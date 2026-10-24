Елена Мозговая призналась в проблемах со здоровьем: продюсера мучает сильная боль

Украинская продюсер Елена Мозговая поделилась личными переживаниями. Из-за сильной боли в спине ей пришлось сделать обезболивающий укол, а вынужденный отдых стал поводом задуматься над честностью перед собой, собственными ошибками и ожиданиями других людей.

Признание в сильных болях

Продюсер сообщила, что у нее сильно разболелась спина, поэтому она воспользовалась обезболивающим препаратом. По словам Мозговой, такие ситуации порой повторяются из-за напоминающих о себе грыж.

"Уколола обезболивающее, потому что сильно разболелась спина... такое бывает, иногда грыжи напоминают о своем существовании", - написала она.

Однако физический дискомфорт подтолкнул Мозгову к размышлению совсем о другом - о том, насколько важно быть откровенным с самим собой.

"Отдельный вид смелости"

Продюсер поделилась мыслями о том, как легко иногда скрывать истинные чувства от других, но гораздо сложнее - не обманывать саму себя.

По ее мнению, человек может убедительно объяснять свои поступки, подбирать правильные слова и даже играть роль, отвечающую чужим ожиданиям. Однако со временем приходит осознание собственных желаний и ошибок, а вместе с ним - потребность принять себя без украшений.

"Смотрю себе в глаза. Без фильтров. Без иллюзий. Без нужды кому-то нравиться", - написала Мозгова.

Она также призналась, что не всегда во всем согласна с собой, однако это не мешает ей относиться к себе с уважением.

"И знаете что? Мы с этой женщиной не всегда во всем соглашаемся. Но точно уважаем друг друга", - подытожила продюсер.

Елена Мозговая ранее рассказывала о грыжах и тяжелой болезни

Проблемы со здоровьем у Елены Мозговой возникали и раньше. В 2021 году продюсер жаловалась на сильную боль в спине и предполагала, что причиной могла быть грыжа. Поэтому она планировала пройти дополнительное обследование.

В том же году Мозговая сообщила о диагностированном боррелиозе - болезни Лайма. По ее словам, недуг сопровождался сильной болью и параличом мышц половины лица, а лечение было длительным. В марте 2025 г. она вновь упоминала о перенесенном заболевании после того, как анализы показали определенные отклонения.

В феврале 2023 года продюсер также сообщала, что перенесла операцию, однако не уточняла ее причину. А летом 2025-го откровенно рассказывала о тяжелом периоде борьбы с боррелиозом и признавалась, что мысль о младшей дочери Соломии помогала ей держаться.