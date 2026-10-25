Салат із запеченими курячими сердечками: фірмовий рецепт редакторки Styler (фото)

Цей салат із курячими сердечками я придумала для себе. Мені подобається поєднання запечених сердечок зі свіжою зеленню, чері та солодкуватим теріякі.
Як приготувати такий салат, розповідає редакторка Styler Юлія Люшньова.
Інгредієнти на 2 порції:
- курячі сердечка (очищені) - 300 г;
- салатний мікс - 100 г;
- помідори чері - 150 г;
- заморожені очищені боби едамаме - 100 г;
- соус теріякі - 1 ст. л.
Для маринаду:
- соєвий соус - 1 ст. л.;
- часник - 1-2 зубчики;
- копчена паприка - ½ ч. л.;
- сіль - дрібка, за потреби.
Для заправки:
- майонез - 2 ст. л.;
- соєвий соус - приблизно 1 ч. л.
Підготовка та приготування - близько 30 хвилин без урахування маринування. Маринування в холодильнику - приблизно 1 година.
Як приготувати салат
1. Очистити сердечка
Перед маринуванням зріжте із сердечок зайвий жир і залишки судин у верхній, широкій частині. Якщо залишилася тонка плівка, зніміть її. Зробіть невеликий поздовжній надріз, не розділяючи сердечко навпіл, та видаліть згустки крові, якщо вони є. Обсушіть паперовими рушниками.
2. Замаринувати
Сердечка я змішала із соєвим соусом, дрібно натертим часником і копченою паприкою, трохи посолила та залишила маринуватися на годину. Солі додавайте зовсім небагато, адже соєвий соус уже є солоним. Маринуйте в холодильнику, накривши ємність.
3. Запекти в аерогрилі
Дайте зайвому маринаду стекти й викладіть сердечка в кошик одним шаром. Я запікала їх 20 хвилин за температури 180 градусів, періодично помішуючи. Попередньо аерогриль не нагрівала.
Час залежить від розміру сердечок, кількості в кошику та моделі приладу. Готовність перевіряйте кухонним термометром: за рекомендаціями FoodSafety.gov, внутрішня температура птиці та її субпродуктів має сягнути щонайменше 74 градусів. Вимірюйте її в центрі сердечка.
4. Підготувати зелень, помідори та едамаме
Поки сердечка запікаються, промийте салатне листя прохолодною водою та обережно просушіть паперовими рушниками. Великі листки порвіть руками. Помідори чері помийте, обсушіть і розріжте навпіл.
Я використала заморожені очищені едамаме швидкого приготування та прогріла їх на пательні. Для своїх бобів дотримуйтеся способу й часу приготування, зазначених на пакованні.
5. Змішати заправку
Для заправки я поєднала майонез із соєвим соусом. Однак додавайте соєвий соус поступово, перемішуючи та пробуючи заправку, щоб вона не вийшла надто солоною.
6. Зібрати салат
Сердечкам і бобам дайте трохи охолонути, щоб вони не були гарячими. На тарілки викладіть салатне листя, помідори чері, едамаме та сердечка.
Я полила салат майонезною заправкою, а зверху додала трохи теріякі. Подавайте одразу після заправляння.
Страва Містить сою. Майонез може містити яйця та гірчицю, а соєвий соус і теріякі - пшеницю (глютен). Перевіряйте склад на пакованні
Раніше ми розповідали, як приготувати курячі котлети з ананасом та сирною шапочкою.