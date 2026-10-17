Крыса, Бык, Дракон и Лошадь: астролог Гмиттер рассказала, чего им ждать с 17 октября

Крыса

Годы рождения: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Для Крыс изменения могут начаться с разговора с другом, который долго не прислушивался к их советам. Человек, ранее отвергавший ваши идеи, вдруг может сам обратиться за помощью или рассказать о новом плане. Не стоит упрекать его за прошлые ошибки - лучше воспользуйтесь моментом, чтобы наладить отношения. Теперь у вас будет больше пространства для дружбы, а не для бесконечных попыток кого-то убедить.

Бык

Годы рождения: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Быкам 17 октября может принести неожиданное решение давней бытовой или рабочей проблемы. Обратите внимание на окружающие вас вещи, особенно дома: полезный инструмент, забытая вещь или старая идея могут оказаться именно тем, чего не хватало. Попробуйте подойти к привычным задачам иначе - это поможет сэкономить время и силы. Иногда для заметного результата не нужно прилагать больше усилий, достаточно найти более простой способ действия.

Дракон

Годы рождения: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Драконам пора перестать скрывать то, что на самом деле их беспокоит. По прогнозу, откровенный разговор с близким другом поможет взглянуть на ситуацию без лишнего страха и гордости. Возможно, вы давно пытаетесь самостоятельно справиться с проблемой, хотя рядом есть человек, готовый поддержать вас дельным советом. Как только вы позволите себе быть честными, станет легче двигаться вперед и возвратить уверенность в своих силах.

Лошадь

Годы рождения: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Лошади могут наконец-то посмотреть на прошлые неудачи под другим углом. Разговор с кем-то из близкого окружения способен изменить ваше восприятие событий, которые вы долго прокручивали в голове. Вместо того чтобы снова винить себя за ошибки, попробуйте понять, чему они вас научили. Это поможет освободить внимание для нынешних целей, вернуть решительность и смелее двигаться к тому, к чему вы действительно хотите.