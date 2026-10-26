Таро-гороскоп на 26 жовтня: головні прогнози для Дів, Терезів та інших знаків Зодіаку

Астрологи склали прогноз за картами Таро для всіх знаків Зодіаку на 26 жовтня. Він підкаже, на що звернути увагу кожному з них та які рішення краще не ухвалювати поспіхом.

Овен

Карта Таро: Смерть

На Овнів чекає можливість завершити те, що давно втратило сенс, і звільнити місце для нового. Не бійтеся змін: відмова від старих звичок або поглядів може стати початком важливого етапу.

Телець

Карта Таро: Лицар Пентаклів, перевернутий

Тельцям варто звернути увагу на справи, які постійно відкладаються або не приносять очікуваного результату. Не дозволяйте ліні, рутині чи надмірній упертості гальмувати ваш рух уперед. Іноді достатньо змінити підхід, щоб зрушити ситуацію з місця.

Близнюки

Карта Таро: Вісімка Жезлів, перевернута

Близнюкам доведеться запастися терпінням: деякі плани можуть затриматися, а домовленості - змінитися в останній момент. Не намагайтеся прискорити події будь-якою ціною. Краще перевірте деталі та дочекайтеся слушного моменту для рішучих дій.

Рак

Карта Таро: Вісімка Пентаклів

Для Раків день сприятливий для роботи, навчання та вдосконалення навичок. Уважність до деталей і послідовність допоможуть наблизитися до бажаного результату. Не шукайте швидких шляхів - саме наполегливість може принести найкращі плоди.

Лев

Карта Таро: Світ, перевернутий

Левам може здаватися, що важлива справа ніяк не доходить до завершення. Можливо, залишилася одна деталь, яку ви досі ігнорували, або рішення, яке потрібно нарешті ухвалити. Не поспішайте опускати руки - поверніться до незавершених завдань і визначте, що заважає рухатися далі.

Діва

Карта Таро: Туз Кубків

На Дів може чекати емоційне оновлення, приємна звістка або теплий момент у спілкуванні з близькими. Туз Кубків символізує відкритість почуттям, нові симпатії та внутрішню гармонію. Дозвольте собі трохи більше щирості й не відмовляйтеся від можливості зблизитися з важливою людиною.

Терези

Карта Таро: Трійка Кубків, перевернута

Терезам варто уважніше поставитися до свого оточення та не втягуватися в плітки чи чужі конфлікти. Можливі непорозуміння з друзями або відчуття, що вас не чують чи не підтримують. Не робіть поспішних висновків - спокійна розмова допоможе прояснити ситуацію.

Скорпіон

Карта Таро: Імператриця

Скорпіонам карта обіцяє день, коли особливого значення набудуть комфорт, турбота про себе та близьких. Це вдалий час для творчих задумів, домашніх справ і розвитку того, що для вас справді цінне. Не забувайте про власні потреби, навіть якщо звикли насамперед допомагати іншим.

Стрілець

Карта Таро: Маг, перевернутий

Стрільцям варто перевіряти обіцянки та не довіряти красивим словам без конкретних дій. Перевернутий Маг застерігає від маніпуляцій, самообману й використання сумнівних методів для досягнення мети. Спирайтеся на факти та власні здібності, а важливі рішення ухвалюйте без зайвого поспіху.

Козоріг

Карта Таро: Закохані, перевернуті

Козерогам може бути складно визначитися у стосунках або знайти спільну мову з людиною, яка має інші погляди. Не ігноруйте суперечності, але й не поспішайте ставити крапку через одну розмову. Чесність із собою допоможе зрозуміти, чого ви насправді хочете.

Водолій

Карта Таро: Сімка Жезлів, перевернута

Водоліям варто переглянути ситуації, у яких вони витрачають надто багато сил на боротьбу. Можливо, настав час відмовитися від непотрібних суперечок або попросити про допомогу замість того, щоб усе тягнути самостійно. Пам'ятайте: поступитися в дрібниці не означає програти.

Риби

Карта Таро: Десятка Чаш, перевернута

Рибам варто звернути увагу на атмосферу в родині та власні очікування від близьких. Невисловлені образи або прагнення, щоб усе було ідеально, можуть завадити помітити хороше, яке вже є у вашому житті. Не вимагайте від себе та інших досконалості - відверта розмова допоможе повернути взаєморозуміння.