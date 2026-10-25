Обрізка малини наприкінці осені: правила догляду за звичайними та ремонтантними сортами

Малину можна обрізати наприкінці осені, але спосіб залежить від її типу та кількості врожаїв, які плануєте збирати. Якщо зрізати всі пагони літніх сортів, наступного літа ягід не буде.

Styler пояснює, як розпізнати відплодоносілі пагони, що залишити на зимівлю та коли обрізування можна перенести на весну.

Літня малина: старі пагони прибрати, молоді залишити

Літня, або звичайна, малина плодоносить на пагонах другого року. Після цього вони відмирають. Натомість цьогорічні молоді пагони мають перезимувати, щоб дати ягоди наступного літа.

За рекомендаціями Університету штату Айова , восени потрібно:

зрізати біля поверхні ґрунту дворічні пагони, які вже дали врожай;

залишити здорові цьогорічні пагони на наступний сезон.

Якщо старі стебла ви вже прибрали після збирання ягід, повторно зрізати здорові молоді пагони не потрібно.

Як упізнати старі пагони. На них багато бічних плодових гілочок і сухих залишків плодових китиць. Саме на ці ознаки радять звертати увагу фахівці Університету Міннесоти . Цьогорічні пагони літньої малини ще не плодоносили.

Ремонтантна малина на один урожай: зрізати всі пагони

За цієї схеми всі стебла зрізають біля поверхні ґрунту. Наступного сезону врожай сформується на нових пагонах, які виростуть навесні, — наприкінці літа або восени залежно від сорту й умов.

З осіннім скошуванням не варто поспішати. Агрономка-консультантка Ірина Павлова в журналі «Ягідник» рекомендує проводити його пізно восени.

Практичний орієнтир для повного обрізування - рослина завершила вегетацію, скинула листя й перебуває у стані спокою. Тому сам факт, що ягоди вже зібрані, ще не є сигналом зрізати облистнені кущі.

Якщо не встигли восени, обрізування можна виконати рано навесні, до початку нового росту. Такий варіант передбачають і рекомендації Університету Міннесоти для домашнього саду .

Ремонтантна малина на два врожаї: зберегти нижню частину пагона

Ремонтантна малина може дати ягоди восени на верхній частині цьогорічного пагона, а наступного літа - на його нижній частині. Тому суха верхівка із залишками плодоношення ще не означає, що весь пагін потрібно вирізати.

Для двох урожаїв Королівське садівниче товариство Великої Британії (RHS) рекомендує таку послідовність:

Восени прибрати дворічні пагони, які вже плодоносили влітку. Найсильніші здорові цьогорічні залишити зимувати. Рано навесні, до початку нового росту, зрізати у збережених пагонів верхню частину, яка вже дала ягоди. Нижню живу частину залишити для літнього врожаю. Після літнього плодоношення вирізати ці дворічні пагони біля землі. Нові, що виросли цього сезону, залишити для осінніх ягід.

RHS радить схему на два врожаї для добре вкорінених рослин із сильним ростом.

Якщо не знаєте, яка у вас малина, не скошуйте весь малинник навмання. Спершу уточніть сорт або простежте, на яких пагонах з’являються ягоди.

За будь-якої схеми приберіть зрізані стебла з малинника, особливо уражені хворобами. На інфікованих пагонах може зимувати гриб, що спричиняє антракноз малини.