Олена Світлицька про "Голос країни", Могилевську й Цимбалюка: "Завжди про це мріяла"

Олена Світлицька - українська акторка, яка стала учасницею "Голосу країни" та потрапила до команди Наталії Могилевської. На сліпих прослуховуваннях вона виконала трек "Самотня боса", а за лаштунками за неї вболівав її обранець Тарас Цимбалюк.

У бліц-інтерв’ю Styler Світлицька розповіла, як наважилася здійснити давню мрію, чому хотіла працювати саме з Могилевською та якими словами Цимбалюк підтримував її перед виходом на сцену. А ще - як доньки відреагували на її участь у шоу та що вона думає про публічні запитання щодо весілля.

— Що стало останнім поштовхом піти на "Голос країни"? Хто першим дізнався про твоє рішення?

— Останнім поштовхом стало те, що після тривалої паузи "Голос країни" знову повернувся в ефір. Коли я про це почула, десь у глибині душі подумала: як же було б круто вийти на цю сцену! Я завжди про це мріяла, але внутрішньо ніколи не дозволяла собі зробити цей крок через невіру у власні сили та невпевненість.

Спочатку поділилася цією думкою зі своїми друзями. Мене підтримала команда, сказала, що обов’язково потрібно йти. А потім я розповіла Тарасові. Він першим дізнався про моє рішення взяти участь у проєкті й, звісно, підтримав мене.

— Ти казала, що пісня "Самотня боса" має особливе значення для вас із Тарасом. Яка історія з нею пов’язана?

— Так, ця пісня справді має особливе значення для нас. Якось ми були на гастролях, після вистави актори відпочивали. У закладі, де ми зібралися, стояли музичний інструмент і мікрофон. Я просто взяла мікрофон і почала співати "Самотню босу", присвятивши цю пісню нашим акторам.

Мені хотілося потішити їх після вистави, подарувати трохи радості після втоми. І це спрацювало! Усі зраділи, повставали, почали танцювати. Багато хто навіть не знав, що я співаю, тому для них це стало приємним сюрпризом.

Олена Світлицька на "Голосі країни" (фото: пресслужба)

— Коли співала, стежила за кріслами чи намагалася про них не думати? Якою була перша думка, коли Наталія Могилевська розвернулася?

— Звісно, я хвилювалася й чекала, хто ж розвернеться. Це ще й велика відповідальність, адже зазвичай я сама слухаю цих артистів, їхні пісні. І раптом вони слухають тебе! Коли розвернулася Наталія Могилевська, першою думкою було: "Вау! Вау!".

Я відчула, що, мабуть, усе-таки чогось варта у співі, адже Наталія Могилевська є продюсеркою з величезним досвідом, яка виховала цілу плеяду українських артистів. Для мене її вибір став особливим підтвердженням того, що я на правильному шляху.

— Чи був страх, що ніхто із суддів не розвернеться? Як налаштовувала себе на вдалий виступ?

— Для мене сама можливість виступити перед такими артистами вже була великою радістю. Навіть якби ніхто не розвернувся, я б сказала своїй маленькій внутрішній дівчинці: "Оленко, ти молодець! Ти наважилася, проявила себе й здійснила свою мрію". Тому я не сприймала участь у проєкті як ситуацію, у якій можу щось втратити.

Навпаки, це була можливість здобути новий досвід і зробити те, про що давно мріяла. Навіть якби все склалося інакше, я б не засмутилася. Я б сказала собі, що зробила все, що могла, і вже за це варто себе похвалити.

— До кого з тренерів ти найбільше хотіла потрапити ще до виступу? Чого хочеш навчитися саме в Наталії Могилевської?

— Скажу відверто: найбільше я хотіла потрапити саме до Наталії Могилевської. Зараз я відчуваю ті трансформації, які вона пройшла. Мені близькі її внутрішні зміни, і в чомусь я відчуваю нашу схожість. Це жінка, яка навчилася нести світло глядачеві, служити людям через свою творчість. Вона думає на сцені не лише про себе чи власне творче его, а й про те, що може дати людям.

Розуміє, що ми виходимо на сцену передусім заради глядача. Для мене це дуже цінно. У Наталії я хотіла б навчитися масштабу мислення. Вона мислить як режисерка та продюсерка, а не просто як окремий артист на сцені. Вона бачить цілу систему, розуміє, як працюють різні елементи творчого процесу й як об’єднати їх заради спільного результату. Мені дуже хочеться перейняти цей підхід.

Олена Світлицька і Наталія Могилевська (фото: пресслужба)

— Якщо Могилевська запропонує образ або пісню, які тобі категорично не подобаються, сперечатимешся чи довіришся тренерці? Де для тебе межа компромісу?

— Зараз я перебуваю на тому етапі життя, коли вчуся повністю довіряти Богові. Знаєте, це ніби дати Богові руку й просто йти за ним. Тому, якщо навіть Могилевська запропонує мені пісню, яка спочатку не сподобається, яку я ніколи не співала або навіть не чула, я спробую побачити в цьому можливість для власного зростання.

