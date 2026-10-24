Олена Мозгова зізналася у проблемах зі здоров'ям: продюсерку мучить сильний біль

Українська продюсерка Олена Мозгова поділилася особистими переживаннями. Через сильний біль у спині їй довелося зробити знеболювальний укол, а вимушений відпочинок став приводом замислитися над чесністю перед собою, власними помилками та очікуваннями інших людей.

Зізнання у сильних болях

Продюсерка повідомила, що в неї сильно розболілася спина, тому вона скористалася знеболювальним препаратом. За словами Мозгової, такі ситуації часом повторюються через грижі, які нагадують про себе.

"Вколола знеболююче, бо сильно розболілася спина.. таке буває, інколи грижі нагадують про своє існування", - написала вона.

Однак фізичний дискомфорт підштовхнув Мозгову до роздумів зовсім про інше - про те, наскільки важливо бути відвертою із самою собою.

"Окремий вид сміливості"

Продюсерка поділилася думками про те, як легко іноді приховувати справжні почуття від інших, але набагато складніше - не обманювати саму себе.

На її думку, людина може переконливо пояснювати свої вчинки, добирати правильні слова й навіть грати роль, яка відповідає чужим очікуванням. Проте з часом приходить усвідомлення власних бажань і помилок, а разом із ним - потреба прийняти себе без прикрас.

"Дивлюся собі в очі. Без фільтрів. Без ілюзій. Без потреби комусь подобатися", - написала Мозгова.

Вона також зізналася, що не завжди в усьому погоджується із собою, однак це не заважає їй ставитися до себе з повагою.

"І знаєте що? Ми з цією жінкою не завжди в усьому погоджуємося. Але точно поважаємо одна одну", - підсумувала продюсерка.

Олена Мозгова раніше розповідала про грижі та важку хворобу

Проблеми зі здоров'ям у Олени Мозгової виникали й раніше. У 2021 році продюсерка скаржилася на сильний біль у спині та припускала, що причиною могла бути грижа. Через це вона планувала пройти додаткове обстеження.

Того ж року Мозгова повідомила про діагностований бореліоз - хворобу Лайма. За її словами, недуга супроводжувалася сильним болем і паралічем м’язів половини обличчя, а лікування було тривалим. У березні 2025 року вона знову згадувала про перенесене захворювання після того, як аналізи показали певні відхилення.

У лютому 2023 року продюсерка також повідомляла, що перенесла операцію, однак не уточнювала її причину. А влітку 2025-го відверто розповідала про важкий період боротьби з бореліозом і зізнавалася, що думка про молодшу доньку Соломію допомагала їй триматися.