Умер рэпер Миша Маваши, который поддерживал войну против Украины и финансировал оккупантов

В России умер 41-летний рэпер Миша Маваши, настоящее имя которого Михаил Ниц. Музыкант открыто поддерживал полномасштабное вторжение РФ, собирал деньги для российских военных и был заочно приговорен в Украине к восьми годам заключения.

Что известно о смерти Маваши и его деятельности в поддержку окупантов, рассказывает Styler.

Что известно о смерти Миши Маваши

Как заявили росСМИ, рэпер умер в ночь на 25 октября 2026 года. Информацию о его смерти обнародовал представитель музыканта.

По словам мужчины, Маваши погиб в результате несчастного случая. Однако подробностей произошедшего он не раскрыл, объяснив, что обстоятельства еще выясняются.

В российских медиа также появились сообщения о возможном огнестрельном ранении. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. На момент смерти музыканту был 41 год.

Кто такой Миша Маваши

Михаил Ниц родился 29 января 1985 года в Казахстане. Популярность приобрел в России под псевдонимом Миша Маваши.

В начале карьеры он исполнял рэп о спорте, физической подготовке и здоровом образе жизни. В своих песнях призывал отказываться от алкоголя и наркотиков.

Позже музыкант стал вокалистом группы "МАВАШИ group", а затем начал активно заниматься общественной деятельностью.

В конце 2022 года он основал российское националистическое движение "Северный человек". Организация заявляла о защите так называемых традиционных ценностей, проводила военные тренировки, занятия по стрельбе и тактической медицине. Ее участники также присоединялись к антимигрантским рейдам.

Как Маваши поддерживал войну против Украины

После начала полномасштабного вторжения Маваши открыто поддержал российскую агрессию против Украины и политику Кремля. В своих социальных сетях он распространял антиукраинские заявления и пропагандистские нарративы.

Рэпер утверждал, что Украина якобы неизбежно потерпит поражение в войне, высмеивал ее стремление вступить в Европейский Союз и НАТО, а также распространял угрозы о возможных территориальных претензиях к Украине со стороны Польши.

Однако поддержкой войны в интернете его деятельность не ограничивалась.

Маваши использовал собственные онлайн-площадки для сбора средств на нужды российских военных. О полученных пожертвованиях и помощи оккупационным формированиям он публично отчитывался.

Кроме того, основанное им движение поддерживало российских военных, участвовавших в боевых действиях против Украины. Сам музыкант также посещал оккупированные территории.

За что Миша Маваши получил приговор в Украине

В сентябре 2025 года Винницкий городской суд заочно приговорил Михаила Ница к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал Институт массовой информации, в ходе рассмотрения дела суд установил, что рэпер систематически распространял российскую пропаганду и организовывал финансовую поддержку оккупационных войск.

Через собственные интернет-каналы он получал пожертвования от граждан России для нужд военных формирований РФ. О сборах и использовании денег музыкант отчитывался публично.

Суд признал его виновным по части 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за финансирование действий, направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины вопреки Конституции.

Помимо восьми лет лишения свободы, Маваши назначили конфискацию всего принадлежащего ему имущества и запретили занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение трех лет. На судебные заседания рэпер не являлся, хотя, по информации суда, был уведомлен об уголовном производстве.