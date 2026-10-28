Що означають цифри на яйцях: як відрізнити С0 від С1 і які краще купувати

На перший погляд різниця між яйцями з різними цифрами майже непомітна. Проте маркування впливає на те, які яйця зручніше обирати для випічки, сніданків та інших страв.

Розбираємося разом зі Styler, що означають ці позначення і чи справді більші яйця кращі.

Що означають С0, С1 і С2 на яйцях

Ці позначення вказують на вагову категорію яйця. Тобто вони допомагають зрозуміти, наскільки великим буде продукт.

За звичною для України системою маркування:

СВ - добірні яйця масою від 73 г;

С0 - яйця вищої категорії, від 63 до 72,9 г;

С1 - яйця першої категорії, від 53 до 62,9 г;

С2 - яйця другої категорії, від 45 до 52,9 г;

М - дрібні яйця масою від 35 до 44,9 г.

Запам’ятати просто: що менша цифра після літери "С", то більшим є яйце. Наприклад, С0 зазвичай важче за С1, а С1 - за С2.

Які яйця краще купувати для різних страв

Вибір залежить від того, що ви збираєтеся готувати. Для звичайного сніданку підійдуть яйця будь-якої категорії, але в деяких рецептах розмір має значення.

Для яєчні та омлету можна взяти С0 або С1. Якщо хочете отримати більшу порцію, враховуйте вагу яєць.

Для випічки краще орієнтуватися на категорію, зазначену в рецепті. Якщо автор вказав яйця С1, заміна їх на значно більші може вплинути на пропорції тіста.

Для салатів і фаршированих яєць можна обирати С1 або С2 - залежно від бажаного розміру порції.

Водночас більші яйця не обов’язково кращі. Маркування за вагою не визначає свіжість, смак чи безпечність продукту.

Що означає літера "С" на упаковці

Літера "С" означає, що яйця належать до столових. За традиційною системою маркування також використовують літеру "Д" для дієтичних яєць.

Як пояснює Держпродспоживслужба , дієтичними вважають яйця, які реалізують протягом семи днів після знесення, не враховуючи дня знесення. Після цього їх відносять до столових.

Отже, вагова категорія та свіжість - різні характеристики. Велике яйце не обов’язково свіже за маленьке, тому під час купівлі потрібно перевіряти й інші відомості на упаковці.

Як перевірити яйця перед купівлею

Навіть якщо ви вже визначилися з категорією, не варто ігнорувати стан продукту. У рекомендаціях Держпродспоживслужба радить звертати увагу на кілька речей:

Шкаралупа. Вона має бути цілою, без тріщин і пошкоджень.

Маркування. Перевірте, чи можна прочитати інформацію про продукт.

Термін придатності. Не орієнтуйтеся лише на зовнішній вигляд яєць.

Упаковка. Вона має бути чистою та неушкодженою.

Умови продажу. Купуйте яйця в місцях, де дотримуються правил зберігання та контролюють безпечність продуктів.

Не варто купувати яйця з тріснутою шкаралупою або без належного маркування.

Як зміниться маркування яєць в Україні з 2028 року

Україна переходить до нових вимог, наближених до європейської системи. Відповідний наказ Мінагрополітики № 360 від 7 березня 2023 року опублікований на сайті Верховної Ради. Він набуде чинності 1 січня 2028 року.

За новими правилами яйця позначатимуть латинськими літерами залежно від маси:

XL - дуже великі, від 73 г;

L - великі, від 63 до менш ніж 73 г;

M - середні, від 53 до менш ніж 63 г;

S - малі, менш ніж 53 г.

Зміниться й маркування способу утримання курей. Цифра на початку коду означатиме: