта песня действительно имеет особое значение для нас. Однажды мы были на гастролях, после спектакля актеры отдыхали. В заведении, где мы собрались, стоял музыкальный инструмент и микрофон. Я просто взяла микрофон и начала петь "Самотню босу", посвятив эту песню нашим актерам.

Мне хотелось развлечь их после спектакля, подарить немного радости после усталости. И это сработало! Все обрадовались, встали, начали танцевать. Многие даже не знали, что я пою, поэтому для них это стало приятным сюрпризом.

Елена Светлицкая на "Голосі країни" (фото: пресс-служба)

— Когда пела, следила за креслами или пыталась о них не думать? Каким было первое мнение, когда Наталья Могилевская развернулась?

— Конечно, я волновалась и ждала, кто развернется. Это еще большая ответственность, ведь обычно я сама слушаю этих артистов, их песни. И вдруг они слушают тебя! Когда развернулась Наталья Могилевская, первым мнением было: "Вау! Вау!"

Я почувствовала, что, наверное, все-таки чего-то стою в пении, ведь Наталья Могилевская продюсер с огромным опытом, которая воспитала целую плеяду украинских артистов. Для меня ее выбор стал особым доказательством того, что я на верном пути.

— Был ли страх, что никто из судей не развернется? Как настраивала себя на удачное выступление?

— Для меня сама возможность выступить перед такими артистами уже была радостью. Даже если бы никто не развернулся, я бы сказала своей маленькой внутренней девочке: "Оленка, ты молодец! Ты отважилась, проявила себя и осуществила свою мечту". Поэтому я не принимала участие в проекте как ситуацию, в которой могу что-нибудь потерять.

Напротив, это была возможность обрести новый опыт и сделать то, о чем давно мечтала. Даже если бы все сложилось по-другому, я бы не расстроилась. Я бы сказала себе, что сделала все, что могла, и уже за это стоит себя похвалить.

— К кому из тренеров ты больше всего хотела попасть еще до выступления? Чему хочешь научиться именно у Натальи Могилевской?

— Скажу откровенно: больше всего я хотела попасть именно к Наталье Могилевской. Сейчас я чувствую трансформации, которые она прошла. Мне близки ее внутренние изменения, и в чем-то я чувствую наше сходство. Это женщина, которая научилась нести свет зрителю, служить людям через свое творчество. Она думает на сцене не только о себе или собственном творческом эго, но и о том, что может дать людям.

Понимает, что мы выходим на сцену, прежде всего, ради зрителя. Для меня это очень ценно. У Натальи я хотела бы научиться масштабу мышления. Она мыслит как режиссер и продюсер, а не просто как отдельный артист на сцене. Она видит целую систему, понимает, как работают разные элементы творческого процесса и как объединить их ради общего результата. Мне очень хочется перенять этот подход.

Елена Светлицкая и Наталья Могилевская (фото: пресс-служба)

— Если Могилевская предложит образ или песню, которые тебе категорически не нравятся, будешь спорить или доверишься тренеру? Где для тебя предел компромисса?

— Сейчас я нахожусь на том этапе жизни, когда учусь полностью доверять Богу. Знаете, это дать Богу руку и просто следовать за ним. Поэтому если даже Могилевская предложит мне песню, которая сначала не понравится, которую я никогда не пела или даже не слышала, я попробую увидеть в этом возможность для собственного роста.

Возможно, именно этот опыт поможет мне научиться чему-то новому и открыть в себе то, к чему стремится моя душа. Наталья является именно той тренершей, которой хочется доверять, в которую хочется верить и за которой хочется идти. Поэтому я даже не рассматриваю возможности спорить или искать компромиссы. Мне хочется пройти этот путь с открытым сердцем и полным доверием.

— Тарас Цымбалюк поддерживал тебя за кулисами. Что он писал перед выступлением и после него? Кто из вас больше волновался?

