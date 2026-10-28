Moon Sweepers, Dystopika та Creature Kitchen: атмосферні антистрес-ігри для відпочинку після роботи

Після напруженого дня не завжди хочеться рятувати світ, перемагати ворогів або долати складні випробування у відеоіграх . Іноді достатньо просто зануритись у красивий віртуальний світ, зайнятися чимось незвичним і хоча б ненадовго забути про повсякденні турботи.

Редакторка Styler Юлія Люшньова зібрала п'ять атмосферних антистрес-ігор для ПК із різними заняттями та візуальними стилями - від прибирання поверхні Місяця до створення японських садів.

Moon Sweepers

Moon Sweepers - незвичайний симулятор прибирання, у якому гравцеві доручають очистити від пилу цілий Місяць. Щоправда, на початку космічної місії замість спеціального обладнання доведеться користуватися звичайною зубною щіткою. Гра вийшла 23 жовтня 2026 року.

Прибирання місячної поверхні в Moon Sweepers (скриншот із гри)

Зібраний місячний пил потрібно доставляти до пунктів відправлення та продавати. За зароблені гроші можна купувати ефективніші інструменти, збільшувати місткість обладнання та відкривати спеціальну техніку. Прибирати дозволяється як самостійно, так і разом із друзями - гра підтримує до 16 учасників одночасно.

Найцікавіше тут те, як абсурдне на перший погляд завдання перетворюється на своєрідний ритуал. Можна поступово очищувати величезну територію та спостерігати, як запилена поверхня стає світлішою.

Dream Garden

Dream Garden - медитативна гра, у якій можна створити власний японський сад. Замість виконання місій гравцеві пропонують облаштовувати невеликі мальовничі локації: висаджувати дерева, розміщувати каміння, створювати ставки та прикрашати територію місточками й ліхтарями.

Створення японського саду в Dream Garden (скриншот із гри)

Особливу увагу розробники приділили деталям. Наприклад, спеціальними граблями можна малювати хвилясті візерунки на піску, як у справжніх японських садах. Також дозволяється змінювати пору року, погоду та час доби, перетворюючи одну і ту саму композицію на зовсім різні пейзажі.

Мені найбільше подобається сама ідея створення місця, у якому все залежить лише від власного відчуття краси. Тут не потрібно поспішати, збирати ресурси чи змагатися з іншими. Можна облаштувати сад серед осіннього листя, додати дощ і просто неспішно насолоджуватися результатом.

Creature Kitchen

Creature Kitchen переносить гравця до загадкового будинку посеред лісу, де замість звичайних гостей на вечерю можуть завітати дивні істоти. Головне завдання - готувати різноманітні страви, знаходити спільну мову з місцевими мешканцями та поступово досліджувати незвичайне оточення.

Таємничий ліс, сповнений різних істот, у Creature Kitchen (скриншот із гри)

У грі доступно понад 40 рецептів. Можна нарізати інгредієнти, змішувати їх, смажити продукти та експериментувати зі смаками. Кожна істота має власні вподобання, тому до її частування доведеться поставитися уважно. Окрім кулінарії, можна досліджувати будинок і ліс, знаходити нові рецепти та фотографувати незвичайних знайомих для власного альбому.

Найбільше у Creature Kitchen мене зачепила особлива атмосфера. Її графіка нагадує відеоігри початку 2000-х, а затишна кухня контрастує з таємничим лісом і дивними звуками за вікном. Гра має легкі моторошні елементи, проте саме поєднання кулінарії, незвичних істот і загадковості робить її цікавою альтернативою звичайним симуляторам приготування їжі.

Dystopika

Dystopika доводить, що антистрес-ігри не обов'язково мають бути світлими та казковими. Тут гравець створює власний кіберпанковий мегаполіс із величезними хмарочосами, неоновими рекламними щитами та голограмами, які освітлюють нічне місто.

Неоновий мегаполіс у Dystopika (скриншот із гри)

Можна розміщувати будівлі, змінювати міський пейзаж і доповнювати його футуристичними конструкціями. Частина деталей, зокрема транспортні потоки та освітлення, генерується автоматично, завдяки чому місто поступово набуває власного характеру. При цьому не доведеться стежити за економікою, виконувати завдання або турбуватися про потреби мешканців.

Мені сподобався яскравий контраст між похмурою естетикою та абсолютно неспішним процесом. Зазвичай кіберпанкові світи асоціюються з небезпекою, корпораціями та боротьбою за виживання. У Dystopika можна забути про все це і просто створювати місто, у якому хотілося б загубитися серед вогнів нічних вулиць.

Lushfoil Photography Sim

Lushfoil Photography Sim - атмосферна гра для тих, кому хочеться втекти від міського шуму до природи. Замість битв і складних місій тут можна досліджувати фотореалістичні краєвиди, прогулюватися лісовими стежками, милуватися гірськими озерами та фотографувати мальовничі місця.

Мальовничі природні пейзажі в Lushfoil Photography Sim (скриншот із гри)

Гравцеві доступна віртуальна камера з налаштуваннями, схожими на професійну фототехніку. Можна змінювати фокус, експозицію, баланс білого та інші параметри знімка. Для особливо вдалого кадру дозволяється навіть налаштовувати освітлення, туман, вітер або дощ. А досліджуючи приховані куточки локацій, можна знайти додаткове обладнання, зокрема дрон або човен.

Найсильніша сторона Lushfoil Photography Sim - відчуття присутності серед природи. Реалістичне освітлення, деталізовані пейзажі та спокійний музичний супровід створюють атмосферу справжньої подорожі. Мені справді подобається, що фотографування тут не перетворюється на обов'язок: можна годинами шукати ідеальний ракурс або просто милуватися краєвидами, нікуди не поспішаючи.