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Тренды 25 октября 2026 · 00:37

Детское "Евровидение-2026": кто победил и какое место заняла Украина

На международном песенном конкурсе определили победителя, опередившего соперников по результатам голосования жюри и зрителей
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Детское "Евровидение-2026": кто победил и какое место заняла Украина

Эрика Колесниченко на сцене Детского "Евровидения-2026" (коллаж: Styler)

Нынешний конкурс запомнился яркими выступлениями и напряженным голосованием. Украину представила Эрика Колесниченко, а распределение баллов жюри и зрителей определило окончательные результаты финала.

Как распределились баллы жюри и зрителей и кто получил самую высокую оценку от украинского жюри, рассказывает Styler.

Где и когда проходило Детское "Евровидение-2026"

В субботу, 24 октября, состоялся финал Детского песенного конкурса "Евровидения" 2026. В этом году шоу принимала Мальта, а выступления участников проходили в конференц-центре MFCC в поселке Та-Кали.

В конкурсе приняли участие представители 16 стран. Победителя определяли по результатам голосования национальных жюри и зрителей, каждая из составляющих имела 50% веса.

Кто победил на Детском "Евровидении-2026"

Победу одержала Наре, представлявшая Армению с песней "BOO!". По итогам голосования конкурсантка набрала 202 балла.

Второе место занял Лукас Паулано из Испании, получивший 184 балла, а третье - Алек из Франции с результатом 165 баллов.

Для Армении эта победа стала третьей по счету. В прошлом году конкурс выиграла представительница Франции Lou Deleuze с песней Ce monde.

Кому Украина дала 12 баллов и кто поддержал Эрику Колесниченко

Во время голосования национальных жюри Украина отдала самую высокую оценку - 12 баллов - представителю Польши Виктору Сасу с песней Gravity.

Самые высокие 12 баллов Украина в этом году не получила ни от одного из жюри. Однако большинство стран отдавали баллы Украине от 1 до 8 баллов.

По результатам голосования национальных жюри Украина набрала 38 баллов и 68 баллов от зрителей. После добавления баллов зрительского голосования Эрика заняла девятое место в финальной таблице.

Детское &quot;Евровидение-2026&quot;: кто победил и какое место заняла Украина
Финальные результаты (скриншот)

Что известно о представительнице Украины Эрике Колесниченко

Эрика Колесниченко - 11-летняя певица из Белой Церкви. Она занимается вокалом шести лет и принимала участие во всеукраинских музыкальных фестивалях. Также девушка получила первую премию на международном вокальном конкурсе в Литве.

Кроме музыки, Эрика увлекается театральным искусством. На сцене она олицетворяла образы Круэллы, Малефисенты, Мэри Поппинс и Ваяны. Еще одно ее увлечение - верховая езда.

На Детском Евровидении Эрика исполнила песню "НЕ колыбельная", автором слов и музыки которой стала Светлана Тарабарова. Композиция передает идею веры в свои силы, смелости и необходимости действовать, чтобы воплощать свои мечты в жизнь.

Эрика получила право представлять Украину после победы в национальном отборе в сентябре 2026 года.

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