Пральна машина не відчиняється після прання: у Samsung та LG розповіли, що робити

Пральна машина завершила прання, але дверцята залишаються заблокованими. Це не завжди означає несправність. Іноді достатньо зачекати кілька хвилин, однак спроби відчинити її силою можуть пошкодити замок або ручку.

Styler розповідає, чому дверцята можуть не відчинятися після прання, які дії допоможуть вирішити проблему та коли варто звертатися до майстра.

Чому пральна машина не відкривається після прання

Дверцята пральної машини можуть залишатися заблокованими навіть після завершення програми. У багатьох випадках це пов'язано з роботою захисних механізмів.

Основні причини

У барабані залишилася вода. Система безпеки не дозволяє відчинити люк, щоб запобігти витіканню.

Система безпеки не дозволяє відчинити люк, щоб запобігти витіканню. Висока температура. Після прання гарячою водою або сушіння дверцята можуть залишатися заблокованими до охолодження.

Після прання гарячою водою або сушіння дверцята можуть залишатися заблокованими до охолодження. Засмічений зливний фільтр. Через нього машина може не відкачувати воду повністю.

Через нього машина може не відкачувати воду повністю. Активовані додаткові функції. У деяких моделях блокування зберігається через налаштування або режими роботи.

У деяких моделях блокування зберігається через налаштування або режими роботи. Несправність замка. Пошкоджений механізм може не розблокувати дверцята навіть після завершення всіх процесів.

Що робити, якщо дверцята не відкриваються

Зачекайте кілька хвилин

Не намагайтеся відчинити люк одразу після звукового сигналу про завершення прання.

За інформацією Electrolux, у деяких пральних машинах дверцята можна відчинити приблизно через 5 хвилин після завершення програми. Цей час потрібен для охолодження механізму замка.

Зачекайте кілька хвилин і перевірте, чи зник індикатор блокування. Якщо використовувалася програма з високою температурою, для охолодження може знадобитися більше часу.

Перевірте налаштування машини

За рекомендаціями Samsung, у деяких фронтальних моделях функція "Блокування від дітей" може перешкоджати відкриванню дверцят.

Перевірте індикатори на панелі керування. Якщо функція активована, вимкніть її відповідно до інструкції своєї моделі.

Також переконайтеся, що цикл справді завершився, а не перебуває в режимі паузи. Деякі додаткові програми догляду за білизною можуть продовжувати утримувати дверцята заблокованими.

Запустіть злив води

Як пояснюють в LG, якщо в барабані залишилася вода, система безпеки може не дозволяти відчинити дверцята.

У такому випадку:

Перевірте, чи є вода всередині барабана. Якщо машина реагує на команди, виберіть програму "Злив" або "Віджим" залежно від моделі. Дочекайтеся повного завершення програми. Перевірте, чи розблокувалися дверцята.

Якщо автоматичний злив не працює, перейдіть до перевірки зливного фільтра за інструкцією нижче.

Перезапустіть пральну машину

Іноді проблему допомагає усунути перезапуск системи керування.

Для фронтальних пральних машин Whirlpool рекомендує від'єднати пристрій від електромережі приблизно на 2 хвилини, а потім знову підключити.

Після повторного ввімкнення запустіть програму "Злив і віджим", якщо вона передбачена вашою моделлю. Дочекайтеся завершення циклу та перевірте дверцята.

Водночас перезапуск не усуне механічне засмічення чи несправність замка.

Як безпечно злити воду, якщо дверцята заблоковані

Якщо автоматичний злив не працює, у деяких фронтальних пральних машинах передбачена можливість аварійного спорожнення барабана.

Послідовність дій

Вимкніть пральну машину та витягніть вилку з розетки. Якщо використовувалася гаряча програма, дочекайтеся охолодження води. Знайдіть сервісний люк зливного фільтра. Зазвичай він розташований унизу передньої панелі. Підготуйте низьку ємність для води та рушники. Якщо модель обладнана аварійним зливним шлангом, обережно злийте через нього воду відповідно до інструкції виробника. Після спорожнення барабана перевірте фільтр на засмічення та за потреби очистьте його. Щільно встановіть фільтр, закрийте всі кришки та перевірте, чи розблокувалися дверцята. У деяких моделях для цього потрібно знову ввімкнути машину.

Якщо аварійного шланга немає, використовуйте лише спосіб зливу, передбачений виробником вашої моделі.

Важливо: не відкручуйте різко зливний фільтр, якщо всередині багато води. Це може спричинити затоплення. Також не намагайтеся відчиняти дверцята, поки барабан обертається або вода залишається гарячою.

Деякі пральні машини мають окремий механізм аварійного розблокування люка. Його розташування та порядок використання потрібно перевірити згідно з інструкцією конкретної моделі.

Коли потрібно викликати майстра

Якщо після охолодження, зливу води та перезапуску дверцята залишаються заблокованими, проблема може бути пов'язана з несправністю замка або електронної системи керування.

Звернутися до спеціаліста варто, якщо:

дверцята не відчиняються після виконання рекомендованих дій

на дисплеї з'являється код помилки, який не вдається усунути за інструкцією

машина не зливає воду навіть після очищення фільтра

ручка люка пошкоджена або рухається незвично.

Не намагайтеся відчинити люк ножем, викруткою чи іншими сторонніми предметами. Це може пошкодити замок, ущільнювач або дверцята та призвести до дорожчого ремонту.