— Тарас постоянно писал мне сообщения напоминал, что я самая лучшая, и просил дышать. На самом деле это один из самых простых, но в то же время мощных инструментов, чтобы снять напряжение и волнение. Просто дышать, позволять себе жить, чувствовать момент и проживать его по полной.

Его поддержка была для меня очень важна. Когда волнуешься перед таким ответственным выступлением, иногда достаточно нескольких слов от близкого человека, чтобы вернуться к себе и почувствовать сопротивление.

Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк (фото: пресс-служба)

— Как дочери отреагировали на маму в "Голосе країни"? Что сказали после просмотра выступления?

— Мои дочери безумно обрадовались, когда узнали, что я буду петь для всей страны и выступать перед такими крутыми тренерами. Им было очень интересно, к кому я попаду, и они искренне болели за меня. Я видела, как у них горели глаза, когда они узнали, что мама будет на сцене "Голосу країни". Для меня очень важно быть для них примером. Мне хочется, чтобы они видели: даже если ты чего боишься, даже если сомневаешься в собственных силах, все равно стоит идти к своей мечте.

Я верю, что мое участие в проекте станет для них этаким маячком на всю жизнь. Чтобы они помнили: не нужно отказываться от своих желаний только из-за страха или неуверенности. Надо решаться, пробовать и позволять себе быть собой.

– Во время выступления ты сбросила каблуки, а Тина Кароль тоже сняла обувь и танцевала на кресле. Ожидала ли, что номер вызовет такую реакцию?

— Мне было очень приятно, что Тина Кароль оказалась на одной волне со мной и тоже почувствовала, что нужно снимать обувь и танцевать босиком. Хотя "Самотня боса" является прежде всего песней о танце, в тот момент все сложилось очень органично: ритм музыки, мое внутреннее состояние, эмоции.

Мне просто захотелось быть свободной, не сдерживать себя и прожить эту песню по полной. И было особенно приятно увидеть, что Тина Кароль почувствовала ее точно так же. Это был очень живой, эмоциональный момент, который не запланирован заранее.

— Могилевская прямо спросила вас о свадьбе, а Тарас словно застеснялся. Как ты восприняла этот вопрос, как шутку или как тему, которую пора обсудить?

— Я понимаю, что людям интересна наша личная жизнь, и восприняла этот вопрос совершенно нормально. Но мне кажется, что свадьба на этом этапе является больше темой для социума, чем тем, о чем мне самой хочется много говорить. Пока я не готова подробно обсуждать этот вопрос, поэтому оставлю его немного личным.

— Если одновременно предложат главную роль в сериале и возможность поехать в свой первый музыкальный тур, что выберешь?

— Я с нетерпением жду и первого, и второго предложения! Мечтаю о том, чтобы однажды передо мной действительно появился такой выбор. А когда это произойдет, я обязательно вам обо всем расскажу. (Улыбается).

– Ты хорошо знаешь, как работает телевидение изнутри. Удивило ли что-нибудь в производстве вокального шоу? Какая там "кухня" и в чем ее особенность?

– Меня по-настоящему очаровала магия этого шоу. Я влюбилась буквально в каждого человека, который является частью этого огромного, мирового, не боюсь этого слова, проекта.

Каждый здесь имеет огромное значение: от звукорежиссера до гримера, от стилиста до креативного продюсера, от ассистента до старшего менеджера, который подавал мне микрофон, и, конечно, до главного продюсера шоу. Все эти люди создают единый механизм, без которого невозможно представить такой масштабный проект.

Для меня было очень ценно стать частью этой команды и почувствовать, как все работает изнутри. За тем, что видит зритель на экране, стоит огромная работа многих людей, их преданность делу, профессионализм и любовь к тому, что они делают.

Я очень надеюсь, что зрители получат от шоу настоящее удовольствие и те эмоции, которые им сейчас так хочется. Что будет о чем поговорить в соцсетях, что обсудить и чем поделиться. Ведь наша главная задача состоит в том, чтобы создать шоу, которое будет вызывать разные эмоции, затрагивать, вдохновлять и не оставлять равнодушными.