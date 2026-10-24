Астролог Роуз назвала 3 знаки Зодіаку, яким пощастить з 26 жовтня до 1 листопада

Тиждень із 26 жовтня до 1 листопада може стати особливим для трьох знаків Зодіаку . За прогнозом астролога Кейт Роуз, місячні транзити та планетарні впливи спонукатимуть їх прислухатися до власних почуттів, переглядати життєві пріоритети й не боятися змін.

Styler із посиланням на Your Tango розповідає, кому варто бути готовим до нових можливостей.

Діва

Для Дів цей тиждень може стати початком нового життєвого етапу, про який вони давно мріяли. Замість того щоб зосереджуватися на можливих невдачах, варто налаштуватися на позитивні зміни й дозволити собі зробити крок уперед.

Повня у Тельці 26 жовтня підштовхне представників знаку переглянути свої плани та відмовитися від того, що більше не відповідає їхнім бажанням. Удача буде на боці тих Дів, які наважаться слухати своє серце, навіть якщо майбутнє виявиться не таким, як вони уявляли.

Стрілець

Для Стрільців головним джерелом радості та удачі можуть стати кохання й близькі стосунки. Упродовж тижня вони краще зрозуміють, які люди допомагають їм почуватися щасливими та підтримують їхні справжні прагнення.

Поєднання Місяця в Близнюках із Юпітером у Леві в четвер, 29 жовтня, може додати впевненості у власних почуттях і сміливості в особистих рішеннях. Самотнім Стрільцям варто бути відкритими до нових знайомств, а тим, хто вже має пару, -замислитися над тим, що робить їхні стосунки по-справжньому цінними.

Близнюки

Для Близнюків тиждень стане періодом переосмислення планів і життєвих пріоритетів. У п'ятницю, 30 жовтня, тригон Північного вузла у Водолії з ретроградною Венерою в Терезах спонукатиме не поспішати з важливими рішеннями.

Це стосуватиметься різних сфер життя - від роботи та фінансів до дому й особистих стосунків. Дайте собі час розібратися у власних почуттях: саме чесність із собою допоможе обрати напрям, який принесе більше задоволення та нові можливості.