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Смачно 25 жовтня 2026 · 16:59

Салат із запеченими курячими сердечками: фірмовий рецепт редакторки Styler (фото)

У цій страві поєднуються свіжа зелень, соковиті чері та солодкувата нотка теріякі
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Салат із запеченими курячими сердечками: фірмовий рецепт редакторки Styler (фото)

Дівчина подає салат із сердечками (фото: Styler)

Цей салат із курячими сердечками я придумала для себе. Мені подобається поєднання запечених сердечок зі свіжою зеленню, чері та солодкуватим теріякі.

Як приготувати такий салат, розповідає редакторка Styler Юлія Люшньова.

Інгредієнти на 2 порції:

  • курячі сердечка (очищені) - 300 г;
  • салатний мікс - 100 г;
  • помідори чері - 150 г;
  • заморожені очищені боби едамаме - 100 г;
  • соус теріякі - 1 ст. л.

Для маринаду:

  • соєвий соус - 1 ст. л.;
  • часник - 1-2 зубчики;
  • копчена паприка - ½ ч. л.;
  • сіль - дрібка, за потреби.

Для заправки:

  • майонез - 2 ст. л.;
  • соєвий соус - приблизно 1 ч. л.

Підготовка та приготування - близько 30 хвилин без урахування маринування. Маринування в холодильнику - приблизно 1 година.

Як приготувати салат

1. Очистити сердечка

Перед маринуванням зріжте із сердечок зайвий жир і залишки судин у верхній, широкій частині. Якщо залишилася тонка плівка, зніміть її. Зробіть невеликий поздовжній надріз, не розділяючи сердечко навпіл, та видаліть згустки крові, якщо вони є. Обсушіть паперовими рушниками.

2. Замаринувати

Сердечка я змішала із соєвим соусом, дрібно натертим часником і копченою паприкою, трохи посолила та залишила маринуватися на годину. Солі додавайте зовсім небагато, адже соєвий соус уже є солоним. Маринуйте в холодильнику, накривши ємність.

3. Запекти в аерогрилі

Дайте зайвому маринаду стекти й викладіть сердечка в кошик одним шаром. Я запікала їх 20 хвилин за температури 180 градусів, періодично помішуючи. Попередньо аерогриль не нагрівала.

Час залежить від розміру сердечок, кількості в кошику та моделі приладу. Готовність перевіряйте кухонним термометром: за рекомендаціями FoodSafety.gov, внутрішня температура птиці та її субпродуктів має сягнути щонайменше 74 градусів. Вимірюйте її в центрі сердечка.

4. Підготувати зелень, помідори та едамаме

Поки сердечка запікаються, промийте салатне листя прохолодною водою та обережно просушіть паперовими рушниками. Великі листки порвіть руками. Помідори чері помийте, обсушіть і розріжте навпіл.

Я використала заморожені очищені едамаме швидкого приготування та прогріла їх на пательні. Для своїх бобів дотримуйтеся способу й часу приготування, зазначених на пакованні.

5. Змішати заправку

Для заправки я поєднала майонез із соєвим соусом. Однак додавайте соєвий соус поступово, перемішуючи та пробуючи заправку, щоб вона не вийшла надто солоною.

6. Зібрати салат

Сердечкам і бобам дайте трохи охолонути, щоб вони не були гарячими. На тарілки викладіть салатне листя, помідори чері, едамаме та сердечка.

Я полила салат майонезною заправкою, а зверху додала трохи теріякі. Подавайте одразу після заправляння.

Салат із запеченими курячими сердечками та едамаме на тарілці
Салат із запеченими курячими сердечками та едамаме, який я готувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Страва Містить сою. Майонез може містити яйця та гірчицю, а соєвий соус і теріякі - пшеницю (глютен). Перевіряйте склад на пакованні

Раніше ми розповідали, як приготувати курячі котлети з ананасом та сирною шапочкою.

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