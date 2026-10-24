UA / RU
rbc.ua
Последние новости
20:43 Гороскопы
Астролог Роуз назвала 3 знака Зодиака, которым повезет с 26 октября по 1 ноября
20:11 Полезное
Как сохранить хлеб свежим до 3 месяцев: простой способ замораживания дома
19:37 Тренды
Meow Familiar World, Farewell North и Endling: игры, где можно сыграть за животное
18:57 Холостяк
После первого выгона "Холостяка" Кравцова одна участница объяснила слова о детстве, а другая призналась в буллинге
18:17 Вкусно
Фунчоза с курицей и овощами: быстрый рецепт обеда за 25 минут
17:41 Люди
Елена Мозговая призналась в проблемах со здоровьем: продюсера мучает сильная боль
17:01 Люди
Зоряна Марченко про "Жіночий лікар. Нове життя", съемки с Исаенко и дочь: блиц с актрисой
16:09 Гороскопы
Приснился маленький ребенок или младенец: что означают плач и уход за малышом по сонникам Миллера и Юнга
15:22 Тренды
Не только белые: стилист Марковская объяснила, какие кроссовки следует выбрать на годы (видео)
14:49 Люди
alyona alyona сделала бариатрическую операцию: что повлияло на ее решение (видео)
Все новости
Главная Гороскопы Астролог Роуз назвала 3 знака Зодиака, которым повезет с 26 октября по 1 ноября
Гороскопы 24 октября 2026 · 20:43

Астролог Роуз назвала 3 знака Зодиака, которым повезет с 26 октября по 1 ноября

То, о чем вы давно мечтали, может оказаться ближе, чем кажется
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Астролог Роуз назвала 3 знака Зодиака, которым повезет с 26 октября по 1 ноября

Девушка думает о будущем (коллаж: Styler)

Неделя с 26 октября по 1 ноября может стать особенной для трех знаков Зодиака. По прогнозу астролога Кейт Роуз, лунные транзиты и планетарные влияния будут побуждать их прислушиваться к своим чувствам, пересматривать жизненные приоритеты и не бояться перемен.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, кому следует быть готовым к новым возможностям.

Дева

Для Дев эта неделя может стать началом нового жизненного этапа, о котором они давно мечтали. Вместо того чтобы сосредотачиваться на возможных неудачах, следует настроиться на положительные перемены и позволить себе шагнуть вперед.

Полнолуние в Тельце 26 октября подтолкнет представителей знака пересмотреть свои планы и отказаться от того, что больше не отвечает их желаниям. Удача будет на стороне тех Дев, которые отважятся слушать свое сердце, даже если будущее окажется не таким, как они представляли.

Стрелец

Для Стрельцов главным источником радости и удачи могут стать любовь и близкие отношения. В течение недели они лучше поймут, какие люди помогают им чувствовать себя счастливыми и поддерживают их подлинные стремления.

Соединение Луны в Близнецах с Юпитером во Леве в четверг, 29 октября, может добавить уверенность в собственных чувствах и смелость в личных решениях. Одиноким Стрельцам следует быть открытыми к новым знакомствам, а тем, кто уже имеет пару, задуматься над тем, что делает их отношения по-настоящему ценными.

Близнецы

Для Близнецов неделя станет периодом переосмысления планов и жизненных приоритетов. В пятницу, 30 октября, тригон Северного узла в Водолее с ретроградной Венерой в Весах будет побуждать не торопиться с важными решениями.

Это касается разных сфер жизни - от работы и финансов до дома и личных отношений. Дайте себе время разобраться в собственных чувствах: именно честность с собой поможет выбрать направление, которое доставит больше удовольствия и новые возможности.

Раньше мы рассказывали, когда наступит китайский Новый год 2027 и как его празднуют.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП От мебельного склада до съемочной площадки: актер Дмитрий Павко про свой путь и "Котляревського" Люди От мебельного склада до съемочной площадки: актер Дмитрий Павко про свой путь и "Котляревського"
Озимый чеснок пророс до морозов: что делать, чтобы не потерять урожай
Озимый чеснок пророс до морозов: что делать, чтобы не потерять урожай Полезное
Победитель "Танців з зірками" Макс Леонов рассказал о службе в ВСУ и объяснил свое решение скрывать это
Победитель "Танців з зірками" Макс Леонов рассказал о службе в ВСУ и объяснил свое решение скрывать это Люди
Больше интересного
Зоряна Марченко про "Жіночий лікар. Нове життя", съемки с Исаенко и дочь: блиц с актрисой Зоряна Марченко про "Жіночий лікар. Нове життя", съемки с Исаенко и дочь: блиц с актрисой Юлія Люшньова · 24 октября 2026, 17:01
Паста с сердечками и грибами: фирменный рецепт редактора Styler (фото) Паста с сердечками и грибами: фирменный рецепт редактора Styler (фото) Юлія Люшньова · 24 октября 2026, 14:23
Не только белые: стилист Марковская объяснила, какие кроссовки следует выбрать на годы (видео) Не только белые: стилист Марковская объяснила, какие кроссовки следует выбрать на годы (видео) Катерина Собкова · 24 октября 2026, 15:22
Как сохранить хлеб свежим до 3 месяцев: простой способ замораживания дома Как сохранить хлеб свежим до 3 месяцев: простой способ замораживания дома Остапова Анастасія · 24 октября 2026, 20:11