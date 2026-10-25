Помер репер Міша Маваші, який підтримував війну проти України та фінансував окупантів

У Росії помер 41-річний репер Міша Маваші, справжнє ім'я якого Михайло Ніц. Музикант відкрито підтримував повномасштабне вторгнення РФ, збирав гроші для російських військових та був заочно засуджений в Україні до восьми років ув'язнення.

Що відомо про смерть Маваші та його діяльність на підтримку окупантів, розповідає Styler.

Що відомо про смерть Міші Маваші

Як заявили росЗМІ, репер помер у ніч проти 25 жовтня 2026 року. Інформацію про його смерть оприлюднив представник музиканта.

За словами чоловіка, Маваші загинув унаслідок нещасного випадку. Однак подробиць події він не розкрив, пояснивши, що обставини ще з'ясовують.

У російських медіа також з'явилися повідомлення про можливе вогнепальне поранення. Проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. На момент смерті музиканту був 41 рік.

Хто такий Міша Маваші

Михайло Ніц народився 29 січня 1985 року в Казахстані. Популярність здобув у Росії під псевдонімом Міша Маваші.

На початку кар'єри він виконував реп про спорт, фізичну підготовку та здоровий спосіб життя. У своїх піснях закликав відмовлятися від алкоголю й наркотиків.

Згодом музикант став вокалістом гурту "МАВАШІ group", а пізніше почав активно займатися громадською діяльністю.

Наприкінці 2022 року він заснував російський націоналістичний рух "Северный человек". Організація заявляла про захист так званих традиційних цінностей, проводила військові тренування, заняття зі стрільби та тактичної медицини. Її учасники також долучалися до антимігрантських рейдів.

Як Маваші підтримував війну проти України

Після початку повномасштабного вторгнення Маваші відкрито підтримав російську агресію проти України та політику Кремля. У своїх соціальних мережах він поширював антиукраїнські заяви й пропагандистські наративи.

Репер стверджував, що Україна нібито неминуче зазнає поразки у війні, висміював її прагнення вступити до Європейського Союзу та НАТО, а також поширював залякування щодо можливих територіальних претензій до України з боку Польщі.

Однак підтримкою війни в інтернеті його діяльність не обмежувалася.

Маваші використовував власні онлайн-майданчики для збору коштів на потреби російських військових. Про отримані пожертви та допомогу окупаційним формуванням він публічно звітував.

Крім того, заснований ним рух підтримував російських військових, які брали участь у бойових діях проти України. Сам музикант також відвідував окуповані території.

За що Міша Маваші отримав вирок в Україні

У вересні 2025 року Вінницький міський суд заочно засудив Михайла Ніца до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв Інститут масової інформації, під час розгляду справи суд встановив, що репер систематично поширював російську пропаганду та організовував фінансову підтримку окупаційних військ.

Через власні інтернет-канали він отримував пожертви від громадян Росії для потреб військових формувань РФ. Про збори та використання грошей музикант звітував у публічному просторі.

Суд визнав його винним за частиною 3 статті 110-2 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за фінансування дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України всупереч Конституції.

Крім восьми років ув'язнення, Маваші призначили конфіскацію всього належного йому майна та заборонили обіймати посади в органах державної влади й місцевого самоврядування протягом трьох років. На судові засідання репер не з'являвся, хоча, за інформацією суду, був повідомлений про кримінальне провадження.