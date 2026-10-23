От "Универа" до "Ментовских войн": российские актеры, погибшие на войне против Украины

Они снимались в российских сериалах "Универ", "Счастливы вместе", "Глухарь" и "Улицы разбитых фонарей". Часть актеров добровольно присоединилась к русским оккупационным войскам и погибла во время боевых действий.

Кто из российских актеров погиб на войне, когда это произошло и какими ролями они были известны, рассказывает Styler.

Ефим Старцев

Дата гибели: 30 сентября 2026 года

50-летний русский актер Ефим Старцев погиб во время войны против Украины. О его смерти стало известно только 22 октября, когда актера уже похоронили.

Старцев снимался в большей степени в российских криминальных и детективных сериалах. В девятом сезоне "Ментовских войн" он сыграл охранника Панайотова, а в "Нашем спецназе 3" – бандита. Также в его фильмографии были "Ленинград 46", "Невский. Тень архитектора", "Морские дьяволы. Смерч 2" и другие проекты.

Ефим Старцев (фото: росСМИ)

Когда именно Старцев присоединился к русской армии и при каких обстоятельствах погиб, неизвестно. Он был похоронен в Санкт-Петербурге 19 октября.

Евгений Дербышев

О смерти сообщили в июне 2026-го

Российский актер Евгений Дербышев, снимавшийся в сериалах "Глухарь", "След" и "Склифосовский". В 2024 году Дербышев пропал без вести во время войны против Украины. Только в июне 2026 года стало известно, что актер погиб, а его семья получила свидетельство о смерти.

Дербышев родился 4 февраля 1968 и окончил Екатеринбургский государственный театральный институт. В кино дебютировал в 2007 году, сыграв в сериале "Адвокат". Впоследствии он появлялся в проектах "Меч", "Пятницкий", "Провинциалка", "Жизнь и приключения Мешки Япончика" и других.

Евгений Дербышев (фото: росСМИ)

На войну против Украины Дербышев отправился добровольно.

Павел Чернявский

Дата гибели: 3 марта 2026 года

Российский актер Павел Чернявский присоединился к оккупационной армии в декабре 2025 года. Он подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился воевать против Украины.

На фронте Чернявский пробыл около трех месяцев. Он погиб 3 марта 2026, но информация об этом появилась в мае.

Актер снимался в сериалах "Счастливые вместе", "След", "Девушки с Макаровым" и других проектах. Одной из его последних работ стал российский пропагандистский фильм "Свои. Баллада о войне", вышедший в 2025 году.

Павел Чернявский (фото: росСМИ)

Чернявского похоронили в русском Омске, где он родился.

Николай Ткаченко

Погиб в декабре 2025 года

36-летний российский актер Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах "Универ. 10 лет спустя" и "СашаТаня", погиб в районе Покровска Донецкой области.

В июне 2025 года он подписал контракт с Министерством обороны РФ и присоединился к оккупационным войскам.

Ткаченко служил в Псковской десантной дивизии. Его ликвидировали в декабре 2025 года, однако о гибели стало известно только в начале февраля 2026 года.

Кроме "Универа" и "СашаТани", актер снимался в сериалах "Невский. Охота на архитектора", "Бедный олигарх 3" и "Три плюс три".

Николай Ткаченко (фото: росСМИ)

Последний проект с его участием вышел в марте 2025 года за несколько месяцев до того, как он отправился на войну.

Борис Половинкин

Погиб в апреле 2025 года

Борис Половинкин совмещал актерскую карьеру со службой в русских силовых структурах. Он был подполковником милиции в отставке и раньше участвовал в войне в Чечне.

В российском сериале "Участковый детектив" Половинкин сыграл одну из главных ролей - частного детектива Андрея Савельева, расследовавшего преступления.

Борис Половинкин (фото: росСМИ)

Впоследствии он присоединился к русским оккупационным войскам и стал командиром штурмового подразделения. В апреле 2025 года Половинкин пропал без вести вблизи Курдюмовки Донецкой области.

По обнародованной информации, он и еще четверо российских военных погибли после того, как украинский дрон залетел в блиндаж, где они находились.

О гибели 60-летнего актера стало известно только в ноябре 2025 года.

Вадим Алферов

Дата гибели: 28 ноября 2024 года

Российский актер Вадим Алферов, снимавшийся в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Убийственная сила" и "Тайны следствия", в октябре 2024 подписал контракт с Министерством обороны РФ.

Актер получил позывной "Артист" и оказался в составе русского мотострелкового подразделения.

27 ноября его отправили выполнять боевое задание в Курской области РФ. На следующий день он погиб после удара украинских беспилотников.

Вадим Алферов (фото: росСМИ)

Алферова считали пропавшим без вести несколько месяцев. Только в мае 2025 его тело удалось идентифицировать.

К моменту гибели российскому актеру было 50 лет.