UA / RU
rbc.ua
Последние новости
07:35 Гороскопы
Под знаком Огненной Козы: когда наступит китайский Новый год 2027 и как его празднуют
06:22 Полезное
Как проверить задолженность за коммунальные услуги через Приват24 и другие онлайн-платформы
05:58 Гороскопы
Таро-гороскоп на 22 октября: главные прогнозы для Скорпионов, Овнов и других знаков Зодиака
20:05 Гороскопы
Китайский гороскоп на 22 октября: Дракон, Крыса, Бык и Обезьяна решат давние проблемы
19:41 Вкусно
Свиная рулька, которая тает во рту: рецепт нежного мяса в пиве с апельсином
19:24 Полезное
Калина осенью: когда собирать ягоды и какие ветки нельзя обрезать
18:59 Люди
Командир "Эдельвейса" женился по военному обряду: в чем особенность церемонии
18:32 Гороскопы
К чему снится кошка, которая кусает или мурлычет: что значит сон по соннику Миллера
17:55 Люди
Продюсер Никитин объяснил, почему Андрей Данилко не будет переводить свои хиты на украинский: "Позиция гения"
17:13 Тренды
Пара из самолета сыграла родителей девушки на свидании: через два года она пригласила их на свадьбу (видео)
Все новости
Главная Гороскопы Под знаком Огненной Козы: когда наступит китайский Новый год 2027 и как его празднуют
Гороскопы 22 октября 2026 · 07:35

Под знаком Огненной Козы: когда наступит китайский Новый год 2027 и как его празднуют

Он не имеет определенной даты, а его празднование сопровождается особыми обычаями
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Под знаком Огненной Козы: когда наступит китайский Новый год 2027 и как его празднуют

Девушка украшает дом перед Новым годом (фото: Styler)

2027 пройдет под символом Красной Огненной Козы, которую в восточной традиции связывают с отзывчивостью, творчеством и стремлением к гармонии.

Styler рассказывает, какие традиции сопровождают китайский Новый год, в каких цветах его встречать и что приготовить к праздничному столу.

Когда начинается год Огненной Козы

Согласно восточному (китайскому) календарю, 2027-й - год Красной Огненной Козы (Овцы).

Он наступит 6 февраля 2027 и продлится до 25 января 2028 года.

Что символизирует Огненная Коза

В китайском зодиаке Коза - восьмое животное 12-летнего цикла . Ее образ связывают с отзывчивостью, доброжелательностью, стремлением к покою и умением ценить красоту. В традиционных описаниях этому знаку также приписывают творческое мышление, терпение и заботу о близких.

В то же время Козу считают чувствительной и склонной избегать открытых конфликтов. Ей символически приписывают потребность в поддержке и комфортной среде, а также желание находить компромиссы вместо споров.

Стихия Огня придает образу Козы больше решительности, эмоциональности и активности. Поэтому 2027 год в восточной символике можно связать с творческими замыслами, укреплением отношений и поиском баланса между собственными амбициями и потребностями других.

Огненная Коза также является частью 60-летнего цикла восточного календаря. Сочетание определенного животного и стихии повторяется только раз в шесть десятилетий. Предыдущий год Огненной Козы пришелся на 1967 год.

Как встречать 2027 год Огненной Козы

В китайской культуре Новый год - это прежде всего семейный праздник, связанный с обновлением, благополучием и пожеланиями счастливого будущего. Подготовка начинается заранее: дом убирают, готовят праздничные блюда и украшают пространство.

Вот несколько идей, которые помогут создать атмосферу праздника:

  • Уберите дом к празднованию. Это символический способ оставить сзади проблемы и подготовиться к новому этапу.
  • Соберите родных за праздничным столом. Совместный ужин в канун Нового года - одна из важных традиций китайского празднования.
  • Добавьте красные украшения. Красный цвет в китайской культуре связывают со счастьем, праздником и добрыми пожеланиями.
  • Подготовьте символические подарки. В Китае распространена традиция дарить красные конверты с деньгами, в том числе детям и младшим членам семьи.
  • Найдите время для близких. Совместные разговоры, семейные традиции и добрые пожелания помогут сделать праздник особенным.

