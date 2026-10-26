Підготовка ожини до зими: які пагони видалити, а які зберегти для наступного врожаю

Осінній догляд за ожиною впливає не лише на те, як кущ переживе морози, а й на кількість ягід наступного сезону. Найважливіше - правильно визначити пагони, які вже завершили плодоношення, і не зрізати молоді гілки, на яких формуватиметься майбутній урожай.

Які пагони ожини потрібно обрізати восени та як захистити рослину від зимових холодів, розповідає Styler.

Які пагони ожини потрібно обрізати восени

Звичайна садова ожина має дворічний цикл розвитку пагонів. Це означає, що кожна гілка росте протягом двох сезонів, хоча сам кущ може плодоносити багато років.

У перший рік з'являються молоді пагони, які ростуть, зміцнюються та готуються до зимівлі. Наступного сезону саме на них утворюються квіти та ягоди.

Після плодоношення дворічні пагони поступово відмирають. Вони більше не дадуть урожаю, тому їх потрібно видалити. За рекомендаціями фахівців Oregon State University, після завершення збору ягід старі пагони слід зрізати біля основи куща. Це допомагає звільнити місце для молодого приросту та покращити провітрювання рослини.

Під час осінньої обрізки потрібно:

Вирізати біля землі дворічні пагони, які вже плодоносили.

Видалити сухі, поламані та явно хворі гілки.

Зберегти здорові молоді пагони поточного року.

Прибрати зрізані гілки з-під куща, особливо якщо на них є ознаки захворювань.

Не варто зрізати всі гілки підряд. Для більшості звичайних сортів ожини це означатиме втрату врожаю наступного року.

Як відрізнити старі пагони ожини від молодих

Визначити вік пагонів можна за їхнім виглядом та залишками плодоношення.

Старі пагони, які потрібно видалити, зазвичай мають грубішу, темнішу кору. На них можуть залишатися сухі бічні гілочки, плодоніжки та залишки суцвіть. Після завершення плодоношення такі пагони поступово підсихають і втрачають життєздатність.

Молоді пагони, які потрібно зберегти, виросли протягом поточного сезону. Вони зазвичай мають гладшу поверхню, виглядають здоровішими та не мають залишків цьогорічного врожаю. Але орієнтуватися лише на колір кори не варто. Залежно від сорту молоді пагони теж можуть набувати червонуватого або коричневого відтінку.

Якщо пагін дав ягоди, у звичайної садової ожини його життєвий цикл завершився. Якщо ж він виріс цього сезону і не плодоносив, його потрібно залишити на наступний рік.

Коли пригинати ожину до землі

Після обрізки важливо подбати про захист молодих пагонів від зимових морозів.

Для сортів, які потребують укриття, гілки бажано підготувати до пригинання ще до настання стійких холодів.

Як пояснюють фахівці організації "Яскрава Клумба", восени пагони поступово втрачають гнучкість. Якщо чекати сильних морозів, під час пригинання вони можуть ламатися. Тому гнучкі пагони обережно нахиляють до землі та фіксують у такому положенні. Робити це потрібно поступово, без різких рухів.

Якщо гілка товста, жорстка або вже здерев'яніла, не намагайтеся силоміць притиснути її до землі. Це може призвести до тріщин і пошкодження рослини.

Особливо обережно слід поводитися з пряморослими сортами ожини, пагони яких значно жорсткіші, ніж у сланких. Для таких рослин спосіб зимового захисту потрібно добирати з урахуванням сорту та місцевого клімату.

Коли вкривати ожину на зиму

Пригинання пагонів та остаточне укриття ожини - не обов'язково одна процедура. Пригнути гнучкі гілки можна заздалегідь, поки вони ще не стали ламкими. А ось накривати рослину захисним матеріалом краще пізніше, орієнтуючись на погоду.

Якщо зробити щільне укриття надто рано, під час теплої та вологої осені під ним може накопичуватися конденсат.

Для захисту ожини використовують повітропроникне агроволокно. У холодніших регіонах можуть знадобитися додаткові шари захисту або мульчування прикореневої зони. Важливо, щоб укриття не перетворювалося на герметичну оболонку, у якій затримується волога.

У різних регіонах України терміни підготовки відрізняються. Тому орієнтуватися потрібно не на конкретну дату, а на прогноз погоди, морозостійкість сорту та стан рослини.

Чи потрібно обрізати ремонтантну ожину

Окремі правила діють для ремонтантних сортів, здатних плодоносити на пагонах поточного року.

На відміну від звичайної садової ожини, такі рослини можуть давати ягоди вже в перший сезон росту пагонів. Як пояснюють фахівці Oregon State University, ремонтантну ожину можна вирощувати за двома схемами.

Якщо садівник хоче отримувати лише один осінній урожай, після завершення сезону всі пагони можна зрізати біля землі. Якщо ж планується два врожаї, частину пагонів залишають на зимівлю. Наступного року вони можуть плодоносити на нижній частині, яка не давала ягід восени.

Тому перед обрізкою важливо знати, який саме сорт ожини росте на ділянці.

Головне правило: у звичайної садової ожини восени видаляють пагони, які вже дали врожай, а здоровий молодий приріст зберігають. Саме він забезпечить ягоди наступного літа.