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Главная Вкусно Салат с запеченными куриными сердечками: фирменный рецепт редактора Styler (фото)
Вкусно 25 октября 2026 · 16:59

Салат с запеченными куриными сердечками: фирменный рецепт редактора Styler (фото)

В этом блюде сочетаются свежая зелень, сочные черри и сладковатая нотка терияки
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Салат с запеченными куриными сердечками: фирменный рецепт редактора Styler (фото)

Девушка подает салат с сердечками (фото: Styler)

Этот салат с куриными сердечками я придумала для себя. Мне нравится сочетание запеченных сердечек со свежей зеленью, черри и сладковатым терияки.

Как приготовить такой салат, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.

Ингредиенты на 2 порции:

  • куриные сердечки (очищенные) - 300 г;
  • салатный микс - 100 г;
  • помидоры черри - 150 г;
  • замороженные очищенные бобы эдамаме - 100 г;
  • соус терияки - 1 ст. л.

Для маринада:

  • соевый соус - 1 ст. л.;
  • чеснок - 1-2 зубчика;
  • копченая паприка - ½ ч. л.;
  • соль - щепотка, при необходимости.

Для заправки:

  • майонез - 2 ст. л.;
  • соевый соус - примерно 1 ч. л.

Подготовка и приготовление - около 30 минут без учета маринования. Маринование в холодильнике - примерно 1 час.

Как приготовить салат.

1. Очистить сердечки

Перед маринованием срежьте из сердечек лишний жир и остатки сосудов в верхней, широкой части. Если осталась тонкая плёнка, снимите ее. Сделайте небольшой продольный надрез, не разделяя сердечко пополам и удалите сгустки крови, если они есть. Обсушите бумажными полотенцами.

2. Замариновать

Сердце я смешала с соевым соусом, мелко натертым чесноком и копченой паприкой, немного посолила и оставила мариноваться на час. Соли добавляйте совсем немного, ведь соевый соус уже соленый. Маринуйте в холодильнике, накрыв емкость.

3. Запечь в аэрогриле

Дайте лишнему маринаду стечь и выложите сердечки в корзину одним слоем. Я запекала их 20 минут при температуре 180 градусов , периодически помешивая. Предварительно аэрогриль не нагревала.

Время зависит от размера сердечек, количества в корзине и модели прибора. Готовность проверяйте кухонным термометром: по рекомендациям FoodSafety.gov внутренняя температура птицы и ее субпродуктов должна достигать не менее 74 градусов. Измерьте ее в центре сердечка.

4. Подготовить зелень, помидоры и едамаме

Пока сердечки запекаются, промойте салатные листья прохладной водой и осторожно просушите бумажными полотенцами. Большие листья порвите руками. Помидоры черри помойте, обсушите и разрежьте пополам.

Я использовала замороженные очищенные эдамамы быстрого приготовления и прогрела их на сковороде. Для своих бобов соблюдайте способ и время приготовления, указанные на упаковке.

5. Смешать заправку

Для заправки я объединила майонез с соевым соусом. Однако добавляйте соевый соус постепенно, перемешивая и пробуя заправку, чтобы она не получилась слишком соленой.

6. Собрать салат

Сердечкам и бобам дайте немного остыть, чтобы они не были горячими. На тарелки выложите салатные листья, помидоры черри, эдамамы и сердечки.

Я полила салат майонезной заправкой, а сверху добавила немного терияки. Подавайте сразу после заправки.

Салат с запеченными куриными сердечками и эдамаме на тарелке
Салат с запеченными куриными сердечками и эдамаме, который я готовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Кушанье Содержит сою. Майонез может содержать яйца и горчицу, а соевый соус и терияки - пшеницу (глютен). Проверяйте склад на упаковке

Раньше мы рассказывали, как приготовить куриные котлеты с ананасом и творожной шапочкой.

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