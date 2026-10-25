Радиодиктант-2026: точная дата, кто будет читать текст и почему возник скандал

27 октября украинцы будут писать радиодиктант национального единства. Впервые текст будут озвучивать два человека: Артур Пройдаков и Даша Астафьева. Ее же участие вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях.

Styler рассказывает, когда начнется Радиодиктант-2026, кто написал текст и почему вокруг выбора чтецов возникли споры.

Когда состоится Радиодиктант-2026

Радиодиктант национального единства состоится 27 октября 2026 в 11:00 в День украинской письменности и языка. В этом году его будут проводить уже в 27-й раз.

Приобщиться к написанию можно будет из любой точки мира. Суспільне будет транслировать диктант на следующих платформах:

Украинское Радио и Радио Культура;

телеканал и сайт "Суспільне Культура";

YouTube-канал "Українське Радіо";

приложения "suspilne.radio" и "Дія".

Официальный текст для самостоятельной проверки будет опубликован 29 октября в 11:00.

Каким будет текст Радиодиктанта-2026

Текст получил название "Лист, який не закінчується". Его автором стал украинский писатель и ветеран русско-украинской войны Артур Дронь.

По замыслу писателя произведение должно напомнить о важности общения с близкими людьми, особенно когда их разделяет расстояние. Как пояснила продюсер Радиодиктанта Юлия Шелудько, текст будет напоминать фрагмент переписки двух близких людей. По предварительным данным, он будет содержать около 200 слов.

Кто будет читать Радиодиктант-2026

В этом году организаторы впервые выбрали сразу двух чтецов :

Артур Пройдаков - учитель украинского языка и литературы, вошедший в 2023 году в десятку лучших педагогов мира по версии Global Teacher Prize.

- учитель украинского языка и литературы, вошедший в 2023 году в десятку лучших педагогов мира по версии Global Teacher Prize. Даша Астафьева - певица, волонтер и основатель книжного приложения UnderBooks, который популяризирует украинскую литературу.

Как пояснила координатор проекта, чтецы будут сменять друг друга после каждого абзаца.

Почему возник скандал вокруг Даши Астафьевой

После того как 12 октября Общественное объявило имена чтецов, в соцсетях развернулись споры.

Часть пользователей подвергла критике выбор организаторов, вспомнив артистке откровенные фотосессии для Playboy, русскоязычное прошлое и карьеру в группе NikitA.

Другие подвергали сомнению ее кандидатуру, считая, что читать диктант должны учителя украинского языка или филологи.

В то же время многие украинцы поддержали Астафьеву. Они напомнили о ее волонтерской деятельности, поддержке украинских военных и работе над популяризацией литературы.

Как Даша Астафьева ответила на критику

19 октября артистка опубликовала сообщение в Facebook , в котором с иронией прокомментировала ситуацию.

Астафьева вспомнила претензии к своему имени, облику, модельному прошлому и прежнему творчеству. Отдельно ответила тем, кто считал, что ее участие превратит серьезное событие в шоу.

"Истерика по поводу того, что диктант будет читать человек, озвучивающий аудиокниги, - это какая-то новая грань абсурда", - написала она.

Несмотря на критику, артистка пригласила всех желающих присоединиться к написанию радиодиктанта 27 октября, независимо от их отношения к ее кандидатуре.

Что сказала Виточка Зварич о скандале

В защиту Астафьевой стала и Вита Зварич, известная как Виточка из романтического реалити "Холостяк".

Ранее она объясняла , что популярность певицы может привлечь к радиодиктанту новую аудиторию. Кроме того, Астафьева имеет опыт озвучивания аудиокниг и чтения поэзии.

А уже в эксклюзивном интервью Styler от 22 октября Зварич объяснила, почему, по ее мнению, украинцы часто критикуют друг друга в соцсетях.

Виточка связала это с напряженной реальностью, накопившейся усталостью, тревогой и злобой. По ее словам, интернет часто создает чувство безнаказанности, из-за которого люди забывают последствия своих слов для других.

"Но есть разница между критикой и желанием унизить человека", - подчеркнула Вита.

Она подчеркнула, что конструктивная критика необходима, однако призвала украинцев быть добрее друг к другу и задумываться, какую пользу могут принести их комментарии.