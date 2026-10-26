Subnautica 2, Beyond Blue, Under the Waves: захопливі ігри про підводний світ

Океан у відеоіграх може бути неймовірно красивим, але водночас приховувати чимало небезпек. Одні пригоди дозволяють плавати серед коралових рифів і спостерігати за морськими істотами, а інші змушують виживати на чужих планетах або боротися з небезпечними створіннями.

Subnautica 2

Subnautica 2 - пригодницька гра про виживання від студії Unknown Worlds Entertainment, яка вийшла в ранньому доступі у травні 2026 року. Події розгортаються на новій інопланетній планеті, де гравцеві доведеться пристосуватися до незнайомого середовища, досліджувати величезний океан і поступово розкривати історію зниклих колоністів.

Дослідження інопланетного океану в Subnautica 2 (скриншот із гри)

Гравець досліджує підводні біоми, збирає ресурси, створює спорядження та будує власні бази. Для пересування глибинами можна використовувати невеликий підводний апарат Tadpole. Під час експедицій трапляються незвичайні рослини, загадкові руїни та морські істоти, серед яких є величезні левіафани. На відміну від попередніх частин, у Subnautica 2 з'явилася можливість проходити пригоду в кооперативі до чотирьох гравців.

Мене приваблює контраст між красою інопланетного океану та небезпеками, які він приховує. Можна спокійно досліджувати різнокольорові рифи, а вже за кілька хвилин опинитися поруч із величезною невідомою істотою. Також цікаво, що є можливість будувати спільну підводну базу з друзями та разом вирушати в експедиції до незвіданих глибин.

Beyond Blue

Beyond Blue - пригодницька гра 2020 року від студії E-Line Media, яка дозволяє поглянути на океан очима морської дослідниці Мірай. Події розгортаються в недалекому майбутньому, коли команда науковців використовує сучасні технології для вивчення морських мешканців та їхньої поведінки.

Зустріч із морськими мешканцями в Beyond Blue (скриншот із гри)

Гравцеві належить здійснити вісім занурень, під час яких можна спостерігати за китами, дельфінами, акулами та іншими мешканцями океану. За допомогою дослідницького обладнання Мірай відстежує тварин, збирає інформацію та намагається краще зрозуміти їхнє життя. Окрім основної історії, у грі є короткі документальні матеріали з кадрами справжнього океану та коментарями науковців. Також передбачений фоторежим, у якому можна зберігати найкрасивіші моменти експедицій.

Можливість спостерігати за великими морськими істотами зблизька заворожує. Уявіть, як поруч із маленькою постаттю водолазки повільно пропливає величезний кит. У цій грі не потрібно боротися з чудовиськами чи постійно шукати ресурси для виживання. Натомість можна зосередитися на дослідженні океану та дізнатися більше про істот, які живуть у його глибинах.

Under the Waves

Under the Waves - сюжетна пригодницька гра 2023 року від студії Parallel Studio, події якої розгортаються на дні Північного моря в альтернативних 1970-х роках. Головний герой, професійний водолаз Стен, вирушає на тривалу підводну місію, намагаючись пережити важку особисту втрату. Проте самотність і дивні події поступово змушують його зіткнутися зі спогадами, від яких він намагався втекти.

Підводна експедиція Стена в Under the Waves (скриншот із гри)

Гравець керує невеликим підводним човном, досліджує морські глибини та може самостійно виходити у відкриту воду в спеціальному костюмі. На шляху трапляються затонулі кораблі, підводні печери, промислові споруди та різноманітні морські мешканці. Також потрібно збирати матеріали, створювати спорядження та знаходити предмети, які допомагають поступово розкривати історію Стена.

Мені подобається, як у цій грі підводний світ перегукується з переживаннями головного героя. Величезні порожні простори, приглушене освітлення та віддалені звуки океану створюють відчуття ізоляції. А дослідження затонулих кораблів і покинутих споруд додає загадковості. Здається, що тут кожне нове занурення допомагає не лише відкривати морські таємниці, а і краще розуміти самого Стена.

ABZÛ

ABZÛ - мальовнича пригодницька гра 2016 року від студії Giant Squid, над якою працював артдиректор Journey Метт Нава. Головним героєм стає загадковий водолаз, який досліджує величезний підводний світ, сповнений яскравих морських істот, стародавніх споруд і таємниць забутої цивілізації.

Барвистий підводний світ у ABZÛ (скриншот із гри)

Гравець плаває серед коралових рифів, густих заростей водоростей і величезних зграй риб. Під час подорожі можна взаємодіяти з морськими мешканцями, спостерігати за їхньою поведінкою та досліджувати загадкові руїни. Велику роль відіграє сам процес плавання: водолаз може плавно ковзати у воді, виконувати акробатичні рухи та спускатися дедалі глибше, поступово відкриваючи таємниці океану.

У мене викликає захоплення художній стиль ABZÛ. Величезні зграї різнокольорових риб, сонячні промені, що пронизують воду, та стародавні храми створюють відчуття подорожі всередині красивої картини. Особливо подобається, що тут можна просто зупинитися та спостерігати за морським життям. Завдяки цьому навіть звичайне плавання серед коралів перетворюється на особливу маленьку пригоду.

Death in the Water 2

Death in the Water 2 - підводний горор 2023 року від Lighthouse Games Studio, у якому гравцеві доведеться виживати серед небезпечних морських істот. У глибинах океану ховається стародавній Кракен на ім'я Смерть, здатний підкорювати своїй волі інших створінь і спрямовувати їх проти водолаза.

Небезпечні мешканці океану в Death in the Water 2 (скриншот із гри)

Під час занурень гравець досліджує коралові рифи, затонулі кораблі, печери та стародавні руїни. Потрібно шукати скарби, виконувати завдання, відкривати нову зброю та вдосконалювати спорядження. Спочатку акули та інші морські мешканці можуть поводитися спокійно, проте під впливом Кракена перетворюються на небезпечних ворогів. Окрім сюжетної кампанії, у грі є режим вільного дослідження, де можна плавати без загрози нападу.

Наймоторошнішим мені здається те, що небезпека може з'явитися посеред красивого підводного пейзажу. Щойно навколо плавали звичайні риби, а наступної миті доводиться захищатися від цілої зграї хижаків. Дуже інтригують експедиції до затонулих кораблів: навіть коли поруч нікого немає, важко позбутися відчуття, що за водолазом хтось спостерігає.