Можливо, саме цей досвід допоможе мені навчитися чогось нового й відкрити в собі те, до чого прагне моя душа. Наталія є саме тією тренеркою, якій хочеться довіряти, у яку хочеться вірити й за якою хочеться йти. Тому наразі я навіть не розглядаю можливості сперечатися чи шукати компроміси. Мені хочеться пройти цей шлях із відкритим серцем і повною довірою.

— Тарас Цимбалюк підтримував тебе за лаштунками. Що він писав перед виступом і після нього? Хто з вас більше хвилювався?

— Тарас постійно писав мені повідомлення, нагадував, що я найкраща, і просив дихати. Насправді це один із найпростіших, але водночас найпотужніших інструментів, щоб зняти напругу й хвилювання. Просто дихати, дозволяти собі жити, відчувати момент і проживати його на повну.

Його підтримка була для мене дуже важливою. Коли хвилюєшся перед таким відповідальним виступом, іноді достатньо кількох простих слів від близької людини, щоб повернутися до себе й відчути опору.

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк (фото: пресслужба)

— Як доньки відреагували на маму в "Голосі країни"? Що сказали після перегляду виступу?

— Мої донечки безмежно зраділи, коли дізналися, що я співатиму для всієї країни й виступатиму перед такими крутими тренерами. Їм було дуже цікаво, до кого я потраплю, і вони щиро за мене вболівали. Я бачила, як у них горіли очі, коли вони дізналися, що мама буде на сцені "Голосу країни". Для мене дуже важливо бути для них прикладом. Мені хочеться, щоб вони бачили: навіть якщо ти чогось боїшся, навіть якщо сумніваєшся у власних силах, усе одно варто йти до своєї мрії.

Я вірю, що моя участь у проєкті стане для них таким собі маячком на все життя. Щоб вони пам’ятали: не потрібно відмовлятися від своїх бажань лише через страх чи невпевненість. Треба наважуватися, пробувати й дозволяти собі бути собою.

— Під час виступу ти скинула підбори, а Тіна Кароль теж зняла взуття й танцювала на кріслі. Чи очікувала, що номер викличе таку реакцію?

— Мені було дуже приємно, що Тіна Кароль опинилася зі мною на одній хвилі й теж відчула, що потрібно знімати взуття та танцювати босоніж. Хоча "Самотня боса" є передусім піснею про танець, у той момент усе склалося дуже органічно: ритм музики, мій внутрішній стан, емоції.

Мені просто захотілося бути вільною, не стримувати себе й прожити цю пісню на повну. І було особливо приємно побачити, що Тіна Кароль відчула її так само. Це був дуже живий, емоційний момент, якого не сплануєш заздалегідь.

— Могилевська прямо запитала вас про весілля, а Тарас ніби засоромився. Як ти сприйняла це запитання, як жарт чи як тему, яку вже час обговорити?

— Я розумію, що людям цікаве наше особисте життя, і сприйняла це запитання абсолютно нормально. Усім цікаво знати, що відбувається за межами сцени.Але мені здається, що весілля на цьому етапі є більше темою для соціуму, ніж тим, про що мені самій хочеться багато говорити. Наразі я не готова детально обговорювати це питання, тому залишу його трохи особистим.

— Якщо одночасно запропонують головну роль у серіалі й можливість поїхати у свій перший музичний тур, що обереш?

— Я з нетерпінням чекаю і на першу, і на другу пропозицію! Мрію про те, щоб одного дня переді мною справді постав такий вибір. А коли це станеться, я обов’язково вам про все розповім. (Усміхається).

— Ти добре знаєш, як працює телебачення зсередини. Чи здивувало щось у виробництві вокального шоу? Яка там "кухня" і в чому її особливість?

— Мене по-справжньому зачарувала магія цього шоу. Я закохалася буквально в кожну людину, яка є частиною цього величезного, світового, не побоюся цього слова, проєкту.

Кожен тут має величезне значення: від звукорежисера до гримера, від стиліста до креативного продюсера, від асистента до старшого менеджера, який подавав мені мікрофон, і, звісно, до головного продюсера шоу. Усі ці люди створюють єдиний механізм, без якого неможливо уявити такий масштабний проєкт.

Для мене було дуже цінно стати частиною цієї команди й відчути, як усе працює зсередини. За тим, що бачить глядач на екрані, стоїть величезна робота багатьох людей, їхня відданість справі, професіоналізм і любов до того, що вони роблять.

Я дуже сподіваюся, що глядачі отримають від шоу справжнє задоволення та ті емоції, яких їм зараз так хочеться. Що буде про що поговорити в соцмережах, що обговорити й чим поділитися. Адже наше головне завдання полягає в тому, щоб створити шоу, яке викликатиме різні емоції, зачіпатиме, надихатиме й не залишатиме байдужими.