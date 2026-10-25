Гороскоп на 26 жовтня - 1 листопада: Раку, Овну та Козорогу пощастить із грошима

Прогноз на останній тиждень жовтня акцентує увагу на фінансових рішеннях, кар’єрних перспективах та нових ідеях. Для трьох знаків Зодіаку цей період може стати приводом переглянути свої плани й помітити перспективні можливості.

Овен

Овнам варто згадати, як змінилося їхнє ставлення до грошей і власної цінності протягом року. Повня в Тельці 26 жовтня стане приводом замислитися, чи дозволяють вони собі прагнути більшого, а не лише зосереджуватися на щоденному виживанні.

Наступного тижня не обов’язково робити різкі кроки - важливіше помітити вже здобуті результати й усвідомити, що вони заслуговують на добробут. Дозвольте собі не лише працювати заради майбутнього, а й насолоджуватися тим, що маєте зараз.

Козоріг

Для Козорогів період із 26 жовтня до 1 листопада може принести цікаві перспективи у фінансах і кар’єрі. За астрологічним прогнозом, 30 жовтня гармонійний аспект Північного вузла у Водолії та ретроградної Венери у Терезах символізуватиме винагороду за попередні зусилля.

Водночас можливості можуть з’явитися не так, як ви очікували, тому не варто відкидати незвичні пропозиції лише через те, що вони не відповідають вашим планам. Будьте готові приймати результати своєї праці й виходити за межі звичних уявлень про успіх.

Рак

Ракам наступного тижня варто уважніше прислухатися до власної інтуїції, особливо коли йдеться про мрії, фінанси та майбутні рішення. 29 жовтня Місяць у Близнюках утворить сприятливий аспект із Юпітером у Леві, що в межах астрологічного прогнозу пов’язують із натхненням і новими ідеями.

Не поспішайте одразу втілювати кожен задум - краще записуйте думки, які виникають протягом дня, і звертайте увагу на те, що вас особливо захоплює. Саме серед цих ідей може знайтися напрям, який допоможе вам наблизитися до бажаного життя.