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Тренди 25 жовтня 2026 · 00:37

Дитяче "Євробачення-2026": хто переміг та яке місце посіла Україна

На міжнародному пісенному конкурсі визначили переможця, який випередив суперників за результатами голосування журі та глядачів
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Дитяче "Євробачення-2026": хто переміг та яке місце посіла Україна

Еріка Колесніченко на сцені Дитячого "Євробачення-2026" (колаж: Styler)

Цьогорічний конкурс запам’ятався яскравими виступами та напруженим голосуванням. Україну представила Еріка Колесніченко, а розподіл балів журі й глядачів визначив остаточні результати фіналу.

Як розподілилися бали журі та глядачів і хто отримав найвищу оцінку від українського журі, розповідає Styler.

Де і коли проходило Дитяче "Євробачення-2026"

У суботу, 24 жовтня, відбувся фінал Дитячого пісенного конкурсу "Євробачення" 2026. Цьогоріч шоу приймала Мальта, а виступи учасників проходили в конференц-центрі MFCC у селищі Та-Калі.

У конкурсі взяли участь представники 16 країн. Переможця визначали за результатами голосування національних журі та глядачів, кожна з складових мала 50% ваги.

Хто переміг на Дитячому "Євробаченні-2026"

Перемогу здобула Наре, яка представляла Вірменію з піснею "BOO! ". За підсумками голосування конкурсантка набрала 202 бали.

Друге місце посів Лукас Паулано з Іспанії, який отримав 184 бали, а третє - Алек з Франції з результатом 165 балів.

Для Вірменії ця перемога стала третьою по рахунку. Минулого року конкурс виграла представниця Франції Lou Deleuze з піснею "Ce monde".

Кому Україна дала 12 балів і хто підтримав Еріку Колесніченко

Під час голосування національних журі Україна віддала найвищу оцінку - 12 балів - представнику Польщі Віктору Сасу з піснею "Gravity".

Найвищі 12 балів Україна цього року не отримала від жодного з журі. Проте, більшість країн віддавали бали Україні від 1 до 8 балів.

Загалом за результатами голосування національних журі Україна набрала 38 балів та 68 балів від глядачів. Після додавання балів глядацького голосування Еріка посіла дев’яте у фінальній таблиці.

Дитяче &quot;Євробачення-2026&quot;: хто переміг та яке місце посіла Україна
Фінальні результати (скриншот)

Що відомо про представницю України Еріку Колесніченко

Еріка Колесніченко - 11-річна співачка з Білої Церкви. Вона займається вокалом із шести років і брала участь у всеукраїнських музичних фестивалях. Також дівчина здобула першу премію на міжнародному вокальному конкурсі в Литві.

Окрім музики, Еріка захоплюється театральним мистецтвом. На сцені вона втілювала образи Круелли, Малефісенти, Мері Поппінс і Ваяни. Ще одне її захоплення - верхова їзда.

На Дитячому Євробаченні Еріка виконала пісню "НЕ колискова", авторкою слів і музики якої стала Світлана Тарабарова. Композиція передає ідею віри у власні сили, сміливості та необхідності діяти, щоб втілювати свої мрії в життя.

Еріка здобула право представляти Україну після перемоги в національному відборі у вересні 2026 року.

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