В каких цветах встречать год Огненной Козы

Для праздничного образа можно выбрать красный, бордовый, терракотовый, золотистый или теплые природные оттенки. Они будут подходить к символике Огня и помогут создать выразительный образ.

Если вы предпочитаете сдержанный стиль, не обязательно одеваться в алый с головы до ног. Достаточно одного акцента: бордового платья, золотистых украшений, красной сумки или обуви в теплом оттенке.

Для домашнего празднования подойдут комфортные вещи из приятных на ощупь материалов. К примеру, трикотажный комплект, мягкий свитер с классическими брюками или лаконичное платье с минималистичными аксессуарами.

В то же время нет универсального правила, обязывающего выбирать определенный цвет ради благосклонности символа года. Лучше всего ориентироваться на свой вкус, комфорт и формат празднования.

Как украсить дом к китайскому Новому году

Для декора можно использовать традиционные красные фонарики, бумажные украшения, гирлянды и композиции с золотыми деталями. Красный и золотой цвета часто появляются в оформлении китайского Нового года, ведь символизируют праздничность и добрые пожелания.

Если хочется более сдержанного оформления, объедините теплые оттенки с натуральными материалами: деревом, керамикой, текстилем и живыми цветами. На столе будут хорошо выглядеть льняная скатерть, свечи, небольшие вазы и красные салфетки.

Отдельный упор можно сделать на изображении Козы - например, использовать декоративную фигурку или открытки с ее символом. Однако это необязательное условие: важнее создать уютную атмосферу, в которой приятно проводить время с близкими.

Что приготовить на праздничный стол

В китайской новогодней традиции некоторые блюда имеют символическое значение. Меню зависит от региона и семейных обычаев, но есть несколько популярных вариантов:

  • пельмени цзяоцзы - их форма напоминает старинные золотые слитки, поэтому блюдо связывают с благополучием;
  • рыба - символ изобилия и пожелания, чтобы его в новом году было больше, чем нужно;
  • рисовые шарики таньюань - традиционный десерт, который особенно связывают с Праздником фонарей; круглая форма символизирует единство и родственную сплоченность;
  • блюда с лапшой - в некоторых традициях длинная лапша символизирует долголетие.

Для домашнего празднования необязательно полностью воспроизводить китайское меню. Можно приготовить одно традиционное блюдо, дополнить его любимыми закусками и десертом и сделать главным акцентом общий ужин.

Ранее Styler разбирался, кто из знаков Зодиака умеет зарабатывать большие деньги.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Финалист "МастерШеф" Виктор Перехрест получил тяжелые ранения на фронте: ему собирают помощь Люди Финалист "МастерШеф" Виктор Перехрест получил тяжелые ранения на фронте: ему собирают помощь
Водолеи получат признание, а Рыбы приблизятся к мечте: прогноз астролога Хани до конца 2026-го
Водолеи получат признание, а Рыбы приблизятся к мечте: прогноз астролога Хани до конца 2026-го Гороскопы
Одежда, подгузники и пеленки: блогерша Маришка MDVSK показала содержимое "пакета малыша" (видео)
Одежда, подгузники и пеленки: блогерша Маришка MDVSK показала содержимое "пакета малыша" (видео) Люди
Больше интересного
Морская, гималайская или поваренная соль: в чем разница и для чего каждый вид Морская, гималайская или поваренная соль: в чем разница и для чего каждый вид Юлія Люшньова · 20 октября 2026, 19:33
Часы разбились, остановились или показывают 11:11: какие приметы и поверья наши предки связывали со временем Часы разбились, остановились или показывают 11:11: какие приметы и поверья наши предки связывали со временем Наталия Крижановская · 20 октября 2026, 19:02
Татьяна Бевз, Лия Янголенко и Лиза Проценко: что известно о первых фаворитках "Холостяка-15" Татьяна Бевз, Лия Янголенко и Лиза Проценко: что известно о первых фаворитках "Холостяка-15" Юлия Шиканова · 20 октября 2026, 17:28
Как проверить задолженность за коммунальные услуги через Приват24 и другие онлайн-платформы Как проверить задолженность за коммунальные услуги через Приват24 и другие онлайн-платформы Остапова Анастасія · 22 октября 2026, 06:22